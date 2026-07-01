Ce legi noi se aplică în SUA începând cu 1 iulie

Miercuri, milioane de americani se vor trezi cu o serie de legi noi care vor intra în vigoare în statele lor. Unele dintre aceste legi statale vor

Miercuri, milioane de americani se vor trezi cu o serie de legi noi care vor intra în vigoare în statele lor.

Unele dintre aceste legi statale vor afecta viața de zi cu zi a multor locuitori, inclusiv măsuri legate de vot, locuințe, școli și salarii. Alte măsuri ar putea avea, de asemenea, un impact semnificativ asupra locuitorilor, printre care legile care reglementează normele privind imigrația și inteligența artificială.

În acest articol, Tribuna.US trece în revistă câteva dintre statele în care, începând cu 1 iulie, vor intra în vigoare unele acte normative importante.

California

Locuințe: Intră în vigoare o nouă lege care va permite construirea de blocuri de locuințe mai înalte în apropierea principalelor stații de transport în comun, facilitând astfel construirea a peste un milion de unități locative noi în orașele statului, potrivit ziarului Los Angeles Times.

Restricții privind utilizarea telefoanelor mobile în școli: Districtele școlare trebuie să adopte politici care să limiteze sau să interzică utilizarea smartphone-urilor de către elevi pe durata zilei de școală.

Etichete standardizate cu date privind alimentele: Intră în vigoare o nouă lege care impune ca toate produsele alimentare ambalate vândute în stat să utilizeze etichete standardizate cu data de calitate și data de siguranță, cu scopul de a limita confuzia consumatorilor și de a reduce risipa alimentară.

Toalete pentru toate genurile: Intră în vigoare o nouă lege care impune tuturor școlilor publice și private să pună la dispoziție cel puțin o toaletă neutră din punct de vedere al genului în incinta școlii. Legea prevede ca toaletele respective să fie prevăzute cu semne clare care să indice faptul că pot fi folosite de toți elevii.

Florida

Centrele de date pentru AI: O nouă lege care interzice furnizorilor de utilități să transfere costurile centrelor de date pentru AI asupra clienților rezidențiali și a micilor întreprinderi.

Măsuri de protecție împotriva violenței domestice: Intră în vigoare o lege care înăsprește sancțiunile pentru violența domestică în cazul în care autorul a fost deja condamnat pentru o infracțiune de violență domestică.

Infracțiuni sexuale: Intră în vigoare o nouă lege care prevede pedepse mai severe pentru diverse infracțiuni sexuale, inclusiv obligativitatea aplicării unei pedepse minime obligatorii adulților pentru anumite infracțiuni și majorarea pedepselor minime obligatorii pentru anumiți recidiviști.

Connecticut

Dreptul de vot: Începând cu 1 iulie, alegătorii din Connecticut vor putea solicita buletine de vot prin corespondență fără a fi nevoiți să invoce un motiv specific.

Agenți de securitate în școli: Intră în vigoare o nouă lege care interzice agenților de securitate înarmați cu antecedente de comportament necorespunzător să lucreze în școlile publice.

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Inteligența artificială: O parte dintr-o lege cuprinzătoare privind IA intră în vigoare la 1 iulie, impunând Consiliului de administrație pentru învățământul superior să înființeze să înființeze o „Academie de AI din Connecticut” până la 31 decembrie, cu scopul de a oferi cursuri online de AI, de a promova alfabetizarea digitală, de a pregăti studenții pentru cariere legate de AI și multe altele.

Virginia

Interzicerea armelor de asalt: Începând cu 1 iulie, o nouă lege interzice locuitorilor din Virginia să cumpere, să vândă, să transfere sau să fabrice numeroase „arme de asalt”, așa cum sunt acestea definite în noua legislație.

Tennessee

Religia în școli: În temeiul Legii „Charlie Kirk American Heritage Act”, autoritățile locale din domeniul educației, școlile publice, colegiile și universitățile publice au obligația de a-i învăța pe elevi despre impactul pozitiv al religiei asupra istoriei americane.

Imigrație: Proiectul de lege nr. 1486 al Senatului prevede că orice funcționar al administrației statale sau locale care divulgă informații confidențiale despre ofițerii implicați în operațiuni de imigrație sau despre viitoare operațiuni de imigrație poate fi acuzat de o infracțiune de gradul E.

Colorado

Interzicerea armelor imprimate 3D: Intră în vigoare o lege care interzice fabricarea armelor de foc funcționale și a anumitor componente ale acestora prin imprimare 3D.

Terapia de conversie: O nouă lege va permite locuitorilor din Colorado care au fost supuși terapiei de conversie să îi dea în judecată pe profesioniștii din domeniul sănătății mintale care au încercat să le schimbe orientarea sexuală sau identitatea de gen în timpul tratamentului.

Districtul Columbia

Creșterea salariului minim: Salariul minim pentru lucrători va crește de la 17,95 dolari pe oră la 18,40 dolari pe oră, începând cu 1 iulie.