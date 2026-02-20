Administrația Trump extinde competențele ICE pentru a reține refugiații cu probleme

Administrația Trump a ordonat oficialilor din domeniul imigrației să rețină refugiații dacă aceștia nu își reglementează șederea în termen de un an de

Administrația Trump a ordonat oficialilor din domeniul imigrației să rețină refugiații dacă aceștia nu își reglementează șederea în termen de un an de la sosirea în țară.

Memorandumul revocă o regulă din 2010 care stabilea că refugiații nu trebuie plasați în centre de detenție pentru imigranți dacă nu solicită cartea verde în primul an de ședere în țară.

„Atunci când un refugiat este admis în Statele Unite, admiterea este condiționată și supusă unei revizuiri obligatorii după un an”, se arată în memoriu, precizându-se că refugiații care sunt reținuți pot rămâne în custodie „pe durata procesului de inspecție și examinare”.

Nerespectarea obligației de a obține cartea verde după un an nu constituia un motiv de detenție sau expulzare din SUA în conformitate cu politica anterioară, iar refugiații care erau arestați trebuiau să fie eliberați în termen de 48 de ore sau DHS era obligat să inițieze procedura de expulzare.

Conform noii reguli, „refugiații pot fi considerați că s-au întors voluntar în custodie” prin depunerea documentelor necesare și prezentarea la întâlnirile programate cu serviciile de imigrare.

Administrația a semnalat schimbarea de regulament într-un document depus miercuri la tribunal, înaintea unei audieri programate în Minnesota, unde un judecător federal a interzis Departamentului Securității Interne (DHS) să rețină aproximativ 5.000 de migranți în stat, informează The Hill.

Această măsură vine după ce DHS a lansat Operațiunea de reverificare a refugiaților după admitere și consolidarea integrității (PARRIS), în urma acuzațiilor că refugiații din stat ar fi comis fraude.

Refugiații se numără printre imigranții cei mai verificați care vin în SUA și trec prin mai multe runde de selecție, de la verificări de securitate la examinări medicale. Ei sosesc numai după un interviu cu un ofițer american pentru refugiați, care le emite aprobarea de a intra în Statele Unite.

Această nouă regulă sugerează că numărul refugiaților admiși de administrația Biden ar putea crea „vulnerabilități” de securitate pentru Statele Unite.

