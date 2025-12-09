Donald Trump publică Strategia de Securitate Națională a SUA: 5 puncte cheie

Președintele Donald Trump se va concentra pe emisfera vestică, traficul de droguri și stoparea migrației, potrivit Strategiei de Securitate Națională

Președintele Donald Trump se va concentra pe emisfera vestică, traficul de droguri și stoparea migrației, potrivit Strategiei de Securitate Națională recent publicată, care prezintă prioritățile sale în materie de politică externă.

Documentul, publicat de obicei o dată pe mandat prezidențial, face referire la o reluare a doctrinei Monroe, care afirmă influența SUA în emisfera vestică. Acest lucru survine într-un moment în care Trump a ordonat o consolidare militară în Caraibe.

Documentul de 33 de pagini critică, de asemenea, știința din spatele încălzirii globale, deoarece solicită revenirea la „dominația energetică americană”, sugerează că Europa este în declin și se angajează să pună capăt războiului început de Rusia în Ucraina.

Strategia de Securitate Națională este primul dintr-o serie de documente importante privind apărarea și politica externă pe care administrația Trump le va publica, printre care se numără și Strategia de Apărare Națională. Aceste documente vor stabili probabil tonul și prioritățile bugetare ale politicii externe a guvernului SUA pentru restul mandatului său și vor fi analizate cu atenție de către alți lideri mondiali.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Strategia de Securitate Națională a fost publicată recent. În introducere, Trump a prezentat pe scurt ceea ce a realizat până în prezent de la revenirea la Casa Albă, cum ar fi luarea în vizor a capacităților nucleare ale Iranului, presiunea exercitată asupra membrilor NATO pentru a crește cheltuielile pentru apărare și impunerea de „tarife istorice” pentru a stimula industria americană.

Documentul pare să fie în concordanță cu obiectivele sale de politică externă pentru al doilea mandat, cum ar fi reducerea migrației, promovarea unei baze industriale puternice și desfășurarea de trupe militare în Caraibe.

Dominația în emisfera vestică

Documentul descrie „Corolarul Trump” la Doctrina Monroe, referindu-se la poziția politică din secolul al XIX-lea a președintelui James Monroe, potrivit căreia emisfera vestică era sfera de influență a SUA. Acest lucru sugera acordarea priorității restabilirii dominației americane în regiunea cea mai apropiată de SUA și depunerea de eforturi pentru a opri fluxul de droguri și migrația.

Documentul afirma că SUA vor refuza țărilor din afara regiunii „capacitatea de a poziționa forțe sau alte capacități amenințătoare, sau de a deține sau controla active strategice vitale” și că Washingtonul va căuta să-și „consolideze și extindă” influența în regiune.

De la preluarea mandatului, Trump a redenumit Golful Mexic în Golful Americii, a sporit prezența militară americană în Caraibe, a ordonat atacuri asupra unor nave despre care a afirmat că transportau droguri din Venezuela și a purtat un război verbal cu președintele Columbiei, o țară considerată de obicei un aliat regional.

Mark Shanahan, expert în politica americană de la Universitatea din Surrey, Anglia, a declarat: „Există un puternic element de adaptare a strategiei odată cu orientarea către emisfera vestică”.

Critici la adresa Europei

Strategia afirma că administrația Trump era „în dezacord” cu oficialii europeni în privința războiului din Ucraina, susținând că aceștia aveau „așteptări nerealiste” cu privire la încheierea conflictului inițiat de Vladimir Putin și afirmând că aceștia acționau în cadrul unor „guverne minoritare instabile, multe dintre ele încălcând principiile fundamentale ale democrației pentru a suprima opoziția”.

„Dacă tendințele actuale vor continua, continentul va fi de nerecunoscut în 20 de ani”, se afirma în strategie, avertizând că Europa riscă „dispariția civilizației” din cauza ponderii sale în scădere în PIB-ul global și adăugând că unele țări NATO vor deveni „majoritar neeuropene”.

