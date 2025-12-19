Darryl Nirenberg, confirmat ca ambasador al Statelor Unite în România

Darryl Nirenberg a fost confirmat oficial în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, marcând un nou capitol în relațiile diplo

Darryl Nirenberg a fost confirmat oficial în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, marcând un nou capitol în relațiile diplomatice dintre Washington și București.

Numirea sa vine într-un moment important pentru parteneriatul strategic dintre cele două țări, aliați apropiați în cadrul NATO și pe plan bilateral.

În calitate de ambasador în România, Darryl Nirenberg va avea misiunea de a consolida politica americană în regiune și de a reprezenta interesele Statelor Unite, precum și pozițiile Președintelui Donald Trump, în dialogul cu autoritățile române.

Mandatul său este așteptat să contribuie la întărirea cooperării în domenii-cheie precum securitatea, apărarea și economia.

România rămâne un partener strategic esențial pentru Statele Unite în Europa de Est, iar relația bilaterală este fundamentată pe valori comune, angajamente de securitate și colaborare politică. Confirmarea noului ambasador este privită ca un semnal de continuitate și de aprofundare a acestui parteneriat.

Oficialii și observatorii politici își exprimă interesul față de direcțiile pe care Darryl Nirenberg le va imprima mandatului său diplomatic, într-un context regional complex și dinamic. Așteptările sunt ca noul ambasador să joace un rol activ în dezvoltarea relațiilor româno-americane și în promovarea intereselor comune ale celor două state.

Darryl Nirenberg, nominalizat de președintele Donald Trump ca ambasador al Statelor Unite ale Americii la București, a declarat că relația SUA cu România nu a fost niciodată mai importantă decât în acest moment.

Aflat în fața Senatului pentru o audiere în vederea confirmării sale în funcție, Darryl Nirenberg a declarat că „România este un aliat cheie al NATO”.

Discursul integral:

„Este e extrem de important pentru mine să fiu nominalizat ca Ambasador în România. Bunicii mei au emigrat din această țară din Europa de Est, iar eu am fost martor la scrierea istoriei în perioada în care am făcut parte din această Comisie (Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA), atunci când a căzut Zidul Berlinului, iar poporul român și-a câștigat libertatea de sub comunism. Dacă voi fi confirmat, cercul s-ar închide simbolic. România este un aliat cheie în cadrul NATO, situată strategic la Marea Neagră și având graniță cu Ucraina. Oferă oportunități extraordinare pentru companiile americane și are potențialul de a schimba regulile jocului în ceea ce privește resursele energetice. Relația noastră cu România nu a fost niciodată mai importantă. Dacă voi fi confirmat, mă angajez să promovez agenda America First a președintelui Trump și să lucrez pentru a face America mai puternică, mai sigură și mai prosperă. Mă voi concentra în primul rând pe asigurarea siguranței americanilor care își desfășoară serviciul, locuiesc și vizitează această țară. Voi munci pentru a aprofunda parteneriatul nostru militar și de securitate. Și, mă voi concentra pe consolidarea relațiilor noastre comerciale și de investiții. Voi promova exporturile SUA, voi susține interesele companiilor americane și voi încuraja investițiile care creează locuri de muncă în Statele Unite. Această nominalizare este onoarea vieții mele, fapt pentru care le sunt recunoscător președintelui Trump și secretarului Mark Rubio. Aștept cu nerăbdare, dacă voi fi confirmat, să colaborez îndeaproape cu această Comisie pentru a consolida relația noastră cu România și pentru a promova interesele naționale ale Americii în străinătate”.

Cine este Darryl Nirenberg

Nirenberg a fost consilier al Comisiei pentru Relații Externe a Senatului SUA și este absolvent al Universității Colgate și al Facultății de Drept a Universității George Washington, cu peste 40 de ani de experiență în politică externă.

Este căsătorit și are doi copii.

