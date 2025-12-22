REPORTAJ RTN: Seară de aducere aminte – Remember Richard Wurmbrand

Sâmbătă, 13 decembrie 2025, Romanian Herritage Center (Centrul Origini Românești), din Chicago, a găzduit, pentru mai multe ore, evenimentul Remember Richard Wurmbrand. Steven Bonica, gazda evenimentului, a urat bun venit participanților, care în ciuda temperaturii scăzute de afară, au umplut sala bibliotecii centrului.

Evenimentul a început și s-a încheiat cu intonarea imnurilor: ,,Isus al meu prieten scump“ și ,,Astazi vin și-mi plec genunchii“. Andrei Fedur a acompaniat cu orga. Au fost rostite rugăciuni, în limba română și în limba engleză.

S-a vizionat un fragment din remarcabilul documentar ,,Pastorul si Trezirea spirituală“, realizat de Lucia Hossu Longin și Ioan Panican.

Pastorul Daniel Chiu și Prof. Magdalena Vasilescu au vorbit despre impactul determinant pe care pastorul Wurmbrand și cărțile dumnealui l-au avut asupra lor si asupra generațiilor de dinainte de revoluție și după revoluție.

Invitatul serii, omul de cultură și mărturisitor al Evangheliei, Ioan Panican, a spus încă de la început că ne aflăm în locul acela, nu pentru a înălța numele omului, ci pentru a înălța Numele Domnului, împlinind Scriptura care spune: ,,Aduceți-vă aminte de mai marii voștri…“ (Evrei 13:7).

Petru Amarei, fondatorul RTN Chicago, a moderat dialogul cu Ioan Panican, punând diverse întrebări în legătură cu viața, opera și lucrarea familiei Wurmbrand în România, și în lumea întreagă. A fost un dialog urmărit cu sufletul la gură de participanți.

Eugen Ancateu ne-a înălțat sufletele spre cer, interpretând cu saxofonul, cu înaltă ținută muzicală și spirituală, bine cunoscutul imn ,,Mărețul Har“. Marusia Jaworska a recitat cu sensibilitate o poezie, potrivită cu momentul serii: autor Daniel Chiu.

Mihai Wurmbrand, fiul pastorului Wurmbrand, a transmis un mesaj mișcător participanților la eveniment, precizând că exact în luna decembria a anului 2025 s-au împlinit 60 de ani de când familia Wurmbrand a părăsit România, și cum pastorul Wurmbrand, în exilul forțat în care a trebuit să trăiască, a călătorit vreme de 30 de ani în 102 țări din lume, a vorbit înaintea a milioane de oameni despre suferința și frumusețea României natale și a scris cărți traduse în peste 80 de limbi, răspândite în zeci de milioane de exemplare pe toată fața pământului. Este cel mai tradus autor român din toate timpurile. Credem că este important să menționăm și faptul că pastorul Richard Wurmbrand, în concursul inițiat de Televiziunea Română în anul 2006, intitulat Mari Români, a fost ales în primele 10 cele mai influente personalități din istoria României.

Invitatul nostru, Ioan Panican, a răspuns apoi întrebărilor din sală.

Excelența Sa, Consulul General al României la Chicago, domnul Lucian-Ilie Stănică, a încheiat seara printr-un discurs emoționant și temeinic, rugându-ne să păstrăm un moment de reculegere în memoria pastorului Wurmbrand și în memoria tuturor celor care, de-a lungul timpului, au luptat pentru credință și pentru țară, și ne-a îndemnat la unitate, la dragoste, la bună învoire.

Facem încheierea acestei scurte cronici, scrisă pe marginea acelei seri memorabile, citându-l pe însuși pastorul Richard Wurmbrand: ,,Mulți cred că sunt un om mare pentru că am suferit mult și am scris cărți. Dar nu este adevărat. Sunt un creștin obișnuit care a trăit în împrejurări foarte neobișnuite.“

După încheierea evenimentului, tot ca parte din eveniment, organizatorii ne-au oferit o foarte plăcută și binevenită masă de dragoste: orez, carne de vită, carne de pui, salată, cozonac, ceai etc. O precizare necesară: pastorul Daniel Chiu a binecuvântat masa cu pâine de casă făcută de dumnealui, cu unt și cu miere. Așa cum bine remarca invitatul nostru, Ioan Panican, venit din București, România, pastorul Daniel Chiu a avut și de această dată o atitudine excelentă și un cuvânt excelent; un adevărat luptător și un om de mare caracter. Ionel Bonta, colegul nostru, a filmat evenimentul cu profesionalism și dăruire.

Evenimentul s-a întins pe durata a circa 5 ore. Un mare har! Aducem recunoștința și mulțumirile noastre echipei Romanian Heritage Center, d-lor Steven Bonica, Marcel Șomfelean și Bogdan Jaba, pentru efortul exemplar și de această dată și găzduirea impecabilă a acestui eveniment.

