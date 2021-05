Cum au devenit prieteni un președinte american și un fost sclav, deși nu erau întotdeauna de acord

Cei doi bărbați proveneau din familii extrem de modeste, unul chiar mai mult decât celălalt. Pentru că fiecare a înțeles, în primul rând, puterea rară a autoeducației și darul cărților, ambii au ajuns să ducă vieți de o celebritate remarcabilă, realizând lucruri extraordinare pentru națiunea noastră, analizează The Federalist.

Unul s-a născut într-o cabană umilă, cu o singură cameră, în Kentucky. Celălalt s-a născut în sclavie, în Maryland. În timp, au devenit doi dintre cei mai măreți și mai importanți lideri ai Americii, în perioada cea mai grea a națiunii noastre.

Frederick Douglass a învățat singur să citească, realizând destul de devreme că educația ar putea fi „calea de la sclavie la libertate“. A ieșit din sclavia din Maryland la vârsta de 20 de ani, ajungând ca om liber în New York în 1838, cu ajutorul rutelor clandestine.

Un om cu o mare ambiție, cu convingeri morale de oțel, Douglass și-a publicat „Narațiunea vieții lui Frederick Douglass: Un sclav american“ în 1845 și a început la scurt timp un ziar anti-sclavie, The North Star. La câțiva ani după ce și-a câștigat libertatea, Douglass a devenit, fără îndoială, cel mai faimos american de culoare din țară.

La alegerile prezidențiale din 1860, deoarece Partidul Democrat era clar pro-sclavie, Douglass a susținut public candidatul republican. Acest candidat, desigur, era Abraham Lincoln, care a câștigat Casa Albă cu mai puțin de 40% din votul popular, dar a câștigat cu succes majoritatea voturilor Colegiului Electoral. La o lună după alegerea lui Lincoln din 1860, Douglass a scris un articol sărbătorind cu jumătate de gură victoria celui ce urma să ajungă Marele Emancipator:

„Domnul Lincoln, candidatul republican din Nord, deși admite dreptul de a ține oamenii ca sclavi în statele în care deja există acest drept, consideră că acest tip de proprietate este un fapt bizar, o excepție, o trăsătură locală, în general un lucru rău și care nu trebuie extins dincolo de limitele statelor în care este stabilit prin ceea ce se numește lege pozitivă.“

Douglass nu a reușit să-l numească pe Lincoln „președinte aboliționist“. De fapt, datorită opoziției lui Lincoln față de dizolvarea Uniunii, Douglass s-a referit retoric la noul președinte drept „cel mai puternic inamic al mișcării aboliționiste“. Cu toate acestea, Douglass a cerut cititorilor săi să mediteze la această întrebare mai importantă pentru o cauză pe măsură:

„Ce a câștigat atunci mișcarea anti-sclavie, prin alegerea domnului Lincoln? Nu mult, luat în sine, dar foarte mult atunci când faptul este privit în perspectiva relațiilor și orientării sale.“

Douglass a explicat că, timp de 50 de ani, „oligarhia trufașă și imperioasă a sclaviei“ a fost „stăpâna Republicii“, iar autoritatea ei „aproape incontestabilă“. Dar Douglass a recunoscut că lucrurile nu mai stăteau așa. În eseul său intitulat „Alegerile recente“, Douglass și-a exprimat pe larg speranțele cu privire la acest rezultat electoral neașteptat:

„Alegerea lui Lincoln le-a viciat autoritatea și le-a sfărâmat puterea. A arătat că Nordul e puternic, și a arătat slăbiciunea Sudului. Mai important însă, a demonstrat posibilitatea de a numi, dacă nu neapărat un aboliționist, cel puțin o persoană cu reputație anti-sclavie, la președinția Statelor Unite. Au trecut puțini ani de când s-a crezut posibil că oamenii din nord ar putea ajunge la exercitarea unui astfel de curaj uluitor.

