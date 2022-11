De ce continuă mass-media să mintă despre criza de la frontiera SUA?

Există o criză catastrofală la granița noastră de sud-vest, o criză care a început încă de când Joe Biden a preluat funcția și a anulat politicile de securitate a frontierei din epoca Trump, la elaborarea și implementarea cărora am ajutat eu însumi, analizează Mark Morgan pentru Heritage Foundation.

Această criză a fost imediat evidentă pentru oricine este dispus să își scoată ochelarii politici și să privească cu atenție la ceea ce se întâmplă.

Din păcate, însă, cea mai mare parte a establishmentului politic de la Washington, elitele ascunse în comunitățile lor bine păzite și birocrații ce susțin granițele deschise au dovedit că nu sunt dispuși să facă așa ceva.

Și printre ei se numără și cea mai mare parte a presei corporatiste din SUA.

Unii jurnaliști au făcut o treabă excelentă în ceea ce privește relatarea crizei de la graniță, timp de luni de zile – mă refer la Bill Melugin și Griff Jenkins de la Fox News, Julio Rosas de la Townhall, Jennie Taer de la Daily Caller, Ali Bradley de la NewsNation și Jaeson Jones de la Newsmax.

Cu toate acestea, majoritatea mass-mediei nu numai că a ignorat în mare măsură criza de la graniță, ci a și participat în mod activ la campania Stângii de a induce în eroare și de a-i înșela pe americani cu privire la amploarea și cauzele ei.

Nu demult am experimentat acest lucru pe propria piele.

Fundația Heritage, în cadrul căreia îmi desfășor și eu activitatea, a fost contactată de doi reporteri de la Arizona Republic – Rafael Carranza și Daniel Gonzalez – care doreau să vorbească cu cineva despre numărul de imigranți ilegali ce au intrat pe teritoriul Statelor Unite de când Joe Biden a preluat mandatul.

Întrebarea are consecințe majore în ceea ce privește politica publică, în special pentru locuitorii din Arizona, care văd criza desfășurându-se la ușa lor, literalmente.

Am acceptat cu plăcere interviul și, în ciuda faptului că explicațiile mele au fost întâmpinate cu o atitudine ce a variat de la scepticism până la opoziție acerbă, am expus în detaliu cine cine a intrat în această țară de când se află sub conducerea lui Joe Biden.

În final, Arizona Republic a publicat un articol care induce efectiv în eroare cititorii. Carranza, al cărui nume apare ca autor, nu a precizat numărul exact de persoane care au intrat în mod ilegal în țară, subestimând cifra acestora cu mai mult de jumătate de milion.

Și mai grav este faptul că nu a menționat numărul uriaș al celor care au trecut ilegal granița fără a fi prinși de patrula de frontieră.

Numărul acestora, despre care Poliția de Frontieră știe că au trecut granița pentru că au fost surprinși de camere, senzori sau chiar văzuți de agenți, a ajuns la peste un milion de la preluarea mandatului de către Joe Biden.

Și cifra continuă să crească pe măsură ce tot mai mulți agenți sunt mutați de la patrularea fizică în spatele unui birou pentru a ajuta la procesarea și eliberarea numeroșilor imigranți ilegali reținuți.

Patrula de Frontieră știe, de asemenea, că în fiecare lună, un anumit număr de imigranți ilegali se strecoară peste graniță și nici măcar nu sunt depistați. Având în vedere că am supervizat în trecut Poliția de Frontieră, vă pot spune că cifra acestora poate fi de două ori mai mare decât a celor care reușesc să scape de agenți, dar sunt totuși depistați de camere. Asta înseamnă lejer încă 1-2 milioane de persoane intrate ilegal în țară sub conducerea lui Biden.

Carranza nu a inclus nici una dintre aceste statistici, nici altele pe care i le-am furnizat și care ridicau și mai mult totalul general.

Prin urmare, concluzia sa privind numărul de traversări ilegale ale frontierei este inexactă și induce în eroare.

Citește și New York Times îl ajută pe Biden să pretindă că rezolvă criza de la graniță, când, de fapt, o agravează

Restul articolului a continuat încercarea de a minimaliza criza sau de a găsi scuze pentru existența ei.

El a mers atât de departe încât a dat vina pe infractorii recidiviști pentru această cifră uriașă de imigranți arestați. Problema este că recidiva a fost întotdeauna monitorizată de CBP, nu doar în ultimele 18 luni.

Mai important, indiferent dacă este vorba de un infractor aflat la prima abatere sau de cineva care traversează pentru a zecea oară, această persoană solicită timpul și resursele Poliției de Frontieră și o împiedică să se ocupe de îndatoririle lor de bază privind securitatea frontierei. Efectul este același.

Și știm că și cartelurile profită de faptul că sunt mai puțini agenți pe teren. Observăm consecințele în numărul tot mai mare de imigranți care reușesc să treacă fără a fi prinși și în cantitatea de narcotice letale care ne trec frontiera.

Trebuie să ne întrebăm de ce toată această mascaradă? Ce agendă a promovat ziaristul, de este mai importantă decât adevărul? De ce atât de mulți din mass-media corporatistă nu numai că ignoră criza, dar încearcă în mod activ să îi înșele pe americani atunci când scriu despre ea? Cum s-a ajuns să fie publicat un astfel de articol?

Incidente ca acesta arată de ce încrederea în mass-media corporatistă este la cel mai scăzut nivel din toate timpurile. În loc să raporteze faptele și să îi lase pe americani să-și tragă singuri concluziile, ei ascund informații vitale care ar oferi mai mult context și claritate. Ascund adevărul.

Și acest lucru îl face toată presa corporatistă. De cele mai multe ori, se mulțumesc să ignore pur și simplu criza, pretinzând că nu există. Iar atunci când vorbesc despre ea, fie omit adevărul, fie induc în eroare.

Un recent articol de opinie din Los Angeles Times afirma: „Nu există nicio îndoială că avem o criză la graniță… Dar este o criză umanitară exacerbată de opinii politice, nu una cauzată de lipsa de control la graniță“.

Un editorialist de la Arizona Daily Star a scris despre „cele cinci moduri în care vă puteți da seama că actuala panică privind situația de la frontieră este nefondată“.

Și, aparent fără nicio urmă de ironie, o „verificare a faptelor“ a celor de la CNN a postulat în august 2021: „Deși migranții continuă să sosească la granița dintre SUA și Mexic într-un număr record, este fals să se afirme că granița este ‘deschisă’…“.

Reporterii au dreptul să nu fie de acord cu marea majoritate a americanilor care doresc siguranță la frontiere și aplicarea legii, dar nu au dreptul să inventeze realități proprii.

Din fericire, americanii au dreptul de a-i ignora din ce în ce mai mult.

Traducere și adaptare

Tribuna.US