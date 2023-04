Curajul este contagios

Foto: Oliver Cole/Unsplash

Nu este deloc un secret că trăim vremuri în care cultura noastră se îndepărtează de adevăr și de realitate. Exemplele cele mai evidente sunt obsesia bruscă pentru travestiți și modul în care adepții Stângii se întrec în a apăra și promova transgenderismul, analizează Chris Queen pentru PJ Media.

Știu că există nenumărate alte exemple pe care le-aș putea folosi pentru a demonstra transformarea bruscă a culturii noastre în nebunie de stânga, dar dezbaterile privind travestiții și transgenderii sunt cele mai vizibile și mai periculoase aspecte ale infecției woke în cultura modernă.

Stânga nu se mulțumește doar cu acceptarea travestiților și a transgenderilor, ci vrea ca noi toți, ceilalți, să adoptăm cu brațele deschise aceste stiluri de viață. În trecut, scopul mișcării pentru drepturile homosexualilor – denumire mult mai ușor de rostit sau de scris decât să încerci să-ți amintești combinația de litere valabilă în această săptămână – era ca toată lumea să îi trateze pe homosexuali și lesbiene la fel ca pe heterosexuali.

Și acesta este un obiectiv admirabil, deoarece oamenii buni ar trebui să-i trateze pe toți ceilalți ca pe niște ființe umane.

Nu așa stau lucrurile în prezent. Acum nu mai este suficient să accepți gay, lesbiene, transgenderi și orice altceva înseamnă celelalte litere. Acum se așteaptă de la noi să promovăm și să celebrăm stilul lor de viață, chiar dacă nu suntem de acord cu el.

Fenomenul este omniprezent în ultima vreme; indiferent unde mergem, nu-l putem evita. „Luna mândriei“ durează tot anul. Îmi amintesc că vara trecută am văzut haine pentru copii cu tematica „pride“ la magazinul local Walmart. De fiecare dată când am intrat în magazin, am observat că erau tot acolo.

Meme-urile încearcă să normalizeze travestiții hipersexuali de astăzi comparându-i cu filmele și emisiunile TV mai vechi, în care bărbații se îmbrăcau în femei, dar nu există nicio asemănare între „Mrs. Doubtfire“, „Some Like It Hot“ sau „Bosom Buddies“ și bărbații ce pozează azi în femei, dansând lasciv.

Cu siguranță nu sunt singurul care a observat acest lucru. „De ce trebuie să fim toți gay acum?“, a întrebat cântărețul și compozitorul Tal Bachman într-un recent articol.

„Nu înțeleg“. Cred că e vorba de o anumită capitulare din partea unora. O mentalitate de genul „dacă nu-i poți învinge, alătură-te lor“ – poate nu chiar „alătură-te lor“, cât mai degrabă „renunță și cântă-le în strună“.

În același timp, lobby-ul LGBTQMAKEITSTOP impune cu orice preț alinierea la agenda sa.

„Dictonul ‘trăiește și lasă și pe alții să trăiască’ nu mai este suficient, evident“, scria Bachman. „Acum, toți și toate trebuie să fie gay, sau să devină gay, ca să spunem așa, la comandă“.

Dar începem să vedem focare de rezistență eficiente. NHL este un exemplu recent foarte bun. În ianuarie, fundașul echipei Philadelphia Flyers, Ivan Provorov, a stârnit o adevărată furtună prin faptul că a refuzat să poarte un tricou cu tema Pride Night la antrenamente.

A devenit instantaneu ținta furiei Stângii, dar în același timp și un erou pentru persoanele credincioase și pentru cei care susțin ethosul sexual tradițional.

Provorov a fost doar începutul, după cum a relatat săptămâna trecută Robert Spencer, de la PJM.

„Provorov a deschis drumul. La scurt timp după ce el a luat atitudine, New York Rangers a refuzat să poarte tricourile Pride Night, iar apoi New York Islanders, Chicago Blackhawks și Minnesota Wild le-au urmat exemplul“, a scris Robert.

„Potrivit The Daily Caller, nici James Reimer de la San Jose Sharks, Ilya Lybushkin de la Buffalo Sabres și frații Marc și Eric Staal de la Florida Panthers nu au aderat la Pride Nights-urile echipelor din care fac parte“.

Toate aceste gesturi l-au determinat pe comisarul NHL, Gary Bettman, să anunțe că liga revizuiește ideea Nopții Mândriei.

„Cred că, în momentul de față, a devenit mai mult o distragere a atenției“, a declarat Bettman.

Acest lucru este extrem de încurajator pentru oricine dorește să se opună influenței woke asupra culturii americane și occidentale. În podcastul lor „Unshaken Faith“, Alisa Childers și Natasha Crain au vorbit despre cum putem schimba direcția în ceea ce privește influența LGBTQ (și uneori Y). Una dintre ele a spus ceva care a rezonat puternic în mintea mea: „Curajul este contagios“.

Și chiar este! Noi, în calitate de creștini – și de evrei și chiar și ca persoane necreștine care cred în adevăr – putem da dovadă de curaj și respinge influența lobby-ului LGBT și al ideologiei woke, per ansamblu.

Am participat recent la podcastul lui Stephen Kruiser, Kruiser Kabana, și unul dintre lucrurile despre care am vorbit a fost combaterea influenței Stângii de către noi, creștinii.

În opinia lui Kruiser, noi, în calitate de creștini – și aș extinde acest lucru și la necreștinii care sunt preocupați de adevăr și moralitate – ar trebui să ne ridicăm și să spunem „NU“ la ceea ce se întâmplă în cultura noastră.

Dar este nevoie de curaj. Iar atunci când punem acest curaj în practică și luăm atitudine pentru a susține adevărul și pentru a-i proteja pe cei nevinovați, vor vedea și alții și ni se vor alătura. Dacă o pot face cei din NHL, o putem face și noi în domeniile în care activăm. Trebuie să ne unim forțele pentru a pune capăt asaltului woke.

Versetul de azi din devoționalul meu zilnic mi-a reamintit că viața este nedreaptă și „uneori acest lucru înseamnă că lumea este cu susul în jos, cei drepți suferă, iar cei răi prosperă“. Cei care Îl urmează pe Dumnezeu pot „Să se încreadă în Domnul și să facă binele; să locuiască în țară și să umble în credincioșie“ (Psalmul 37:2).

Dar noi toți – credincioși sau nu – putem și ar trebui să ne aliem pentru a apăra adevărul în cultura noastră. Curajul este contagios. Haideți să dăm zilnic dovadă de curaj.

Traducere și adaptare

Tribuna.US