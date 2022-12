Dacă o școală nu face diferența biologică dintre băieți și fete, cum poți avea încredere în ea?

Nu demult s-a încheiat perioada alocată părinților pentru a-și da cu părerea legat de modificările propuse pe tema educației sexuale în Fairfax County Public Schools (FCPS), unul dintre cele mai mari districte școlare din țară, la care sunt înscriși aproximativ 180.000 de elevi. Propunerea se referă la a numi băieții și, respectiv, fetele cu eticheta „sex masculin sau feminin atribuit la naștere“. De asemenea, include programe școlare privind „orientarea sexuală și identitatea de gen“, care implică vizionarea unui videoclip PBS pro-transgender care îi învață pe copii că pot avea părți intime „neutre“.

Dacă încă mai credeți că oficialii FCPS vor analiza cu atenție comentariile și plângerile părinților îngrijorați de expunerea copiilor lor preadolescenți la ideologia transsexuală și poate chiar își vor regândi planurile, sunteți naivi, concluzionează Casey Chalk într-un articol The Federalist.

După cum am observat în exemplele anterioare cât de „binevenite“ au fost comentariile adresate Districtului Fairfax pe tema propunerilor de modificare a numelor de drumuri, acest sondaj public nu este nimic altceva decât o procedură birocratică deșartă și superficială, menită să pretindă că părinții au un cuvânt de spus cu privire la ceea ce se întâmplă în școli.

Însă demn de remarcat este faptul că disponibilitatea FCPS de a îmbrățișa această ideologie radicală de gen și de a o impune miilor de tineri din Virginia de Nord ridică o întrebare mult mai importantă: Dacă școlile noastre publice nu pot face diferența între un băiat și o fată, cum ar fi capabile să ne educe copiii?

Se ignoră noțiuni fundamentale de biologie în favoarea studiilor de gen

Mărturisesc o anumită jenă în a fi cel care scrie despre acest subiect. Când am lucrat în cadrul FCPS, am predat istorie pentru elevii de liceu, nu științe. Cu mulți ani înainte de asta, am obținut un „B“ decent, dar cu siguranță nu impresionant, la cursul de biologie din clasa a noua tot la FCPS.

Dar îmi place să cred că lecțiile pe care profesorul meu ni le-a predat despre noțiunile de bază privind biologia masculină și feminină – care, bineînțeles, se aplică nu numai oamenilor, ci întregii ordini naturale – sunt încă valabile, chiar dacă au trecut 24 de ani de când am dat eu ultima dată un test despre stamine, pistil și gameți.

Încă îmi amintesc cum noi, băieții, chicoteam imatur când profesorul ne vorbea despre ovule și spermatozoizi.

Dar acum nu e de râs. Directorii de școli și cadrele educative din întreaga țară au renunțat la aceste adevăruri fundamentale ale biologiei în favoarea celor mai recente „descoperiri“ ale departamentelor universitare politizate specializate pe sociologie și „studii de gen“.

Școlile nu mai țin cont de biologie – sau, Doamne ferește, de filozofia clasică și de preceptele ei cu privire la natura teleologică a corpului uman, orientat, la fel ca ovulele și spermatozoizii, spre crearea unei noi vieți – ci de ceea ce scriu jurnaliști motivați politic care îi atacă pe puținii profesori suficient de curajoși pentru a se opune curentului.

Noua directivă a FCPS – pe care alte districte școlare o vor urma fără îndoială – ignoră distincțiile clare și universale între gameții mari și mici și faptul că sexul poate fi determinat acum, de asemenea, în momentul concepției, prin existența genei SRY (care determină gameți masculini) sau absența acesteia (gameți feminini).

Ei expun constant o teorie a persoanelor „intersexuale“ care ar submina „normele binare“, neglijând să menționeze că astfel de persoane sunt incredibil de rare: sexul este ușor de recunoscut la naștere pentru 99,98% dintre oameni.

Dintre cei 3,6 milioane de copii născuți în America în 2021, doar la aproximativ 750 dintre ei s-a constatat o malformație sau abatere de la normă în ceea ce privește sexul, potrivit cărții scrise de Abigail Favale „Geneza genului: O teorie creștină“.

