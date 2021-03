Daily Wire: Am verificat declarațiile din dezastruoasa primă conferință de presă a lui Biden și iată ce-am aflat! 

După două luni de mandat în care nu a susținut nicio conferință de presă – cea mai lungă pauză din istoria modernă a SUA – Joe Biden a răspuns în sfârșit la întrebările reporterilor de la Casa Albă.

El a ținut mai întâi un scurt discurs despre realizările administrației sale în ceea ce privește COVID-19, înainte de a permite membrilor preselectați ai presei să adreseze diverse întrebări, informează DailyWire.

Atât discursul său, cât și răspunsurile la întrebările jurnaliștilor au fost pline de minciuni. Să comparăm cu realitatea afirmațiile din prima conferință de presă a președintelui după învestirea sa, pe 20 ianuarie.

Biden celebrează îndeplinirea obiectivului său de administrare a 100 de milioane de doze de vaccin, în ziua 58

La începutul discursului său, Biden s-a lăudat că administrația sa și-a depășit obiectivul de a administra 100 de milioane de doze de vaccin COVID-19 în primele 100 de zile ale președinției sale, susținând că acest obiectiv a fost atins în ziua 58.

Biden a stabilit într-adevăr acest obiectiv înainte de a prelua funcția – după ce s-a îndoit că Trump ar putea face rost vreodată de vaccin și apoi i-a subminat siguranța și eficacitatea. Cu toate acestea, este important să rețineți că la momentul preluării mandatului, 21,7 milioane de doze de vaccin fuseseră deja administrate.

Aceasta înseamnă că era nevoie ca aproximativ 78 de milioane de doze să fie administrate în 100 de zile pentru ca Biden să-și atingă „obiectivul“, ceea ce ar însemna în medie 780.000 pe zi.

În ultima zi a președinției Trump, au fost administrate peste 1,5 milioane de doze, cu o medie pe 7 zile de aproape 1 milion de doze pe zi. Cu alte cuvinte, administrația Trump implementase deja infrastructura necesară pentru a atinge obiectivul lui Biden.

Biden își stabilește al doilea obiectiv de 200 de milioane de vaccinuri în 100 de zile

Din nou, realitatea matematică a progresului vaccinării face ca acest lucru să fie aproape sigur și nici pe departe un obiectiv „ambițios“, așa cum susține Biden. Ținând cont de cele 21,7 milioane de doze administrate până la preluarea funcției, ar trebui administrate încă 178 de milioane de doze până la sfârșitul primelor 100 de zile de mandat ale lui Biden. Adică 1,78 milioane de doze pe zi.

Având în vedere că numărul mediu de doze administrate pe o perioadă de 7 zile a fost de peste 2 milioane pe zi încă de la începutul lunii martie, că s-au administrat deja 133 milioane de doze și că au rămas 36 de zile până la ținta de „100 de zile“, distribuția medie zilnică a dozelor ar trebui să scadă cu mult sub media actuală pentru a rata acest obiectiv.

Citește și Vaccinarea ar trebui să producă o revenire la normal, dar statele democrate și birocrații se asigură că asta nu se va întâmpla

Biden susține că programul american de vaccinare este fără precedent și că nicio altă țară nu a ajuns să facă „ceea ce facem noi“

Acest lucru este adevărat numai dacă luați intenționat în calcul doar statistici specifice și ignorați alți factori importanți, cum ar fi mărimea populației.

În ceea ce privește numărul total de doze administrate, Statele Unite conduc într-adevăr lumea, cu peste 130 de milioane de doze administrate, comparativ cu peste 82 de milioane în China, peste 53 de milioane în India și peste 31 de milioane în Regatul Unit.

Însă Statele Unite au o populație numeroasă și, dacă analizăm aceste cifre în funcție de mărimea populației, Statele Unite sunt, de fapt, cu mult în urma multor alte țări dezvoltate. Considerând dozele administrate per 100 de persoane, Statele Unite se află în urma Israelului (111 doze/100 de persoane), Seychelles (98), Emiratele Arabe Unite (79), Chile (48), Regatul Unit (47), Monaco (47), Bahrain (44) și Maldive (41).

Deci, ținând cont de dimensiunea populației, opt țări au depășit Statele Unite.

