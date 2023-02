Cum m-a ajutat grădinăritul să renunț la antidepresive

Când rafturile magazinelor alimentare au început să se golească periodic în 2021, am început să mă îngrijorez serios cu privire la securitatea alimentară. Aveam suficient teren pentru o grădină mare și m-am gândit că 2022 era momentul perfect pentru a începe să îmi produc singură o parte din hrană, explică Georgi Boorman pentru The Federalist.

Așa că, în martie anul trecut, am curățat terenul de sute de pietre, am pus zeci de metri pătrați de carton pentru a împiedica creșterea buruienilor și am presărat 5 metri cubi de compost. Exagerat de ambițioasă și dornică să produc o cantitate mare de alimente, am amenajat mai mult de 100 de metri pătrați ca spațiu de grădinărit.

Când m-am hotărât să încep să cultiv legume, nu bănuiam că această ocupație va avea ca efect dispariția depresiei. Luam antidepresive de la vârsta de 18 ani. M-au ferit de multă suferință când eram mai tânără, și poate chiar mi-au salvat viața (cine știe cât de rău aș fi putut ajunge altfel).

Iarna trecută, însă, m-am simțit stabilă, în ciuda unei anxietăți apărute mai recent. Am început să bănuiesc că poate nu mai era nevoie să iau medicamente. La urma urmei, psihiatrul care mi-l prescrisese inițial nu precizase că ar fi o condamnare pe viață. Unii renunță la Bupropion și se simt bine chiar și după cinci sau zece ani.

De când am început grădinăritul, aveam ceva la care să mă gândesc, un proiect măreț pe care să îl planific și cu care să mă joc și un nou domeniu de studiat. Eram entuziasmată. Fără îndoială, urma să fac tot felul de năzbâtii, ca atunci când eram copil și construiam forturi instabile în pădurea din spatele casei. Doar că de data aceasta, ar fi fost mai sigur. Ce se putea întâmpla în cel mai rău caz – să omor niște plante?

În mod similar, care putea fi cel mai rău lucru care se putea întâmpla dacă nu-mi mai luam medicamentele? Îmi cunosc bine problema și aș fi reluat medicația dacă medicul meu ar fi considerat necesar.

La un moment dat, în cursul stadiului inițial al documentării mele privind grădinăritul și a plantării mult prea timpurii a răsadurilor, am început să reduc treptat doza de antidepresiv până când am renunțat complet la el. Nu m-am simțit mai rău – de fapt, durerea facială care cred că era cauzată de anxietate a devenit mai puțin intensă.

Grădinăritul mi-a adus în final o serie întreagă de beneficii pe care abia începusem să le descopăr la sfârșitul iernii. Îmi oferă ceva pe care să-l aștept cu nerăbdare și pentru care să mă pregătesc atunci când afară nu crește încă nimic.

În primul an, înainte ca primăvara să vină în sfârșit, am ridicat ziduri de piatră, am săpat șanțuri de drenaj și am montat garduri împotriva iepurilor, pe lângă faptul că mi-am cultivat răsadurile în casă și am pregătit solul.

Grădinăritul mă ajută să-mi limitez timpul petrecut pe social media sau cu urmăritul știrilor. De asemenea, mă obligă să stau afară, la soare (și uneori în bătaia vântului și a lapoviței).

Când sunt afară la treabă, cunoscută și sub denumirea de exercițiu fizic, nu sunt înăuntru, ronțăind gustări sau gătind bunătăți.

Grădinăritul m-a învățat disciplina și perseverența. Sute de răsaduri au murit sub mâna mea, iar multe alte semințe nu au încolțit niciodată. Dar am continuat să încerc până când am obținut un oarecare succes. Cultivarea solului și a plantelor mă conectează cu natura într-un mod pe care nu îl pot experimenta jucând fotbal sau plimbându-mă cu copiii mei.

Grădina e un loc plăcut și pentru ei, învață cum cresc plantele, de unde provine hrana lor și acumulează cunoștințe prețioase pentru a cultiva la rândul lor. Anul acesta, cel mai mare dintre ei va avea propriul petec de pământ de care să se ocupe.

Cultivându-mi singură zarzavaturile, am redus dependența de magazinele alimentare din ce în ce mai scumpe și mai prost aprovizionate. Și îmi oferă „momente de aur“ care sunt rare în activitățile casnice. Un teanc de rufe împăturite nu te face să te simți ca atunci când culegi o roșie coaptă sau primul dovleac de vară.

Mă pune în legătură cu o nouă comunitate de oameni care caută să se ajute unii pe alții. Am ceva despre care pot discuta cu vecinul meu peste gard și cu care pot face schimb de produse. Habar nu aveam cât de multă satisfacție îmi va aduce acest lucru.

Îngrijirea plantelor mă conectează, de asemenea, cu Creatorul meu într-un mod nou. Când Dumnezeu l-a făcut pe om, l-a așezat într-o grădină. Am fost concepuți să avem o relație strânsă cu Dumnezeu și cu natura, să stăpânim asupra creației Sale și să o administrăm.

Anul trecut, am cultivat peste 30 de tipuri de plante, inclusiv un mic lan de porumb cu care am dat-o în bară, am obținut recolte foarte slabe de cartofi, abundente de roșii dulci, mazăre care a devenit o gustare de preț pentru copii și dovleac pentru spaghete care a fost atât de productiv încât am ajuns să pun la compost opt dintre ei pe care nu i-am putut consuma înainte să se strice.

Am plantat doi peri și mai multe tufe de fructe de pădure, inclusiv zmeură care nu s-a prins. Voi face multe greșeli și anul acesta, și totuși, cele de anul trecut se transformă în înțelepciune pentru anul acesta.

Nu spun că toți ar trebui să se apuce de grădinărit, dar dacă nu ați încercat până acum să cultivați ceva – o ridiche, o tufă de roșii sau de ardei – nu excludeți această posibilitate. Dacă ați eșuat în trecut, s-ar putea să aveți nevoie de ceva mai multe cunoștințe și inspirație pentru a o transforma într-o experiență plăcută.

Dacă vă plac alte domenii, cum ar fi gătitul, designul interior, arhitectura, machiajul sau orice altceva care implică atât creativitate, cât și rezolvarea problemelor, s-ar putea să vă găsiți o nouă pasiune în grădinărit.

Orice tip de amenajare merge, fie că este vorba de o grădină îngropată, de straturi supraînălțate, de o parcelă sau doar câteva ghivece pe terasă.

Generația mea este răvășită de anxietate și deconectată de natură. Suntem dependenți de ecrane, dependenți de junk food și deficitari atât în nutrienți, cât și în legătura cu o comunitate care să ne aline sufletele.

Am început grădinăritul pentru a crește securitatea alimentară, dar cel mai valoros lucru pe care l-am obținut din asta nu a fost recolta pe care am pus-o pe masă.

Ca mamă care trăiește în vremuri nesigure, cu un lung istoric de depresie, întreținerea grădinii îmi vindecă și îmi întinerește mintea. Îmi formează caracterul și îmi adâncește relația cu Cel care a creat procesele biologice complexe și uimitoare la care iau și eu parte pentru a-mi hrăni familia.

Cred că voi lucra grădina până când voi fi prea înaintată în vârstă pentru a o mai face. Când se va întâmpla asta, sper ca vecinii sau copiii mei să-mi aducă o parte din ceea ce ei cultivă, astfel încât să pot gusta în continuare din bucuria grădinăritului până când Dumnezeu mă va chema acasă. În acea locuință veșnică, cred că mă așteaptă o grădină.

Traducere și adaptare

Tribuna.US