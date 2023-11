Daniel Funeriu: Adevăruri pe care nimeni nu le spune clar despre tembelismul limitării cash-ului în România

Daniel Funeriu, fost ministru al educației în România și cercetător în chimie, se exprimă în termeni duri împotriva măsurii Guvernului PSD-PNL de limitare a cheltuielilor cash în România.

Adevăruri pe care nimeni nu le spune clar despre tembelismul limitării cash-ului, așa că le spun eu, care sunt un pro-UE convins și, sper, convingător:

1. Limitarea cheltuielilor cash sau obligația de a declara magazinului sau oricui altcuiva, a priori, de unde ai banii, ce vrei să faci cu ei, este o chestie profund anticonstituțională:

Art. 44, alin. 8 din Constituție scrie clar: „Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă”.

Deci, averea oricui este PREZUMATĂ licită, nu e treaba proprietarului să arate de unde are bani și ce vrea să facă cu ei.

2. Da, să mă controleze fiscul de 1000 de ori pe an dacă vrea să facă asta. Da, să mă investigheze procurorii cât vor ei dacă au date care arată că s-ar putea ca averea să provină din infracțiuni. Să mă dea în judecată dacă ei consideră că au suficiente date pentru asta. Banca sau Ghiță de la sculărie să sesizeze Oficiul Național Împotriva Spălării Banilor de câte ori vor, să mă pârască vecinii. Asta e OK. Dar să vină statul și să mă oblige să cheltuiesc aproape toți banii prin bancă este strigător la cer, din cel puțin două motive:

a) primul este că Maricica de la ghișeu are acces instant la TOATE cheltuielile mele: poate ști că am fost la oftalmolog, că mi-am luat mașină de la PorWagen, haine de la Zoriklo și aparat de ras de la Panabraun. Dacă vi se pare că e OK ca statul sau funcționarul să știe ce faceți cu banii, imaginați-vă două secunde că statul ăla care știe e condus de unul ca Dragnea. Na, acum mai vă e paralel că știe tot?

b) Al doilea este că pentru fiecare astfel de tranzacție banca îmi ia procentaj. Pe care nu am chef să fiu obligat să-l plătesc și nici nu are statul a mă forța să intru într-o relație contractuală cu o anume firmă privată, numită bancă. Dacă plăcerea mea personală e să am tone de cash la saltea, e treaba mea, nu a statului.

Dacă sunt cardofob e din nou treaba mea. Ca să nu mai vorbim de nană Florica care ia pensia și nu are bancomat lângă fântână, și care vrea să ia lemne de foc cu o sumă mai mare decât limita impusă abuziv (sau furnizorul a încasat cash în ziua respectivă mai mult decât limita).

3. Nu, a milita pentru folosirea banilor cash dacă vrei, nu e teoria conspirației, nu e o temă a anti-europenilor, e o temă perfect legitimă. Eu sunt profund pro-european, pro-UE, pro orientarea către Vest a României, fără rezerve și fără vreun bemol.

Nimeni de la Bruxelles nu cere statului să se bage în cash-ul oamenilor. Pot înțelege că în multe țări dinamica oamenilor e să folosească telefonul sau cardul pentru că e mai comod (plătești o taxă băncii pentru confortul de a nu trebui să cari bani pe care îi poți pierde cu tine). Eu însumi folosesc preponderent cardul, dar îngrădirea opțiunii de a folosi cash este cel mai grav și anticonstituțional abuz al statului împotriva persoanei.

4. Da, Statul Român (cu S mare și R mare) folosește foarte prost banii colectați din taxe impozite. Estimez că 90% din risipă e din cauza prostiei și 10% din cauza corupției. Din cauza aberantelor obligații ale firmelor, sugrumate de birocrație idioată.

5. Da, colectarea este foarte mică, din două motive: birocrație cretinoidă (de exemplu, profesorii care fac meditații nu pot, simplu, merge la fisc și spune „am făcut meditații de 10.000 de lei, vreau să plătesc 1600 impozit”, ci trebuie să-și facă PFA sau alte minuni) și evaziune. Dacă un tânăr vecin îl ajută pe tata să taie lemne 2 zile, nu ai cum să îl plătești legal pe omul ăla.

În concluzie: da, trebuie luptat dur împotriva evaziunii, trebuie luptat dur împotriva corupției, trebuie luptat dur împotriva spălării banilor. Dar nu îngrădind dreptul care stă la baza tuturor drepturilor: acela de a-ți folosi liber averea. Prezumată licită prin Constituție. Astfel de acțiuni, de-a dreptul aberante, nu fac decât să dea apă la moară AUR: exacerbează temerile legitime ale oamenilor care sunt împinși să aleagă un vehicul politic toxic, AUR. Pentru că restul partidelor, într-o veselie ovină, îi faultează inutil pe oameni acolo unde doare: la portofel.

În luna septembrie 2023, Guvernul a impus un prag de 2.000 de lei în numerar pentru cheltuieli, de la 10.000 de lei. Recent, în urma nemulțumirii românilor, prim-ministrul PSD Marcel Ciolacu anunță revenirea la vechile plafoane de cheltuieli cash: încasări de la profesioniști (persoane juridice, firme, PFA, II etc.) în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;

încasări efectuate de către magazinele cash and carry (gen Metro sau Selgros) de la profesioniști (firme, PFA, II etc.) în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană. plăţi către profesioniști (firme, PFA, II etc.) în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi.

Tribuna.US

Foto: Economica.net