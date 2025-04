De acest Paște, creștinii ar trebui să accepte persecuția ca pe o binecuvântare

Creștinii americani din această Săptămână Mare ar trebui să se aștepte și să îmbrățișeze persecuția ca pe o binecuvântare, acceptând martiriul în diversele sale forme

Săptămâna Sfântă este în desfășurare. Pentru miliarde de creștini din întreaga lume, aceasta înseamnă să se confrunte, să jelească și să se bucure de învățătura centrală a credinței: răstignirea și învierea Domnului nostru Isus Hristos. Pentru mass-media americană, înseamnă să ne amintim brusc că majoritatea americanilor se identifică ca fiind creștini, chiar dacă în mod superficial, scrie Robert Busek pentru The Federalist.

Bineînțeles, ar fi mai bine pentru noi toți dacă presa nu și-ar aminti acest lucru, deoarece meditația ei este să atace credința care ne este dragă. Anul acesta, salva de deschidere a venit de la The New Yorker sub forma unui articol intitulat „Încă nu am terminat cu Isus”.

„Nu s-a terminat” ar trebui să se citească „nu s-a terminat cu scuiparea Lui, biciuirea și uciderea Lui din nou”. Sub aparența a două noi recenzii de carte, articolul trece în revistă toate temele „științifice” plictisitoare pe care le-am mai văzut, de la asemănarea relatării Evangheliei despre nașterea din fecioară cu mitologia păgână la atribuirea învierii unor „halucinații de doliu” și până la afirmația că Isus nu a existat niciodată (o afirmație pe care New Yorker nu ar lua-o niciodată în considerare în cazul unor figuri precum Buddha sau Mahomed). În articol nu se face referire la niciun creștin credincios, ci doar la necredincioși și la un eretic secularist ocazional.

Acest presupus scepticism mediatic ascunde o tendință mult mai întunecată. De mai mulți ani, creștinii sunt ținta atât a stângii obișnuite, cât și a oficialilor guvernamentali pe care aceștia îi susțin, fapt recunoscut de administrația Trump atunci când a emis, în februarie, un ordin executiv de înființare a unui grup de lucru pentru combaterea prejudecăților anticreștine.

Dar atenția guvernului nu poate rezolva problema decât parțial. Creștinii americani ar trebui să folosească această Săptămână Mare pentru a se aștepta și a accepta persecuția ca pe o binecuvântare.

Mai mult decât o simplă vărsare de sânge

Termenul „martir” provine din cuvântul grecesc martus, care înseamnă „martor”. Timp de secole, biserica a recunoscut mai multe tipuri de martiriu, cel mai puternic fiind „martiriul roșu”, în care credincioșilor li se varsă sângele pentru credința lor în Hristos. Această cruzime a fost soarta celor mai mulți dintre apostoli și a mii de alți creștini de-a lungul veacurilor.

„Martiriul alb” implică suferința pentru credință fără ca viața cuiva să fie pusă în pericol. Modelul modern pentru această formă de martiriu este Jack Phillips, cofetarul din Colorado care a petrecut mai mult de zece ani făcând față unor procese vicioase împotriva afacerii sale din cauza refuzului său de a folosi talentul pe care Dumnezeu i l-a dat pentru a celebra păcatul sexual. În ciuda mai multor victorii juridice (inclusiv una la Curtea Supremă), stângiștii își continuă eforturile de a face din el un exemplu a ceea ce se întâmplă atunci când un creștin se ridică împotriva tiraniei lor.

Al treilea tip de martiriu este mai activ din partea creștinului; acesta implică o îmbrățișare voluntară a penitenței și a postului în efortul de a se elibera de dorințele rele și de a se apropia de Dumnezeu. Acest „martiriu verde” a devenit tradițional printre creștinii obișnuiți în timpul Săptămânii Mari.

În predica Sa de pe Munte, Hristos a încheiat Fericirile spunând: „Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi” (Matei 5:11-12).

Prin urmare, toate cele trei tipuri de martiriu ar trebui văzute nu ca ceva de evitat, ci ca un semn al favorului lui Dumnezeu care va fi onorat atât în cer, cât și pe pământ.

