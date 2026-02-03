De ce conservatorismul și liberalismul modern sunt în război

Democrațiile occidentale traversează o criză profundă, descrisă nu doar ca politică, ci și ca una „metafizică”. Potrivit unei analize publicate de The

Democrațiile occidentale traversează o criză profundă, descrisă nu doar ca politică, ci și ca una „metafizică”. Potrivit unei analize publicate de The Public Discourse, liberalismul modern și conservatorismul nu mai funcționează ca poli complementari, ci ca adversari prinși într-o „stare de război civil moral”, în care „niciuna dintre părți nu poate câștiga”.

Autorul susține că cele două curente „se oglindesc și își amplifică reciproc viciile”. Liberalii îi acuză pe conservatori de „bigotism și represiune”, în timp ce conservatorii îi acuză pe liberali de „relativism și tiranie”. Fiecare tabără identifică corect „patologia celeilalte părți”, dar rămâne „oarbă la modul în care propria sa logică morală generează același viciu în sens invers”.

Liberalismul și deriva paternalistă

Textul arată că liberalismul s-a născut istoric ca „o revoltă împotriva paternalismului” exercitat de biserică, patriarh sau stat. Idealul inițial era ca statul „să protejeze alegerea, nu să prescrie scopuri”. Totuși, această promisiune s-ar fi inversat: „ceea ce a început ca o eliberare devine tutelă”.

Astăzi, se afirmă, ordinea liberală „impune ascultare în numele siguranței și compasiunii”, printr-un aparat birocratic care „controlează conștiința prin virtuți false”. Autonomia ajunge să fie descrisă drept „o performanță controlată”, iar „vechea cabină a confesorului reapare sub forma seminarului despre diversitate”.

În lipsa unui scop transcendent, statul ajunge să „își asume rolul providenței”, iar „administrația înlocuiește scopul”. Compasiunea, desprinsă de transcendență, este caracterizată ca „sentimentalism coercitiv”.

Conservatorismul și logica rebeliunii

De cealaltă parte, conservatorismul este acuzat că „se trădează pe sine însuși prin rebeliunea împotriva ordinii pe care pretinde că o apără”. Figura clasică a omului de stat prudent este înlocuită de „populistul rebel”, pentru care „autenticitatea înlocuiește prudența, iar pasiunea înlocuiește rațiunea”.

Textul remarcă o dublă măsură: „când legea îi restricționează pe dușmani, este dreptate; când îi restricționează pe aliați, este ‘război juridic’”. Conservatorismul ar fi ajuns să se definească printr-un „complex de martiraj”, oglindind „politica victimizării a stângii”.

Rivalitatea mimetică și țapul ispășitor

Pentru a explica această dinamică, analiza recurge la teoria lui René Girard despre „rivalitatea mimetică”. În această logică, rivalii „își imită reciproc dorințele și metodele până când devin indistinctibili”. Astfel, „liberalismul impune conformitatea în numele diversității”, iar „conservatorismul celebrează transgresiunea în numele ordinii”.

Consecința este activarea mecanismului „țapului ispășitor”: fiecare tabără își elimină disidenții interni pentru a-și conserva identitatea. Exemplele invocate includ marginalizarea unor politicieni pentru abateri doctrinare, practici care „nu fac decât să-i intimideze pe ceilalți să nu vorbească deschis despre problemele care continuă să fiarbă sub suprafață”.

O criză a libertății și a ordinii

La nivel mai profund, textul vorbește despre o „metafizică a privațiunii”, inspirată din Toma d’Aquino, potrivit căreia răul este „absența sau distorsionarea binelui”. În această cheie, „sentimentalismul este compasiunea detașată de prudență”, iar ordinea, ruptă de iubire, „devine dominație”.

Autorul subliniază că „adevărata libertate nu este capacitatea de a alege indiferent, ci perfecțiunea mișcării către bine”, iar reducerea politicii la voință transformă conflictele ideologice într-o luptă de putere.

Dincolo de obiecții și de pragmatism

Analiza răspunde atât criticilor liberale, cât și celor conservatoare. Pluralismul liberal este descris ca fiind el însuși „o afirmație metafizică”, iar neutralitatea, drept „dogmă ascunsă”. În același timp, conservatorismul este avertizat că „o tradiție care se definește prin opoziție renunță la forma propriei tradiții”.

Ideea că „politica este război, nu dialog” este respinsă ca o confuzie între mijloace și scop: „dacă reducem politica la voință, ea încetează să mai fie politică”.

O ieșire din „războaiele oglinzilor”

Soluția propusă nu este „nici compromisul, nici cucerirea”, ci „corectarea metafizică”: redescoperirea libertății ca „participare la adevăr” și a ordinii ca „participare la iubire”. Pacea este definită, urmându-l pe Aquinas, drept „liniștea ordinii”.

Concluzia este una pesimist-condițională: liberalismul și conservatorismul pot contribui din nou la binele comun doar dacă „renunță la logica puterii în favoarea logicii participării”. Altfel, avertizează textul, vor rămâne „prizonieri ai oglinzii, condamnându-se reciproc pentru ceea ce refuză să vindece în ei înșiși”.

