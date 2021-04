Curtea Supremă din Wisconsin decide că statul nu are autoritatea să actualizeze listele electorale

Curtea Supremă din Wisconsin, luând partea democraților, a decis că statul nu trebuie să elimine de pe listele de vot alegătorii suspectați a se fi mutat din stat.

Hotărârea 5-2 a instanței înseamnă că pentru aproximativ 69.000 de persoane dintre cei care probabil s-au mutat nu se va dezactiva înregistrarea pe listele electorale. Republicanii au încercat de ani buni să actualizeze aceste liste, informează TheEpochTimes.

The Wisconsin Institute for Law and Liberty (WILL), un grup conservator, a acuzat comisia electorală din Wisconsin că a încălcat legea prin faptul că nu a eliminat anumiți alegători din liste, după ce aceștia nu au răspuns în termen de 30 de zile la o acțiune desfășurată în 2019 prin corespondență, semnalându-le că sunt considerați persoane potențial mutate din stat.

Procesul a fost inițiat în 2019 și, la acel moment, aproximativ 234.000 de oameni erau pe listă. Dintre cei care rămân, niciunul nu a votat la alegerile prezidențiale din 2016, a declarat Comisia electorală din Wisconsin.

Instanța a decis că eliminarea alegătorilor de pe listele de vot revine funcționarilor electorali locali, nu comisiei electorale de stat.

„Nu există niciun argument credibil că aceasta este treaba“ comisiei, a scris judecătorul Brian Hagedorn în numele majorității.

Judecătorii care s-au opus au considerat că atât oficialii de stat, cât și cei locali sunt responsabili pentru eliminarea persoanelor care s-au mutat de pe listele de alegători.

„Decizia majorității lasă gestionarea legii electorale din Wisconsin într-o situație instabilă, cel puțin în ceea ce privește asigurarea exactității listelor electorale“, a scris judecătoarea Rebecca Bradley în opinia minorității.

Directorul WILL, Rick Esenberg, a numit decizia un „pas înapoi dezamăgitor“.

„Acesta este un regres dezamăgitor pentru cei care se așteaptă ca instituțiile statului Wisconsin să respecte legea … WILL rămâne dedicată statului de drept și unui set rezonabil de legi electorale care admit că dreptul la vot implică ‘conveniență, acuratețe, integritate’“, a spus el.

Primarul democrat din Milwaukee, Tom Barrett, a aclamat victoria și a spus că „eliminarea în masă a alegătorilor înregistrați în mod legitim ar fi fost rușinos de nedreaptă“.

„Apreciez concluzia Curții Supreme că autoritatea și responsabilitatea de a actualiza listele de alegători aparțin oficialilor electorali locali“, a adăugat Barrett.

Marc Elias, un avocat democrat de top, specializat pe procese electorale, a lăudat, de asemenea, Curtea Supremă a statului, numind pe Twitter decizia – o „mare victorie“.

Separat, statul Pennsylvania a acceptat săptămâna aceasta să elimine numele alegătorilor decedați din liste, potrivit unui grup de monitorizare, care a declarat că a descoperit că 21.000 de persoane înregistrate pe listă erau moarte – inclusiv câteva mii care muriseră cu mai bine de un deceniu în urmă.

După alegerile din 3 noiembrie 2020, mai multe procese electorale au fost intentate în Wisconsin în numele fostului președinte Donald Trump. Președintele Joe Biden a câștigat statul cu mai puțin de 21.000 de voturi diferență.

