Curtea Supremă anulează majoritatea tarifelor globale impuse de Administrația Trump

În urma unei lovituri majore pentru președintele Donald Trump, Curtea Supremă a decis vineri că acesta și-a depășit autoritatea atunci când a impus tarife drastice folosind o lege rezervată pentru situații de urgență națională.

Judecătorii, cu un vot de 6-3, au considerat că abordarea agresivă a lui Trump în ceea ce privește tarifele aplicate produselor care intră în Statele Unite din întreaga lume nu era permisă în conformitate cu o lege din 1977 numită International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

Hotărârea a fost redactată de președintele Curții Supreme, John Roberts, care a fost susținut de trei judecători liberali și doi colegi conservatori, judecătorii Neil Gorsuch și Amy Coney Barrett, în majoritate.

„Președintele își revendică puterea extraordinară de a impune în mod unilateral tarife vamale fără limită de valoare, durată și domeniu de aplicare”, a scris Roberts. Însă administrația Trump „nu face referire la nicio lege” în care Congresul să fi afirmat anterior că prevederile IEEPA s-ar putea aplica tarifelor vamale, a adăugat el. Prin urmare, „considerăm că IEEPA nu autorizează președintele să impună tarife”, a scris Roberts.

Judecătorii Clarence Thomas, Brett Kavanaugh și Samuel Alito au exprimat opinii divergente.

SCOTUS livrează astfel o înfrângere rară pentru administrație, care are o majoritate conservatoare de 6-3, de când Trump și-a început al doilea mandat în ianuarie.

Decizia de astăzi nu afectează toate tarifele impuse de Trump, lăsând în vigoare cele pe care le-a impus asupra oțelului și aluminiului folosind alte legi, de exemplu. Dar aceasta anulează tarifele sale din două categorii. Una este cea a tarifelor pe țări sau „reciproce”, care variază de la 34% pentru China la o bază de referință de 10% pentru restul lumii.

Cealaltă este o taxă vamală de 25% impusă de Trump asupra unor mărfuri din Canada, China și Mexic pentru ceea ce administrația a numit eșecul acestora de a reduce fluxul de fentanil.

Trump ar putea încerca să reimpună unele taxe vamale, folosind alte legi.

Companiile care au fost nevoite să plătească taxele vamale ar putea solicita o rambursare din partea Departamentului Trezoreriei. Sute dintre ele au intentat deja procese.

