Primul pas pentru a face America de Dreapta este să refuzăm să credem orice zice Stânga

Știați că Marele Zid Chinezesc se vede din spațiul cosmic? Nu este un lucru absolut incredibil? Am auzit chestia asta de la un prieten în urmă cu ceva timp și am început să le spun tuturor cunoscuților această informație de cultură generală.

Ceea ce m-a uimit cu adevărat a fost că aproape toți cei cărora le-am spus știau deja acest lucru și erau de acord cu mine că este un lucru foarte tare. Un zid creat de om care se vede din spațiul cosmic. Cu adevărat incredibil, analizează un articol The Federalist.

Adică ar fi incredibil, dacă ar fi adevărat. Vedeți, nu este adevărat – nici măcar parțial. NASA și mai mulți astronauți au demontat acest mit. Cu toate acestea, o mare parte din publicul larg crede că este o realitate, după cum subliniază NASA.

Dar de ce? Narațiunea. Acesta este motivul pentru care încă circulă povestea. Nu există nimic mai puternic (și mai distructiv) în lumea de azi decât narațiunea.

Narațiunea, așa cum o definesc eu, este pur și simplu o ipoteză sau un set de ipoteze acceptate la scară largă de public ca fiind realitate. După cum se știe, realitatea nu poate fi schimbată. De aceea este realitate.

Acesta este și motivul pentru care este atât de important să ne asigurăm că publicul larg aude narațiunea corectă. În caz contrar, dacă setul de bază al realităților crezute de oameni este greșit, fiecare pas după aceea va fi, de asemenea, incorect. Este ca și cum ai fi înghițit de o avalanșă și ai săpa cu ferocitate în direcția greșită.

Slăbiciunea și prostia Dreptei americane au permis să se cimenteze narațiuni false în mintea publicului. Ne ucide libertățile. Ne ucide slujbele. Ne ucide familiile. Ne ucide școlile. Ne ucide națiunea.

Luați, de exemplu, coronavirusul. Vă amintiți începutul? Vă amintiți panica promovată de fiecare instituție americană? „Mergeți toți acasă și ascundeți-vă, sau vor muri milioane de oameni!“

Știre după știre, după postare pe rețelele sociale, după discursul politicienilor, a insistat cu ideea în fața publicului american. În foarte scurt timp, chiar și 90% dintre membrii de dreapta repetau papagalicește narațiunea conform căreia ar trebui să închideți afacerea și să vă retrageți în buncărul de acasă, sau toată lumea va muri.

La urma urmei, distrugerea unei economii este singura modalitate de a opri coronavirusul, nu?

Aceasta a fost la început narațiunea și până în ziua de azi, marea majoritate a americanilor o cred. Desigur, totul s-a dovedit a fi greșit. În foarte scurt timp, Stânga și-a dat seama că aceste lockdown-uri ar putea fi un instrument foarte util pentru distrugerea economiei resuscitată de președintele Trump, care ar fi dus la realegerea sa.

Unde erau politicienii și experții voștri preferați de dreapta la început, când prindea rădăcini această narațiune falsă?

Vă amintiți de George Floyd? Sunt sigur că da. Cum ați putea să-l uitați pe acest sfânt modern, onorat cu mai multe servicii funerare decât oricare altă ființă umană din istoria omenirii.

Imediat după moartea lui, toți cei care aveau un microfon sau un cont pe rețelele de socializare, se grăbeau să dovedească că nu erau câtuși de puțin rasiști. Se auzeau peste tot obiecții că polițiștii vânează bărbați de culoare strict datorită culorii pielii lor.

Fiecare corporație importantă lansa o declarație în care învinuia poliția și pretindea că America este o groapă de gunoi, râncedă și rasistă. Nici măcar copiii mei nu se puteau conecta la jocurile lor video fără să le apară în față o pagină specială în onoarea Black Lives Matter. Sportivii profesioniști au îngenuncheat în timpul imnului, iar Aunt Jemima și-a schimbat numele și sigla.

Desigur, niciuna dintre aceste narațiuni, nici despre modul în care a avut loc moartea lui Floyd, nici despre revoltele care au urmat, nu s-a bazat pe realitate. Nici măcar un singur cuvânt. Cu toate acestea, unde era Dreapta? Ce am primit de la singura entitate care avea puterea de a combate minciunile spunând adevărul?

Am primit un proiect de lege privind reforma poliției federale și discuțiile senatorilor GOP despre necesitatea de a schimba numele bazelor militare.

Cine poate uita insurecția violentă de la clădirea Capitoliului din 6 ianuarie? Nu ați auzit că guvernul a fost aproape răsturnat și cinci persoane au fost ASASINATE?

Am auzit asta pe fiecare canal de știri. Am citit-o într-o mie de articole. Am văzut nenumărate postări pe social media pe subiect. De fapt, a fost o acțiune atât de violentă și de insidioasă, încât au încercat să demită pe baza ei pe cineva care nu mai deținea funcția. Trebuie să fi fost o chestia foarte gravă, nu?

Cinci oameni uciși nu este un lucru lipsit de importanță. Bineînțeles, și vă rog să mă opriți dacă ați mai auzit asta, aceasta este o minciună sfruntată. Ați vrea să știți mai multe despre cele cinci „crime“ care credeți că au avut loc în 6 ianuarie?

Un bărbat a murit din cauza unui infarct, o femeie s-a prăbușit din motive încă necunoscute, o femeie a fost împușcată și ucisă de un ofițer de poliție, un bărbat a avut un accident vascular cerebral și un ofițer de poliție a murit. La momentul redactării acestui articol, medicul legist încă nu reușise să dovedească că ofițerul de poliție a murit datorită vreunei forțe externe.

Iată deci. Acestea sunt cele cinci „crime“ care considerați că s-au întâmplat. Ele au fost la fel de reale ca posibilitatea de a vedea Marele Zid Chinezesc din spațiul cosmic. Cu toate acestea, până în prezent, marea majoritate a politicienilor și a experților Dreptei vor reitera minciuna „insurecției violente, soldată cu cinci crime“, promovată de Stânga.

Ceea ce vreau să subliniez de fapt aici nu sunt minciunile. Stânga minte. Toți comuniștii o fac. Minciuna este pur și simplu parte integrantă a ideologiei. Ceea ce vreau să atrag atenția este că, la momentul de față, avem probleme foarte serioase în Statele Unite ale Americii.

Ne destrămăm. Stânga nu a fost niciodată într-o astfel de poziție de putere în instituțiile noastre, și ei știu asta. Încearcă în mod agresiv să elimine opoziția.

Partidul nostru de dreapta trebuie să fie mai inteligent și mai puternic. Trebuie să fim adulții care rămân lucizi în timp ce lumea întreagă țipă și se panichează pe o anumită temă.

Nu mai avem opțiunea de a parcurge ciclul de știri inițial și de a-l accepta ca atare. Eșecul nostru de a sta pe baricade și de a spune adevăruri dure a ușurat foarte mult treaba Stângii de a cimenta o minciună în mintea oamenilor.

De acum înainte, când apare următorul eveniment major, să ne decidem să setăm noi înșine narațiunea, în loc să fim distruși de ea.