Strategia a afirmat, de asemenea, că „este în interesul fundamental al Statelor Unite să negocieze încetarea rapidă a ostilităților în Ucraina” și să reducă riscul unei confruntări între Rusia și alte țări europene.

Documentul pare să susțină și partidele populiste, afirmând că „influența crescândă a partidelor patriotice europene oferă într-adevăr motive de optimism”.

Cu toate acestea, strategia menționează necesitatea unei „Europe puternice” cu care SUA să poată colabora „pentru a împiedica orice adversar să domine Europa”.

Comentând documentul, Shanahan a adăugat: „Această strategie nu prezintă SUA ca un aliat de încredere pentru partenerii săi tradiționali din Europa de Vest. Este o schimbare foarte semnificativă față de angajamentul multilateral anterior al Americii”.

Mai puțină atenție acordată Orientului Mijlociu

Strategia afirma că Orientul Mijlociu nu mai era o prioritate pentru SUA și că rolul său de exportator de petrol era mai puțin important, având în vedere că SUA era „din nou un exportator net de energie”.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Documentul afirma că SUA ar trebui să înceteze să „intimideze” parteneri precum Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, care fuseseră anterior criticați pentru probleme legate de drepturile omului. De asemenea, ar trebui să existe o extindere a Acordurilor Abraham.

Documentul menționa că SUA vor trebui să se asigure întotdeauna că aprovizionarea cu energie din Golf „nu cade în mâinile unui inamic declarat” și că Strâmtoarea Hormuz rămâne deschisă, că Marea Roșie rămâne navigabilă și că Israelul rămâne în siguranță, dar acest lucru poate fi realizat „fără decenii de războaie inutile de «construire a națiunii»”.

Shanahan a declarat: „În afara hegemoniei din emisfera vestică, SUA pare să se concentreze exclusiv pe încheierea de acorduri tranzacționale asimetrice”.

Dominanța energetică

O prioritate pentru administrația Trump este restabilirea dominanței energetice în domeniul petrolului, gazelor, cărbunelui și energiei nucleare. Documentul menționează că energia ieftină și abundentă ar stimula crearea de locuri de muncă și ar reduce costurile pentru consumatori și întreprinderi, precum și ar spori industrializarea Statelor Unite.

Acesta afirma: „Respingem ideologiile dezastruoase privind „schimbările climatice” și „zero emisii nete”, care au cauzat atât de mult rău Europei, amenință Statele Unite și subvenționează adversarii noștri”.

China

Strategia de Securitate Națională adoptă un ton dur față de China, dar nu pare să o condamne, întrucât solicită Statelor Unite să „reechilibreze” relațiile economice cu această țară, cu care Trump a declanșat un război comercial.

Politico a raportat că secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a insistat pentru o oarecare moderare a limbajului referitor la Beijing, în contextul negocierilor comerciale delicate dintre SUA și China.

Documentul menționează că, având în vedere tendințele actuale de creștere și relațiile economice reciproc avantajoase cu Beijingul, „ar trebui să trecem de la economia actuală de 30 de trilioane de dolari în 2025 la una de 40 de trilioane de dolari în anii 2030”.

Documentul promite, de asemenea, că SUA se vor concentra pe importanța regiunii Indo-Pacific și că o prioritate va fi descurajarea unui conflict în Taiwan, insula autonomă pe care China o revendică ca parte a teritoriului său.

„Vom menține, de asemenea, politica noastră declarativă de lungă durată privind Taiwanul, ceea ce înseamnă că Statele Unite nu susțin nicio schimbare unilaterală a status quo-ului din Strâmtoarea Taiwan”, se arată în document.

Strategia de Securitate Națională va fi analizată cu atenție de mass-media și de factorii de decizie politică, ca un indicator al planurilor administrației Trump pentru restul mandatului. Aceasta va fi urmată în curând de publicarea Strategiei de Apărare Națională, care este așteptată la sfârșitul acestei luni.

Share this: Facebook

X