Un precedent istoric

Aceasta a fost mentalitatea apologetului creștin din secolul al III-lea, Tertulian, care a scris: „Sângele martirilor este sămânța credinței”. El a înțeles paradoxul central al istoriei bisericii: disponibilitatea creștinului de a îndura durerea și chiar de a muri pentru adevăr a făcut creștinismul mai atractiv pentru o lume disperată după sens.

Acesta a fost cu siguranță cazul împăratului roman Nero, care a încercat să îi folosească pe creștini drept țap ispășitor convenabil pentru a distrage atenția de la numeroasele sale eșecuri ca lider. Istoricul Tacitus (care considera creștinismul o „superstiție distructivă”) a observat că brutalitatea persecuției lui Nero nu a făcut decât să inspire milă romanilor, care vedeau virtuțile străvechi ale societății lor ca fiind moarte și îngropate. Odată cu această milă, a apărut și interesul pentru ceea ce acești creștini ciudați au găsit și pentru care erau dispuși să sufere atât de eroic, iar restul este istorie.

Persecuția îmbracă multe forme

Din păcate, creștinii americani au multe ocazii de a suferi persecuții în zilele noastre. În ciuda pretențiilor sale de pietate catolică, cei patru ani de mandat ai președintelui Joe Biden au fost o perioadă periculoasă pentru a fi creștin în America.

O mare parte din ură a provenit din prăbușirea deciziei Roe vs Wade; Family Research Council a documentat sute de atacuri împotriva bisericilor și a centrelor de criză pentru gravide de la pronunțarea deciziei Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization. La sfârșitul anului trecut, Erin Hawley, consilier superior și vicepreședinte al Alliance Defending Freedom, a declarat că „au existat zero – zero – urmăriri penale în temeiul Legii FACE pentru această violență”, referindu-se la Legea privind libertatea de acces la intrările în clinici.

În schimb, Departamentul de Justiție al lui Biden a folosit Legea FACE pentru a urmări în justiție protestatarii pașnici pro-viață și chiar a invocat Legea Ku Klux Klan din 1871 pentru a-i condamna la pedepse de până la zece ani pentru o primă infracțiune nonviolentă. FBI-ul lui Biden a încercat, de asemenea, să se infiltreze și să spioneze comunitățile catolice care celebrează Liturghia tradițională în limba latină, bazându-se în parte pe un articol publicat de The Atlantic care leagă aceste comunități de extremismul politic.

În martie 2023, când o femeie care se credea bărbat a împușcat și ucis trei elevi de școală primară și trei membri ai personalului de la Covenant School din Nashville, Tennessee, administrația Biden a prezentat-o pe ea și comunitatea trans drept adevăratele victime.

Doi ani mai târziu, poliția din Nashville a închis cazul, susținând că trăgătorul, un fost elev al școlii, a acționat doar din dorința de notorietate, nu din ură față de creștini. Cu toate acestea, poliția încă nu a făcut publică cantitatea masivă de materiale scrise și înregistrate de atacator, pe baza cărora s-a ajuns la această concluzie.

Victoria zdrobitoare a președintelui Donald Trump nu a făcut decât să exacerbeze furia stângii față de creștini. La sfârșitul lunii trecute, un grup autointitulat Grota Satanică a încercat să celebreze o slujbă neagră în fața Parlamentului din Kansas, aparent pentru a susține „separarea bisericii de stat”. Atunci când un contra-protestatar a încercat să smulgă scenariul slujbei negre din mâinile fondatorului grupului, Michael Stewart, Stewart l-a lovit cu pumnul, ceea ce a dus la arestarea ambilor bărbați de către patrula rutieră din Kansas.

Un recent raport bombă al Network Contagion Research Institute arată că 55% dintre americanii care se identifică a fi de stânga sunt de acord cu folosirea violenței pentru a urmări scopuri politice și culturale. Având în vedere aceste evenimente, este doar o chestiune de timp până când expresia înfricoșătoare „naționalism creștin” va deveni o scuză pentru acte de agresiune și mai vicioase împotriva țintelor creștine.

Pe măsură ce creștinii americani sunt persecutați de Nero moderni, ar trebui să acceptăm din nou idealul martiriului în diferitele sale forme. Făcând acest lucru, nu numai că ne vom salva sufletele, dar vom oferi și un exemplu pentru a salva, eventual, sufletele celor care caută în prezent să ne distrugă.

Foto: Freepick.com

