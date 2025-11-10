Curtea Supremă SUA refuză să reexamineze decizia privind căsătoria între persoane de același sex

Curtea a declarat că nu va accepta apelul care solicită anularea hotărârii din 2015 care a acordat cuplurilor de același sex dreptul constituțional de

Luni, Curtea Supremă a Statelor Unite a respins o încercare îndrăzneață de a anula decizia istorică din 2015 care acorda cuplurilor de același sex dreptul constituțional de a se căsători.

Într-o scurtă informare scrisă, curtea a respins apelul lui Kim Davis, o funcționară din Kentucky care a fost dată în judecată de un cuplu gay căruia i-a refuzat eliberarea certificatului de căsătorie la 10 zile după ce Curtea Supremă a emis hotărârea în cazul Obergefell vs Hodges.

Ea s-a adresat Curții Supreme după ce o curte de apel a refuzat să-i acorde imunitate față de plata sumei de 100.000 de dolari pe care juriul a acordat-o cuplului pentru suferința emoțională pe care au îndurat-o din cauza refuzului dreptului lor de a se căsători.

Decizia curții în cazul Obergefell a fost una dintre cele mai importante din ultimele decenii. Hotărârea cu 5 voturi la 4, redactată de judecătorul Anthony Kennedy, care între timp s-a pensionat, a stabilit că dreptul la căsătorie este o libertate fundamentală protejată în mod egal pentru toată lumea, inclusiv pentru cuplurile de același sex, în conformitate cu garanțiile constituționale ale unui proces echitabil și protecției egale.

De atunci, Curtea Supremă a devenit mai conservatoare. Decizia din 2022 a curții de a anula Roe vs Wade și de a elimina dreptul constituțional la avort a ridicat noi întrebări cu privire la ce alte precedente ar putea fi interesate să revizuiască. Judecătorul Clarence Thomas a solicitat în mod explicit curții să revizuiască hotărârea privind căsătoria.

În petiția adresată Curții Supreme, Davis a susținut că Obergefell a creat un nou drept constituțional din nimic, care a avut consecințe dezastruoase pentru libertatea religioasă.

În timp ce unii susținători ai comunității LGBTQ se temeau că instanța ar putea accepta cazul, petiția lui Davis avea complicații procedurale care ar fi îngreunat examinarea acesteia de către judecători. Cuplul gay din cealaltă parte a litigiului a susținut că Davis renunțase la dreptul de a solicita reexaminarea hotărârii Obergefell, deoarece nu a invocat acest argument în etapele anterioare ale litigiului.

Reacția Liberty Counsel

Fondatorul și președintele Liberty Counsel (organizația care a reprezentat-o pe Kim Davis) Mat Staver, a declarat:

„Decizia Curții Supreme a Statelor Unite de a respinge cererea de certiorari în cazul Davis v. Ermold este sfâșietoare pentru Kim Davis și pentru libertatea religioasă. Kim a obținut acomodarea religioasă pe care și-o dorea, și anume eliminarea numelui său de pe certificatele de căsătorie în trei forme, la doar câteva luni după pronunțarea hotărârii Obergefell din 2015. Această acomodare a venit din partea guvernatorului democrat Steven Beshear în septembrie 2015, din partea guvernatorului republican Matt Bevin în decembrie 2015 și dintr-un proiect de lege adoptat în unanimitate de legislativul statului în aprilie 2016. Kim Davis a primit simpla derogare pe care o solicitaseră, iar David Ermold și David Moore au primit o licență. Dar ei doreau ca numele lui Kim să figureze pe licența lor. Când acest lucru nu s-a întâmplat, au continuat acest caz ca o răzbunare împotriva lui Kim, pentru a o pedepsi pentru credința ei creștină că căsătoria este între un bărbat și o femeie.

Funcționarii guvernamentali nu renunță la drepturile lor constituționale odată cu alegerea lor. Majoritatea judecătorilor Curții Supreme știu că Obergefell greșește, iar acest caz ar fi trebuit să fie revizuit și opinia neconstituțională ar fi trebuit să fie infirmată.

Ne angajăm să anulăm Obergefell. La fel ca în cazul avortului în Roe v. Wade, opinia Obergefell nu are niciun temei în Constituția SUA. Căsătoria nu ar fi trebuit niciodată federalizată. Am colaborat și vom continua să colaborăm cu legislatorii statali și cu persoane fizice pentru a anula decizia Obergefell și a readuce problema căsătoriei în competența statelor. Nu este o chestiune de DACĂ, ci de CÂND va fi anulată decizia Obergefell. Hotărârea lui Kim Davis va ridica multe alte provocări la adresa acestei decizii greșite. Ziua aceea va veni. Zilele deciziei Obergefell sunt numărate”.

