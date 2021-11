Cum ne ajută mai exact legislația „Build Back Better“, din moment ce risipim trilioane?

În timp ce democrații se regrupează pentru a încerca să adopte propunerea de 2 trilioane de dolari Build Back Better Act, crește și presiunea de a analiza cine-și asumă responsabilitatea pentru toate acestea.

Având în vedere că ratingul președintelui Joe Biden s-a cam prăbușit, avem un indiciu că poporul american începe să realizeze că lucrurile nu merg în direcția bună. Unul din semne este creșterea alarmantă a ratei inflației până la un nivel la care nu a mai ajuns de mai bine de 30 de ani, analizează Star Parker într-un articol Daily Signal.

Să începem cu anunțul făcut recent de Departamentul Trezoreriei, că măsurile fiscale încorporate pentru finanțarea propunerii de 2 trilioane de dolari nu numai că nu vor spori actualul deficit fiscal al națiunii, ci îl vor reduce chiar.

Departamentul Trezoreriei afirmă: „Estimările preliminare arată că legislația Build Back Better va reduce deficitul“. Pe hârtie se arată o cifră estimată de 2,151 trilioane de dolari în măsuri de creștere a veniturilor, față de cele 2 trilioane de dolari în cheltuieli.

Cu toate acestea, Wharton School of Business din cadrul University of Pennsylvania are propria estimare, realizată sub supervizarea unui profesor cu o vastă experiență în Congressional Budget Office și Departamentul Trezoreriei. Conform previziunilor Wharton, Build Back Better va crește deficitul federal cu 500 de miliarde de dolari.

Trezoreria spune că Build Back Better reduce deficitul cu 151 de miliarde de dolari. Wharton declară că îl va crește cu 500 de miliarde de dolari.

Nu e doar o mică diferență. Pe cine să credem?

Congressional Budget Office își va da și el cu părerea. Dar tot rămânem cu întrebarea pe cine să credem. Nu e vorba că unii ar avea economiști mai buni decât ceilalți. Problema este că e imposibil să faci prognoze pertinente pe sume așa de mari, toate extrem de politizate.

Oricine a condus vreodată o afacere știe despre ce vorbesc. Am o mică afacere cu venituri de câteva milioane de dolari pe an. Chiar și la câteva milioane de dolari pe an, este o mare provocare să faci estimări precise. Dacă este greu la câteva milioane, cum să fie la 6,5 ​​trilioane de dolari, cât reprezintă bugetul federal anul acesta?

Corporația cu cele mai mari venituri din țară este Walmart. Face aproximativ 560 de miliarde de dolari, sau aproximativ 10% din bugetul federal. Sunt sigur că dacă întrebați orice analist din departamentul de buget al Walmart, vă va spune cât de greu este să facă prognoze. Dar în afară de sumele despre care vorbim, există încă o diferență uriașă între ceea ce se întâmplă în orice afacere privată, la Walmart și în guvernul federal.

În afacerile private, ne cheltuim propriile fonduri. Într-o corporație gigant precum Walmart, se cheltuie fondurile acționarilor. Fiecare persoană care cheltuiește și investește acele fonduri răspunde personal pentru acțiunile sale. Dacă greșește, este concediată. Dar unde este responsabilitatea personală pentru trilioanele cheltuite de guvernul federal?

Cei 100 de progresiști ​​democrați care promovează din greu cheltuirea a 2 trilioane de dolari nu răspund nici unul personal pentru a se asigura că respectivele fonduri sunt utilizate într-un mod eficient și responsabil. Totul e politică.

Ei visează programe care sună atât de frumos. Dar realitățile acestor programe nu sunt supuse unui control individual responsabil. Americanii muncesc din greu pentru veniturile lor, pe care plătesc impozite, nu au nevoie ca aceste fonduri să fie expropriate de cei ce dețin puterea politică, dar nu-și asumă nicio responsabilitate personală.

În plus, și inflația este o taxă. Atunci când guvernul nu face rost de fonduri la modul practic, prin impozite, și tipărește bani pentru a-și îndeplini obligațiile, lucrul acesta se traduce în inflație, care apoi afectează fiecare angajat american.

În 1900, cheltuielile guvernamentale pentru alte lucruri decât sectorul apărării reprezentau 1,8% din economia noastră; în 1950, ajunsese la 10,4%; în 2000, era de 14,8%; iar în 2021 a fost de 28,5%.

Politicienii iau prea mulți bani de la noi pe care apoi îi cheltuie aiurea. Să sperăm că legea celor 2 trilioane de dolari nu va fi aprobată.

Traducere și adaptare

Tribuna.US