La toate acestea se cuvine să mai adăugăm un singur cuvânt: mulțumiri peste mulțumiri tuturor participanților, tineri și maturi deopotrivă, și, din toată inima, Slăvit să fie Domnul!

20 decembrie 2025, Chicago

Echipa RTN CHICAGO

*

Reacții la eveniment

Mulțumim foarte mult de invitație. Deosebită plăcere să vă reîntâlnesc. Multă binecuvântare! (Constantin Lupancu)

Mulțumesc mult, frate Ioan Panican, pentru oportunitatea de a petrece o seară cu adevărat minunată și plină de har, în amintirea marelui creștin Richard Wurmbrand, într-un eveniment organizat cu dăruire de Steven Bonica și moderat de Petru Amarei. A fost o seară binecuvântată, cu o părtășie minunată alături de invitați, frați si surori speciali ai serii, în care am fost profund inspirată și umplută de Duh, ascultând și vizionând mărturii despre viața, credința și sacrificiul trăit cu credincioșie pentru Domnul Isus Hristos. (Steluța Popa)

Seara în care comunitatea română s-a întâlnit pentru a păstra memoria fratelui Richard Wurmbrand vie a fost o seară a harului, generozității și binecuvântării.

Frate Panican, vă mulțumim pentru momentele care ne-au transpus în universul Wurmbrand, de unde izvorăște semnificație, speranță și încurajare. Dedicarea dumneavoastră pentru Hristos e un exemplu.

Frate Bonica, sacrificiul și generozitatea dumneavoastră au creat un moment remarcabil într-un spațiu dedicat României frumoase. Vă mulțumim!

Frate Amarei, vă mulțumim pentru crearea momentului frumos de dialog și istorie. Lucrarea dumneavoastră de propagare a cuvântului pe calea undelor zidește și unește. Am fost impresionați de toți aceia care au contribuit la această seară și în special de domnul Consul General Lucian-Ilie Stănică. Dânsul iubește românii din Chicago și participă la momente de sărbătoare împreună cu ei, încurajându-i. Întreaga comunitate simte dedicarea dânsului. Fiți binecuvântați cu mult har! (Magdalena si Dan Vasilescu)

Minunat să ne aducem aminte de înaintașii credinței noastre din frumoasa Românie, sfinții care ne-au ajutat să-l iubim și să-l înțelegem mai bine pe ISUS și sacrificiul Lui, prin exemplu de urmat! Unul deosebit și iubit de întreagă familie este și Richard Wurmbrand, care, după 1955 când toate bisericile din București erau închise, el o avea deschisă și mama ne ducea acolo, eu și fratele meu Pavel! Domnul să fie slăvit pentru acești martiri vrednici de urmat și pentru dumneata, frate Panican, neobosit luptător pentru adevăr! Domnul să te binecuvânteze, mulțumesc frumos! (Familia Stoia Cornelius)

A fost o mare bucurie să ne întâlnim și să petrecem o seară minunată cu frații noștri care au dus credința până la capăt. Exemple minunate și demne de urmat. Domnul fie lăudat! (Pavel si Ana Stoia)

Păstrăm fiori de bucurie că am fost și noi invitați la părtășia de aducere aminte a credincioșiei pentru Domnul Isus și a curajului de care a dat dovadă familia Wurmbrand Richard și Sabina. Le vom urma exemplul! Vă mulțumim frate pastor Ioan Panican pentru dedicarea și responsabilitatea de ucenicizare! Vă apreciem foarte mult! (Familia Cusniriuc, Titi și Cornelia, și copiii dragi Hadasa, Joel și Daniel)

Apreciez timpul împreună la strângerea pentru comemorarea fratelui Wurmbrand. A fost de folos, pentru că uităm lucrurile din trecut și experiențele speciale prin care au trecut înaintașii noștri și cum Domnul le-a folosit viețile. A fost un timp de părtășie, de dragoste și zidire. Mulțumim gazdelor și organizatorilor pentru că au făcut parte și au contribuit la binecuvântarea noastră. (Joshua Stoia)

Mulțumesc frumos, în Numele Domnului Isus, că m-ați făcut părtaș la bucurii duhovnicești și legături frățești deosebite. Îmi amintesc cu drag și cu respect, cum citeam pe furiș ,,Umpleți vidul“, ,,Biserica subterana“, și alte cărți scrise de un martir al Domnului Isus, pe care l-am prins în viață, după Revoluție. Domnul Isus să ne binecuvânteze pe toți. (Nicu Bârsan)

Da, asta întărește și face Biserica să fie încurajată. Domnul să vă dea sănătate și putere să fiți în mijlocul fraților. Nu au rămas mulți care mai pot spune ,,ce am văzut și pipăit…“ Numai bine! Slăvit să fie Domnul! (Nicu Gligor)

