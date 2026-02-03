Don Lemon, Tucker Carlson și teama de a dispărea

Personalitățile din domeniul știrilor televizate se tem adesea de perspectiva de a nu mai fi urmărite Ai petrecut prima jumătate a carierei tale ca

Personalitățile din domeniul știrilor televizate se tem adesea de perspectiva de a nu mai fi urmărite

Ai petrecut prima jumătate a carierei tale ca redactor de știri pentru prezentatori de televiziune. O parte din munca ta presupunea să stai aproape de ei, în afara cadrului, în timpul transmisiunii. Astfel, dacă erau necesare modificări, puteați discuta între voi în pauzele publicitare.

Asta nu se întâmpla prea des. De cele mai multe ori, stăteai pe parcursul emisiunii, ascultând prezentatorul și urmărind ecranul pentru eventuale știri de ultim moment. Dar fiind atât de aproape, ai observat ceva care te-a captivat și, în același timp, te-a nedumerit. Când pui o ființă umană pe un scaun și o cameră mare îi captează imaginea, o transformă și o trimite prin fire pentru a se recompune în mici ecrane din toată țara, acest lucru pare să aibă un efect major asupra personalității sale. Îi poate umfla ego-ul, îi poate crea o falsă percepție asupra realității și, în unele cazuri bizare, îl poate face să creadă că este omnipotent.

Nu li se întâmpla tuturor, dar ai ajuns să crezi că era nevoie de o persoană puternică și bine echilibrată pentru a nu se lăsa afectată de acest fenomen.

De-a lungul anilor ai observat și un efect secundar. Atunci când carierele în televiziune se încheiau, uneori prematur, impactul asupra prezentatorului părea mult mai profund decât pierderea unui loc de muncă obișnuit pentru restul dintre voi. Schimbările de job sunt normale. Biroul de Statistică a Muncii calculează că un american obișnuit va avea aproximativ 12 locuri de muncă de-a lungul carierei — și chiar mai multe în cazul angajaților tineri.

Pentru personalitățile de televiziune, însă, schimbările păreau să atingă un nivel mult mai adânc, pentru că nu era un loc de muncă obișnuit. Semăna cu sevrajul unui drog. Faima se evapora rapid, odată cu recunoașterea publică, accesul la oameni faimoși și puternici, admirația fanilor, poate mesele bune din restaurante. Deși se pierdeau și sume mari de bani, acest lucru părea mai puțin important.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Poate ai lucrat cu o prezentatoare de radio care a refuzat să se pensioneze. În schimb, accepta orice interval posibil pentru a înlocui pe cineva, în weekenduri și de sărbători. Într-un rar moment de sinceritate, ți-a mărturisit în privat că se temea că, dacă nu ar fi în eter în fiecare zi, lumea ar uita-o. Ar dispărea.

Acest lucru se întâmplă și cu două foste personalități ale televiziunilor de știri: Tucker Carlson și Don Lemon.

Carlson avea una dintre cele mai urmărite emisiuni de seară de la Fox News, ceea ce i-a oferit acces la președinți, avere și faimă. Probabil că a fost extrem de dificil pentru el să se trezească brusc fără această poziție puternică. Drumul său înapoi către celebritate și titlurile din presă a fost rapid și de succes, dar a existat și un dezavantaj: asocierea cu opinii discreditate, precum antisemitismul, și cu entități precum guvernul din Qatar. Totuși, se pare că a funcționat, deoarece Carlson rămâne constant în viețile americane. Nu a dispărut.

Lemon era o personalitate a CNN care a fost concediat în 2023 după ce a făcut câteva comentarii discutabile în direct. De când și-a pierdut slujba, a încercat și el să revină în mass-media. Controversele par să-l urmărească, după cum s-a văzut în cea mai recentă dispută a sa. Poate că asta face parte din plan.

Faptul că a avut sau nu dreptate să pătrundă în timpul slujbei religioase din Minneapolis împreună cu protestatarii este aproape irelevant. Acum două săptămâni, Lemon era un alt prezentator TV dat la o parte. Astăzi, el se bucură de atenția tuturor platformelor de știri din țară. La fel ca mulți jurnaliști din ziua de azi, Lemon a devenit el însuși subiectul știrilor. Dar, la fel ca Tucker Carlson, el nu a dispărut.

Ești suficient de în vârstă încât să-ți amintești de unii prezentatori de știri serioși, care după standardele de astăzi ar fi considerați netelegenici — Dave Garroway și Frank Blair la „Today”, David Brinkley și Chet Huntley seara, precum și emisiunile de duminică, cu o adevărată paradă de intervievatori care arătau la fel de glamour ca un agent de asigurări din Wisconsin.

Nu aveai nicio idee cu cine votau sau care le erau convingerile politice ori stilul de viață. Își făceau meseria, dar rămâneau persoane destul de anonime și nu îi mai vedeai la știri după ce se pensionau. Și deodată îți e dor de ei.

Share this: Facebook

X

