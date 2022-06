Curtea Supremă intervine în agenda climatică a lui Biden, limitând autoritatea EPA de a reglementa emisiile de dioxid de carbon

Joi, Curtea Supremă a Statelor Unite a hotărât, în cauza West Virginia vs The Environmental Protection Agency, că Agenția pentru Protecția Mediului (EPA) nu are autoritatea constituțională de a reglementa emisiile de dioxid de carbon de la centralele electrice pentru a realiza o tranziție de la energia pe bază de cărbune în întreaga țară, informează Daily Wire.

„Curtea Supremă restrânge drastic autoritatea EPA de a reglementa emisiile de gaze cu efect de seră care provoacă schimbări climatice”, a scris SCOTUSBlog pe Twitter. „Într-o hotărâre cu 6-3, instanța se plasează de partea statelor conservatoare și a companiilor de combustibili fosili”.

După cum notează SCOTUSblog, întrebarea centrală a fost dacă Congresul a acordat sau nu „Agenției pentru Protecția Mediului, în secțiunea 111(d) din Legea privind aerul curat, autoritatea de a elabora plafoane de emisii bazate pe abordarea de schimbare a generației pe care agenția a adoptat-o în Planul privind energia curată”. Instanța a decis că Congresul nu a acordat această autoritate.

SCOTUSblog a explicat, de asemenea, că „disputa a început în 2015, odată cu adoptarea de către administrația Obama a Planului pentru energie curată, o normă care urmărea să combată schimbările climatice prin reducerea poluării cu carbon de la centralele electrice. Cu toate acestea, planul nu a intrat niciodată în vigoare: Mai multe state și reclamanți privați l-au contestat în instanța federală, iar o Curte Supremă divizată l-a pus în așteptare în februarie 2016”.

Odată cu venirea la putere a președintelui Donald Trump, administrația sa a abrogat Planul privind energia curată și a instituit un alt set de reguli cunoscut sub numele de “Regula ACE”.

În ianuarie 2021, „Curtea de Apel a Statelor Unite pentru Districtul Columbia Circuit a anulat abrogarea Planului privind energia curată, a anulat Regula ACE și a trimis problema înapoi la EPA pentru mai multe proceduri. Curtea Supremă a admis apoi o cerere a statelor conduse de republicani și a companiilor de cărbune de a revizui această hotărâre; între timp, EPA din administrația Biden a indicat că nu va reinstitui Planul privind energia curată și că, în schimb, elaborează propriile norme privind emisiile de gaze cu efect de seră de la centralele electrice”.

Judecătorul Roberts a scris decizia majoritară și i s-au alăturat judecătorii Clarence Thomas, Amy Coney Barrett, Samuel Alito și Neil Gorsuch. Judecătorii Elena Kagan, Stephen Breyer și Sonia Sotomayor au avut opinii divergente.

„Plafonarea emisiilor de dioxid de carbon la un nivel care va forța o tranziție la nivel național de la utilizarea cărbunelui pentru a genera electricitate poate fi o “soluție rezonabilă la criza actuală”, a concluzionat Roberts. „Dar nu este plauzibil ca Congresul să fi dat EPA autoritatea de a adopta pe cont propriu o astfel de schemă de reglementare în secțiunea 111(d). O decizie de o asemenea amploare și consecințe revine Congresului însuși sau unei agenții care acționează în conformitate cu o delegare clară din partea acestui organism reprezentativ. Hotărârea Curții de Apel pentru Circuitul Districtului Columbia este anulată, iar cauzele sunt retrimise pentru continuarea procedurilor în conformitate cu prezenta opinie”.

Ca reacție la această veste, procurorul general al statului Missouri, Eric Schmitt, a scris pe Twitter: ”VICTORIE MARE! Astăzi, SCOTUS s-a pronunțat în favoarea noastră în cazul Virginia de Vest împotriva Agenției pentru Protecția Mediului, un caz extrem de important pe care l-am depus împreună cu Virginia de Vest și care respinge reglementările ucigașe de locuri de muncă ale EPA Biden”.

„Ne-am alăturat grupului WV pentru a lupta împotriva depășirii atribuțiilor EPA și am contestat interpretarea prea largă a agenției care le permite să reglementeze aproape orice parte a economiei, consecințele ar duce la creșterea facturilor la utilități, la pierderea de locuri de muncă și la creșterea generală a prețurilor la energie. Aceasta este o victorie uriașă pentru MO!”, a adăugat el.

Tribuna.US