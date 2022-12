Kansas: O nouă facultate de medicină va forma medici cu principii pro-viață

O nouă facultate de medicină catolică dedicată formării de medici pro-viață este prevăzut a se deschide în Kansas, informează Micaiah Bilger, Life News.

Potrivit Aleteia, Dr. George Mychaskiw II, unul dintre liderii proiectului, a declarat că speră ca respectiva instituție de învățământ să ajute la readucerea unei culturi a vieții în America, o cultură care să aibă respect pentru viața fiecărei ființe umane, născute sau nenăscute.

„Medicii au introdus această cultură a morții și este timpul să ne opunem și să ne implicăm din nou în cultura promovată“, a declarat doctorul din Louisiana.

Mychaskiw, care a contribuit la înființarea mai multor școli medicale, colaborează la acest proiect cu Benedictine College din Atchison, Kansas, și cu Catholic Healthcare International.

Pe 8 septembrie, aceștia au semnat un acord prin care a luat naștere noul Saint Padre Pio Institute for the Relief of Suffering and School of Osteopathic Medicine în campusul Benedictine College.

„Întotdeauna am simțit că este nevoie de o școală medicală cu principii fidele catolicismului“, a explicat el.

„M-am gândit că ar trebui să existe o facultate de medicină care să îmbrățișeze cu adevărat principiile de bază ale bioeticii catolice, care susține viața, care susține persoanele cu dizabilități, care susține bărbații și femeile așa cum i-a creat Dumnezeu“.

El a declarat pentru Catholic News Agency că școala nu a fost deocamdată acreditată sau aprobată și nu poate accepta studenți sau cadre didactice până la îndeplinirea acestei condiții.

În prezent se derulează un proces de strângere de fonduri, precum și de planificare, dar se speră ca instituția să-și deschidă porțile în 2026.

Costul estimat, de 120 de milioane de dolari, include școala în sine, un spital, un cămin pentru persoanele cu leziuni cerebrale și fonduri pentru studii „pe subiecte precum dezvoltarea în mod etic a celulelor stem și a produselor farmaceutice, diagnosticarea și gestionarea pacienților în stare de minimă conștiență și tratarea leziunilor cerebrale“, potrivit Aleteia.

Mychaskiw a declarat că țelul lor este să aibă 150 de absolvenți în fiecare an, cu „efect multiplicator“ care să ofere în întreaga țară servicii medicale respectând principii pro-viață.

Citește și Cum a denaturat progresismul și educația medicală

Iată mai multe detalii:

„El a declarat că Franciscan Alliance din Indiana și Illinois ‘va fi probabil unul dintre principalele noastre locații pentru pregătirea practică, deoarece este un sistem de sănătate ce aderă la principiile catolice și există deja o relație între ei și Catholic Healthcare International’. …

‘Ca parte a procesului de acreditare pentru facultățile de medicină, ni se cere să oferim programe de rezidențiat’, a explicat el.

‘Așa că plănuim să creăm programe de rezidențiat fidele principiilor catolice în domenii precum obstetrică-ginecologie, pediatrie, psihiatrie, medicină de familie. În plus, deși programa nu este încă finalizată, știm că va include multă materie pe tema bioeticii catolice și un pic de teologie, astfel încât studenții să înțeleagă mai bine perspectiva catolică asupra acestor subiecte’“.

Președintele Benedictine College, Stephen Minnis, a declarat că programul va pregăti medicii să înțeleagă și să se ocupe și de bunăstarea spirituală a pacienților, nu doar de cea fizică.

„Este vital să formăm viitorii medici într-un loc precum Benedictine College, care înțelege rolul esențial al credinței și al moralității în științe“, a declarat acesta.

„Cultura din campus pe care ne-am străduit din răsputeri să o creem – cu accent pe comunitate, credință și burse – va fi cadrul perfect pentru școala medicală Padre Pio sub umbrela Benedictine College“.

Benedictine College a primit recent titlul de una dintre cele mai bune facultăți pro-viață din Statele Unite, acordat de Students for Life of America.

Traducere și adaptare

Tribuna.US