Dar pentru susținătorii ideologiei, o trăsătură descoperită la 0,02% dintre oameni nu reprezintă o malformație biologică, ci un nou „gen“.

Victimele programelor școlare woke

Directiva FCPS nu va face decât să crească și mai mult numărul victimelor ideologiei confuze de gen, bine documentată în recenta lucrare populară a lui Abigail Shrier, „Daune ireversibile: Nebunia transgender care ne seduce fiicele“.

Fetițele au fost îndemnate să ia blocanți ai pubertății care provoacă tot felul de efecte secundare permanente, de la sterilitate până la împiedicarea dezvoltării creierului și a oaselor.

Așa cum am precizat într-un alt articol la începutul acestui an, un studiu recent realizat de Heritage preciza că „facilitarea accesului la tratamente de schimbare a sexului fără consimțământul părinților crește semnificativ ratele de sinucidere“.

Iar un raport din 2016 a constatat că „un procent semnificativ de adolescenți tratați pentru disforie de gen au în paralel un istoric serios de vulnerabilitate psihosocială și psihologică“.

Un număr tot mai mare de studii indică faptul că promovarea ideologiei transgender în rândul tinerilor crește incidența bolilor mintale.

Profesorul John S. Grabowski, în cartea sa recentă „Unraveling Gender: The Battle Over Sexual Difference“, menționează că „dovezi substanțiale arată că procedurile agresive de tranziție pe cale hormonală și chirurgicală nu îmbunătățesc starea sănătății mintale a celor care recurg la ele – chiar și în culturi aparent favorabile ideologiei LGBTQ+“.

Mai mult, transsexualii care ajung să se opereze se confruntă cu rate mai mari de spitalizare pe motive psihiatrice, condamnări penale și sinucidere, ca să nu mai vorbim de faptul că în categoria lor se înregistrează un risc crescut de deces.

Cu alte cuvinte, a stârni confuzie în mintea elevilor preadolescenți de clasa a patra sau a celor de a opta cu hormonii clocotind cu privire la genul și sexualitatea lor se prea poate să se soldeze cu efecte dăunătoare pe tot parcursul vieții în ceea ce privește bunăstarea lor pe plan emoțional, psihologic și fizic.

Nu e vorba doar de biologie, ci și de engleză, studii sociale, biblioteci…

Bine ar fi ca aceste ideologii eronate să le fie predate copiilor doar la orele de științe. La începutul acestui an, un profesor de engleză de la FCPS le-a citit elevilor de clasa a X-a un poem despre masturbare (când eram eu în clasa a X-a, ca termen de comparație, ni se citea „Brave New World“, „1984“, „Lord of the Flies“ și „Antigone“).

Bibliotecile școlare promovează conținut transgender pentru elevii de nivel primar, inclusiv în cărțile ilustrate. FCPS se mândrește cu selecția de cărți queer din bibliotecile sale.

Nu putem uita, desigur, nici de științele sociale, ale căror programe au devenit fidele ideologiilor rasiale promovate de Proiectul 1619 și de Southern Poverty Law Center (SPLC).

Multe școli din Virginia au adoptat programa „Teaching Hard History“ a SPLC, în timp ce districtele școlare din întreaga țară folosesc programa de studii sociale a Proiectului 1619.

Acest proiect, inițiat de New York Times, consideră că America a fost „fondată … pe un ideal și o minciună“ sub forma unei „slavocrații“ și că „ideologia anti-persoane de culoare“ stă la baza „multora dintre instituțiile noastre și chiar a societății“.

Mă deprimă să văd direcția în care a involuat FCPS și atât de multe alte districte școlare din întreaga țară. Eu sunt un produs al FCPS, la fel ca mulți dintre membrii familiei mele extinse.

Și eu, și mama mea, am lucrat pentru FCPS. Cândva era un sistem școlar bun, un sistem în care părinții mei aveau încredere că îmi va oferi o educație solidă, cu toate că era una laică.

Acum, conducerea sa nu poate nici măcar să deosebească băieții de fete. Pe ce bază ar trebui să avem încredere în ei în ceea ce privește orice altceva?

