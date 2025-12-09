Curtea Supremă va examina ordinul lui Trump de a elimina dreptul la cetățenie dobândită prin naștere

O decizie este așteptată la sfârșitul lunii iunie sau începutul lunii iulie 2026 Curtea Supremă a acceptat vineri să analizeze dacă inițiativa preș

O decizie este așteptată la sfârșitul lunii iunie sau începutul lunii iulie 2026

Curtea Supremă a acceptat vineri să analizeze dacă inițiativa președintelui Donald Trump de a pune capăt cetățeniei prin naștere este legală.

La reîntoarcerea la Casa Albă, Trump a semnat un decret prezidențial pentru a împiedica copiii imigranților ilegali sau ai străinilor cu vize temporare să primească cetățenia americană la naștere.

Aceasta decizie prezidențială s-a confruntat rapid cu o serie de procese în care se susținea că ordinul încălca al 14-lea Amendament, care acordă cetățenia oricărei persoane născute pe teritoriul SUA, indiferent de statutul de imigrant al părinților săi.

Se așteaptă ca instanța supremă să se pronunțe la sfârșitul lunii iunie sau începutul lunii iulie 2026 cu privire la interpretarea de lungă durată a celui de-al 14-lea Amendament.

În iunie, judecătorii Curții Supreme au decis cu 6 voturi la 3, pe criterii ideologice, să îi permită lui Trump să încerce să pună capăt cetățeniei prin naștere în unele părți ale țării.

Hotărârea nu a abordat însă problema cetățeniei prin naștere, care este practica de acordare automată a drepturilor de cetățenie copiilor născuți pe teritoriul Statelor Unite, indiferent de statutul de cetățenie al părinților lor.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Administrația Trump a solicitat Curții Supreme în septembrie să se ocupe de acest caz, după ce mai multe instanțe inferioare au suspendat ordinul.

„Deciziile instanțelor inferioare au invalidat o politică de importanță majoră pentru președinte și administrația sa, într-un mod care subminează securitatea frontierelor noastre. Aceste decizii conferă, fără justificare legală, privilegiul cetățeniei americane unor sute de mii de persoane necalificate”, a opinat Departamentul Justiției în apelurile depuse la momentul respectiv.

Share this: Facebook

X