Biden a susținut că și-a stabilit obiectivul de a deschide „majoritatea“ școlilor K-8 în primele 100 de zile

Biden continuă să dea înapoi în privința acestei afirmații, diluându-și promisiunea anterioară de a deschide „școli“, spunând acum că acest lucru se aplică doar grupelor de vârstă K-8. La începutul lunii decembrie, Biden spunea: „Ar trebui să fie o prioritate națională să readucem copiii la școală și să menținem școlile deschise.“

„Dacă Congresul asigură finanțarea, trebuie să protejăm elevii, cadrele didactice și personalul. Dacă statele și orașele instituie măsuri sanitare ferme, pe care le urmăm cu toții, atunci echipa mea va face tot posibilul ca majoritatea școlilor să poată fi deschise până la sfârșitul primelor mele 100 de zile de mandat“, a adăugat el.

Citește și Expert Johns Hopkins: Toate aeroporturile ar fi închise dacă ar respecta regulile COVID impuse școlilor de Biden

Biden susține că intensificarea imigrației în lunile de iarnă a fost mai gravă în perioada lui Trump

Biden a comparat ratele de creștere a numărului de persoane care încercau să treacă frontiera în 2021 și 2019, într-o încercare aparentă de a devia criticile pentru actuala criză de la frontieră, susținând că a existat o creștere de 28% între ianuarie și februarie 2021, comparativ cu rata de 31%, în aceeași perioadă din 2019.

Deși acest lucru este adevărat, se ignoră faptul că punctul de plecare este mult mai ridicat în timpul lui Biden. În 2019, 58.317 persoane au încercat să treacă frontiera în ianuarie și 76.545 au încercat să traverseze în februarie, o creștere de 31%.

Însă, în ianuarie 2021, 78.442 de persoane au încercat să treacă frontiera, numărul respectiv crescând cu 28% – până la 100.441 – în februarie. În acest context, cu 34.5% mai multe persoane au încercat să treacă frontiera în ianuarie 2021, sub administrația Biden, comparativ cu 2019, sub administrația Trump, și cu 31.2% mai multe persoane au încercat să traverseze frontiera sub Biden decât sub Trump în februarie.

Biden susține că administrația Trump a redus numărul de paturi disponibile în centrele de frontieră

Aceasta este o afirmație falsă, făcută anterior de șeful de cabinet al lui Biden, Ron Klain, care a fost verificată de New York Times.

„Administrația Biden se străduiește să găsească cazare pentru copiii și adolescenții imigranți care au ajuns recent la graniță, unii dormind pe covorașe de gimnastică în centrele de procesare, în timp ce așteaptă să fie transferați în adăposturile contractate prin intermediul Biroului de Relocare a Refugiaților.

Dar domnul Klain greșește susținând că întârzierile se datorează faptului că administrația anterioară a redus drastic capacitatea de cazare lunară“, a scris Times.

„Când administrația Obama s-a confruntat cu o creștere a numărului de copii imigranți, agenția pentru refugiați și-a mărit capacitatea lunară de cazare la aproximativ 8.000 de paturi în anul fiscal 2015, de la aproximativ 2.000 în anul fiscal 2011, potrivit unui raport al Government Accountability Office.

În timpul administrației Trump, capacitatea lunară de cazare a scăzut la aproximativ 7.000 în octombrie 2017, dar a crescut la peste 16.000 până în decembrie 2018. În ultima lună completă de mandat a lui Trump, în decembrie 2020, capacitatea lunară de cazare era de 13.000 – nici pe departe un ‘nivel scăzut record’.“

Citește și Administrația Biden cedează și arată condițiile deplorabile în care ține copiii imigranți

Biden susține că Trump nu a finanțat Departamentul de Sănătate și Servicii Sociale pentru a transfera copiii din centrele de la graniță

Aceasta este, de asemenea, o afirmație falsă, The Hill relatând în septembrie 2018 că „Departamentul de Sănătate și Servicii Sociale (HHS) alocă anul acesta din nou peste 260 de milioane de dolari, fonduri pentru a găzdui numărul ridicat de copii imigranți aflați în detenție“, HHS declarând că „necesitatea continuării programului nu s-a datorat separărilor familiale, ci faptului că un număr mai mare de copii trec frontiera neînsoțiți.“

Biden susține că alegătorii republicani sunt de acord cu ceea ce face și că 50% dintre republicani sprijină acțiunile lui

Având în vedere împărțirea aproximativă a populației pe baza ideologiei de partid și faptul că Biden se bucură de un rating de aprobare de 54.3% și un rating de dezaprobare de 39,9%, este dificil de concluzionat că majoritatea alegătorilor republicani îl susțin pe Biden.