Până în prezent, amenințarea dezbinării uniunii a fost la fel de puternică asupra politicienilor din nord, precum biciul pisica-cu-nouă-cozi pe spatele sclavilor. Alegerea domnului Lincoln rupe această vrajă, risipește acest coșmar teribil și trezește națiunea la conștientizarea unor noi puteri și la posibilitatea unui destin mai înalt decât robia perpetuă față de o frică rușinoasă.“

Revolta morală a lui Lincoln față de instituția sclaviei era evidentă. Cu toate acestea, el a admis că era și președintele națiunii și dorința sa de a menține Uniunea era primordială. Când a început războiul civil, pe 12 aprilie 1861, la doar câteva luni de mandat, poziția și responsabilitatea lui Lincoln ca lider al națiunii i-au pricinuit dificultăți lui Douglass.

Cei doi bărbați nu au avut luxul de a aborda problema sclaviei cu aceleași preocupări și convingeri. Ei s-au respectat reciproc, dar s-au trezit, de asemenea, separați de un conflict semnificativ în legătură cu întrebări precum „Cum s-ar putea pune capăt sclaviei?“ și „Ce s-ar întâmpla cu sclavii eliberați?“

Douglass a mărturisit totuși, mulți ani după moartea lui Lincoln, „Marea sa misiune a fost să realizeze două lucruri: în primul rând, să-și salveze țara de segregare și ruină; și, în al doilea rând, să-și elibereze țara de marea crimă a sclaviei“. Cu toate acestea, Douglass a omagiat public acțiunile prietenului său într-un eseu intitulat „Proclamarea emancipării“ în Douglass’s Monthly:

„Oh! milioane de oameni robiți de mult timp, ale căror strigăte s-au auzit în aer și în cer, suferiți încă câteva zile întristarea, ora eliberării voastre se apropie! Oh! Voi, milioane de oameni liberi și loiali, care ați căutat cu seriozitate să vă eliberați țara însângerată de ravagiile îngrozitoare ale revoluției și anarhiei, ridicați-vă acum vocile cu bucurie și mulțumire pentru că, odată cu libertatea sclavilor, va veni pace și siguranță în țara voastră.“

Douglass a făcut un apel național faimos, recrutând „Bărbați de culoare, la arme!“ care a fost publicat în The New York Times, susținând egalitatea de remunerare și tratament egal pentru toți soldații Uniunii. El și-a convins chiar propriii fii, Charles și Lewis, să se alăture Regimentului de Infanterie Cincizeci și Patru din Massachusetts.

Pe 10 august 1863, Douglass și-a vizitat înaltul prieten la Casa Albă, pentru a se asigura că acesta a înțeles maltratările suferite de soldații de culoare în lupta pentru protejarea Uniunii. Președintele i-a permis să înceapă o campanie de recrutare a soldaților din Sud, atât de culoare, cât și albi.

După cum povestește Douglass în autobiografia sa finală, „Viața și vremurile lui Frederick Douglass, din 1817 până în 1882“, cei doi s-au întâlnit din nou la Casa Albă, un an mai târziu:

„Ceea ce a spus în această zi a dovedit o convingere morală împotriva sclaviei mai profundă decât am mai văzut până acum în ceva vorbit sau scris de el. Am ascultat cu cel mai profund interes și satisfacție și, la sugestia lui, am fost de acord să organizez un grup de cercetași, compus din bărbați de culoare, a căror activitate ar trebui să fie oarecum după planul inițial al lui John Brown, de a merge în statele rebele, dincolo de liniile de apărare ale armatelor noastre, să ducă vestea emancipării și să îndemne sclavii să vină în teritoriile noastre.“

Acest plan, a explicat Douglass, a fost în cele din urmă inutil din cauza emancipării finale a sclavilor. Dar, adaugă el, „mă refer la această conversație, deoarece consider că este o dovadă concludentă din partea domnului Lincoln că proclamația, în ceea ce îl privea pe el cel puțin, nu a fost efectuată doar ca o „necesitate“, ci ca o datorie morală.

