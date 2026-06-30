Curtea Supremă confirmă dreptul la cetățenie prin naștere și blochează ordinul lui Trump

Curtea Supremă a confirmat dreptul la cetățenie prin naștere: principiul conform căruia copiii născuți în Statele Unite devin automat cetățeni americani, indiferent de statutul de imigranți al părinților lor.

Hotărârea a respins un decret prezidențial al președintelui Donald Trump care urmărea să anuleze acest principiu constituțional de lungă durată pentru copiii născuți din părinți imigranți.

Președintele Curții Supreme, John Roberts, a redactat opinia majoritară.

„Curtea a comis o greșeală gravă”, a scris judecătorul Samuel Alito într-una dintre cele trei opinii disidente formulate de judecătorii conservatori din cadrul Curții.

Marți, Curtea Supremă a confirmat dreptul la cetățenie al persoanelor născute în Statele Unite, respingând un decret prezidențial al președintelui Donald Trump care urmărea să anuleze acest principiu constituțional de lungă durată pentru copiii născuți din părinți imigranți.

„Copiii născuți în Statele Unite din părinți aflați ilegal sau temporar pe teritoriul țării sunt «subiect ai jurisdicției» Statelor Unite și sunt cetățeni de la naștere, în temeiul clauzei privind cetățenia din al XIV-lea amendament”, se arată în decizia majoritară redactată de președintele Curții Supreme, John Roberts.

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Clauza privind cetățenia din cel de-al 14-lea Amendament la Constituția Statelor Unite, adoptat în 1868, prevede: „Toate persoanele născute sau naturalizate în Statele Unite și aflate sub jurisdicția acestora sunt cetățeni ai Statelor Unite și ai statului în care își au reședința”.

Roberts a fost susținut de colega sa conservatoare, judecătoarea Amy Coney Barrett, precum și de cele trei judecătoare liberale ale Curții, Elena Kagan, Sonia Sotomayor și Ketanji Brown Jackson, în opinia majoritară întemeiată pe prevederile celui de-al 14-lea Amendament.

Un alt judecător conservator, Brett Kavanaugh, a scris că nu consideră că ordinul executiv al lui Trump încalcă al 14-lea Amendament, dar că acesta „contravine unei legi federale” adoptate în 1940, care reglementează cetățenia persoanelor născute în SUA.

Ceilalți trei judecători conservatori din Curte, Clarence Thomas, Samuel Alito și Neil Gorsuch, au redactat cu toții opinii disidente.

„Curtea a comis o greșeală gravă”, a scris Alito în opinia sa disidentă față de hotărârea din acest caz, cunoscut sub numele de Trump vs Barbara.

Judecătorii Curții au dat de înțeles, în cadrul dezbaterilor orale din aprilie, că vor confirma faptul că persoanelor născute în Statele Unite din părinți care nu sunt cetățeni americani li se acordă automat cetățenia.

Trump a asistat la dezbaterile orale, fiind primul președinte în exercițiu care a făcut acest lucru.

Dacă ordinul lui Trump ar fi fost menținut, zeci de mii de copii născuți în SUA în fiecare lună din părinți imigranți fără documente sau vizitatori ar fi rămas fără cetățenie americană.

„Curtea Supremă a menținut cetățenia prin naștere, ceea ce este păcat pentru țara noastră”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social, ca reacție la hotărâre.

„Dar putem remedia cu ușurință această situație în Congres prin intermediul legislației, cu sprijinul președintelui, lucru care a fost stabilit acum în cadrul acestui proces”, a declarat Trump.

„Nu este necesar niciun amendament constituțional lung și greoi! Congresul ar trebui să înceapă ASTĂZI să lucreze la eliminarea cetățeniei prin naștere, care este costisitoare și nedreaptă pentru țara noastră. Vor avea sprijinul meu deplin și total!”

În prima sa zi de revenire la Casa Albă, pe 20 ianuarie 2025, Trump a semnat un decret prezidențial prin care se urmărea eliminarea cetățeniei prin naștere.

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Decretul prevedea că, la 30 de zile de la data intrării sale în vigoare, copiilor născuți în SUA nu li se mai acordau documente de cetățenie dacă părinții lor imigraseră ilegal sau erau lucrători fără documente.

Ulterior, mai mulți judecători ai tribunalelor districtuale din SUA au hotărât că ordinul lui Trump încalcă Constituția.

Iar două curți federale de apel au confirmat măsurile de suspendare care împiedicau intrarea în vigoare a ordinului.