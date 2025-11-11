OPINIE | Falșii patrioți MAGA

La un an după realegerea lui Donald Trump, mișcarea care promitea să „facă America măreață din nou” pare prinsă într-o criză internă profundă. Într-un

La un an după realegerea lui Donald Trump, mișcarea care promitea să „facă America măreață din nou” pare prinsă într-o criză internă profundă. Într-un eseu publicat sub titlul „MAGA’s False Patriots”, autorul avertizează că o parte din dreapta americană „a încetat să mai iubească această țară”, înlocuind patriotismul cu un amestec toxic de teorii conspiraționiste, antisemitism și simpatii pro-ruse.

„Când Tucker Carlson laudă Moscova și batjocorește Washingtonul, nu este doar o problemă de imagine — este un semn că o parte a dreptei a încetat să mai iubească această țară”.

De la triumf la trădare

Pentru mulți susținători ai lui Donald Trump, 5 noiembrie 2024 a fost o zi de euforie. „Realegerea lui Donald Trump a părut mai mult decât o simplă victorie electorală. A fost o afirmare profundă a valorilor americane”, notează textul, descriind momentul ca pe o renaștere națională. Cu toate acestea, doar un an mai târziu, atmosfera din tabăra conservatoare s-a schimbat dramatic.

În timp ce președintele Trump „a declanșat un proiect fără precedent de recuperare civilizațională”, o parte dintre foștii săi aliați mediatici au început să își exprime disprețul nu doar față de lider, ci și față de însăși America. Printre aceștia, autorul îi numește pe Nick Fuentes, Candace Owens și, mai ales, Tucker Carlson – figuri care au ajuns să pună sub semnul întrebării tot ceea ce altădată apărau cu fervoare.

De la patriotism la apologii pentru dictatori

Cazul Tucker Carlson este cel mai emblematic pentru această schimbare de paradigmă. Fost simbol al dreptei conservatoare, Carlson „a rătăcit prin Moscova, exclamând că o asemenea curățenie și ordine nu ar putea fi atinse în America cea mizerabilă”. Mai mult, în interviul său cu Vladimir Putin, a ascultat „dând din cap politicos” în timp ce liderul rus rescria istoria celui de-Al Doilea Război Mondial.

Deriva ideologică a jurnalistului a continuat: a oferit spațiu unor „istorici” care susțin că Hitler ar fi fost mai puțin vinovat decât Churchill, a ironizat sprijinul Americii pentru Israel și a reluat stereotipuri antisemite vechi de secole. „Este acuzația veche a cametei evreiești, reciclată pentru un public al secolului XXI,” notează autorul, făcând referire la atacurile lui Carlson împotriva investitorului Bill Ackman.

„Dacă alegi Moscova în locul Miamiului…”

Autorul ridică o întrebare fundamentală: poate o mișcare care își definește identitatea prin sloganul Make America Great Again să tolereze lideri de opinie care disprețuiesc America însăși? Răspunsul autorului este tranșant: „MAGA nu poate tolera – cu atât mai puțin promova – oameni care se prefac că „doar pun întrebări” în timp ce subminează fiecare principiu al măreției americane”.

Finalul articolului este o pledoarie pentru delimitarea clară între conservatorismul autentic și pseudo-patriotismul toxic care prinde contur.

„Dacă nu ești sigur cine au fost băieții buni în Al Doilea Război Mondial; dacă crezi că Moscova e preferabilă Miamiului… poate că nu ești un patriot american”.

Trump, între loialitate și prudență

Deși Trump pare conștient de pericol, distanțându-se de Carlson – „Trump l-a numit pe Carlson „kooky”” – o parte a echipei sale continuă să flirteze cu acești „falși patrioți”. Vicepreședintele J.D. Vance, de exemplu, l-a angajat pe fiul lui Carlson și l-a invitat pe jurnalist să găzduiască un podcast.

Articolul se încheie cu un avertisment dur, dar plin de speranță:

„Trump pare să fi înțeles totul. Să sperăm că și cei care vor veni după el îi vor urma exemplul, înainte să fie prea târziu”.

„MAGA’s False Patriots” este mai mult decât o critică la adresa unor figuri mediatice; este o reflecție asupra fragilității patriotismului într-o epocă a dezbinării digitale. Într-o dreaptă care și-a construit identitatea pe loialitatea față de America, apariția unei aripi care simpatizează cu autocrațiile străine nu este doar o disonanță – este o trădare.

„Dacă ești amabil cu un dictator care numește America „Marele Satana” și agresiv cu un senator republican din Texas — poate că nu ești un conservator. Și cu siguranță, nu un patriot american”.

Foto: Gage Skidmore / Wikimedia Commons