În 1865, Douglass a călătorit la Washington DC pentru a-l asculta pe președinte susținând al doilea discurs inaugural. De asemenea, a acceptat invitația amabilă a președintelui Lincoln de a-l vizita pe el și familia sa la Casa Albă, chiar dacă portarii l-au împiedicat pentru o vreme să intre, observând doar culoarea pielii sale, mai degrabă decât înfățișarea distinctă și nobilă a mărețului om. După ce i-a fost permis accesul, Douglass și-a amintit întâlnirea lor specială în „Viața și vremurile“:

„Recunoscându-mă, chiar înainte de a ajunge la el, a exclamat, pentru ca toți cei din jur să-l audă: ‘Iată că vine prietenul meu Douglass’. Luându-mă de mână, mi-a spus: ‘Mă bucur să te văd. Te-am văzut astăzi în mulțime, ascultând discursul meu inaugural; cum ți s-a părut?’

I-am spus: ‘Domnule Lincoln, nu ar trebui să te rețin cu umila mea părere, când sunt mii care așteaptă să dea mâna cu tine.’

– ‘Nu, nu,’ spuse el, ‘trebuie să stai puțin, Douglass; nu există niciun om în țară a cărui părere să o prețuiesc mai mult decât pe a ta. Vreau să știu ce ai gândit?’

I-am răspuns: ‘Domnule Lincoln, a fost un efort sacru.’

‘Mă bucur ca ți-a plăcut!’ a spus el și am trecut mai departe, simțind că orice om, oricât de distins ar fi, ar putea să se considere onorat de o astfel de exprimare, din partea unui astfel de om.“

Aici, un sclav evadat și președintele celei mai mari națiuni de pe pământ au stat de vorbă în Casa Albă ca prieteni de încredere, care se prețuiesc unul pe celălalt, acesta din urmă spunându-i primului, chiar dacă aproape îi fusese interzis să intre în acea seară, că este cel mai stimat și de încredere om din națiune.

Când Lincoln a fost ucis în mod tragic, la mai puțin de două luni mai târziu, de glonțul unui asasin, prima doamnă i-a dat lui Douglass „bastonul favorit“ al soțului ei, ca o amintire a sprijinului pe care i-l acordase lui Lincoln în vremuri atât de dificile.

În nota sa de mulțumire adresată văduvei președintelui, Douglass i-a spus: „Vă asigur că această amintire inestimabilă a Excelenței sale va rămâne în posesia mea cât voi trăi – un obiect de interes sacru – [și] … o indicație a interesului său uman pentru bunăstarea întregii mele rase.“

Astfel a fost respectul profund dintre doi, la fel de măreți, dar puțin probabili prieteni. Dar Douglass și-a păstrat opinia sobră a diferenței dintre ei, chiar și atunci când și-a lăudat prietenul în discursul său, la dezvăluirea Freedmen’s Monument din Lincoln Park, pe 14 aprilie 1876.

Douglass a explicat mulțimii adunate în acea zi: „Abraham Lincoln nu era, în sensul deplin al cuvântului, nici omul nostru, nici modelul nostru“. El a recunoscut: „Deși domnul Lincoln împărtășea prejudecățile concetățenilor săi albi cu privire la cei de culoare, aproape că nu e necesar să menționez că în adâncul inimii sale a urât sclavia“.

El a continuat, „El a fost gata și dispus oricând, în primii ani ai administrației sale, să nege, amâne și să sacrifice drepturile umanității oamenilor de culoare pentru a promova bunăstarea oamenilor albi din această țară“. Acest lucru a fost adevărat, chiar dacă „El a ajuns pe scaunul prezidențial bazat pe un singur principiu, și anume, opoziția față de extinderea sclaviei“.

Dar Douglass a dorit ca Veacurile să știe și să-și amintească că Freedman’s Monument – finanțat în primul rând de sudoarea sclavilor emancipați – era un dar umil și esențial în amintirea prietenului său ucis de glonțul unui asasin. Acel „act pur de răutate“ „a făcut bine, la urma urmei“.

Căci acea crimă murdară „a umplut țara cu o ură mai profundă față de sclavie și cu o dragoste mai profundă pentru marele eliberator“. În finalul discursului, fostul sclav a spus: „Niciun om care l-a cunoscut pe Abraham Lincoln nu-l putea urî“.

Tribuna.US