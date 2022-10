De ce corporațiile americane ar trebui să nu mai susțină avortul

În lunile care au trecut de când Curtea Supremă a anulat decizia Roe vs Wade, companii private și organizații non-profit din întreaga țară s-au oferit să plătească cheltuielile de călătorie ale femeilor care doresc să facă avort în afara statului lor de origine – o mișcare care pare mai degrabă calculată pentru a le maximiza profiturile decât grija pentru angajați și familiile lor.

De asemenea, prin reducerea beneficiilor de concediu de maternitate și paternitate, aceleași corporații au transmis un semnal clar angajatelor că avortul ar fi o alegere mai bună decât a duce sarcina la termen, analizează Denise Harle pentru National Review.

Femeile reprezintă 48% din angajații din sectorul lucrativ și 73% din angajații din sectorul non-profit, astfel că respectivele tendințe din politica corporatistă sunt de rău augur.

Din fericire, există câteva mici schimbări pe care le pot face atât organizațiile non-profit, cât și cele cu scop lucrativ, care vor oferi femeilor opțiuni cu adevărat complete privind serviciile de sănătate – și posibilitatea de a alege cu adevărat.

Realitatea este că organizațiile care pretind că „sprijină“ femeile angajate plătindu-le călătoriile pentru avorturi nu fac decât să ia o decizie financiară. Nu numai că un avort scutește organizația de plata concediului parental, ci reduce și numărul de persoane aflate în întreținere ce ar trebui incluse în planul de asigurări de sănătate oferit de companie.

Ținând cont de acest lucru, cea mai simplă schimbare pe care o pot face organizațiile nonprofit pentru a susține viața este să ofere concediu de maternitate plătit. Pentru multe organizații nonprofit, acest lucru poate părea imposibil, dar o privire rapidă asupra statisticilor arată că organizațiile nonprofit din întreaga țară au găsit modalități de a-l implementa.

De fapt, ponderea organizațiilor nonprofit care oferă concediu parental plătit (48%) depășește ponderea companiilor cu scop lucrativ (45%) și a contractorilor guvernamentali (42%) care fac același lucru.

Organizația non-profit Sustainable Economics Law Center, de exemplu, oferă 40 de săptămâni de concediu parental plătit, într-un efort de a se opune la ceea ce numește „devalorizarea maternității“.

Organizația nonprofit a lui Abby Johnson, And Then There Were None, oferă angajatelor 12 săptămâni de concediu plătit după o naștere, adopție sau avort spontan.

Diferența ar putea părea nesemnificativă, dar organizațiile nonprofit pot include concediul plătit în pachetele de beneficii pe care le oferă, iar acest lucru este cel mai clar mod de a le semnala femeilor că nu vor fi pedepsite pentru că au ales viața.

Mai mult, există beneficii masive dacă se oferă femeilor concediu plătit și dacă se încurajează o cultură care îmbrățișează maternitatea. 98% dintre proaspetele mame ale căror organizații au oferit concediu plătit s-au întors la muncă după terminarea concediului – iar acest lucru are avantaje uriașe pentru organizații, deoarece costul înlocuirii unui angajat talentat este estimat între 70 și 200 la sută din salariul său anual total.

Părinții cu copii mici sunt mai predispuși să solicite timp liber pentru a îngriji copiii bolnavi și pot avea ocazional nevoie de flexibilitate pentru a face față problemelor legate de creșterea copiilor, pentru a-i duce și prelua de la școală și pentru activități extra-curriculare.

Organizațiile care oferă câteva mii de dolari (sau mai puțin) unei angajate pentru a întrerupe sarcina realizează că avortul este o opțiune mai ieftină. Însă organizațiile nonprofit care doresc să le ofere angajatelor lor posibilitatea de a alege viața pot privi înapoi la ultimii doi ani, în care munca la distanță a devenit ceva normal.

Acum știm că, în multe cazuri, organizațiile sunt capabile să le ofere femeilor cu copii o mai mare flexibilitate, fără a pierde major din productivitate.

Atunci când o organizație creează o cultură care încurajează avortul în detrimentul maternității, aceasta face presiuni suplimentare asupra angajatelor însărcinate pentru a-și alege interesele economice în detrimentul rolului de mamă.

În schimb, atunci când își direcționează resursele înspre a sprijini angajatele pe durata sarcinii, nașterii și maternității, le permite acestora să nu fie nevoite să facă această alegere imposibilă.

Mai mult, programele corporatiste de plată a călătoriilor de avort întăresc afirmația susținută de Roe vs. Wade că maternitatea „impune femeilor o viață și un viitor împovărător“.

Se perpetuează concluzia eronată a Planned Parenthood v. Casey, conform căreia „maternitatea are un impact dramatic asupra perspectivelor educaționale ale femeii, asupra oportunităților de angajare și autonomiei sale“.

Aceste noțiuni înjositoare sunt învechite și lipsite de adevăr și nicio organizație nu ar trebui să le accepte. Nu există niciun motiv pentru a avea pretenția ca angajatele de sex feminin să fie exact ca bărbații la locul de muncă.

Acesta este un subiect pe care organizațiile non-profit pro-femei și cele care se autoproclamă „feministe“ pot lua atitudine pentru angajatele lor: În loc să facă presiuni asupra viitoarelor mame să ia o decizie pe care s-ar putea să nu dorească, organizațiile nonprofit centrate pe femei pot pava drumul spre o posibilitate reală de a alege.

La începutul acestui an, omul de afaceri Peter Rex scria în Newsweek că firmele care promovează avortul „ignoră posibilitatea ca multe angajate să aibă pur și simplu nevoie de un pic mai mult ajutor pentru a duce sarcina la termen“.

„În loc să plătească orbește oamenii pentru a pune capăt vieții unui copil nenăscut“, scria el, „companiile ar trebui să ia în considerare posibilitatea de a oferi beneficii pentru a aduce acea viață pe lume“.

Rex practică ceea ce predică: compania sa oferă până la 7.500 de dolari angajatelor care aleg să dea spre adopție copilul rezultat dintr-o sarcină nedorită în loc să facă un avort.

Articolul său a menționat o altă companie, Buffer, care le oferă angajatelor însărcinate stimulente financiare pentru a alege adopția în locul avortului și care acoperă toate costurile nașterii.

Astfel de politici pot părea extrem de costisitoare pentru multe organizații nonprofit. Dar realitatea este că a ajuta angajatele să aleagă viața, pe lângă faptul că este decizia corectă, este un lucru benefic și pentru companie.

Avortul dăunează femeilor; în repetate rânduri, studiile au constatat că procedura „este asociată în mod constant cu rate ridicate de boli mintale“ și „contribuie în mod direct la problemele de sănătate mintală“ – inclusiv abuz de substanțe, gânduri suicidare, tulburări de anxietate și tulburarea de stres post-traumatic – „cel puțin pentru unele femei“.

Având în vedere că, în prezent, generația noastră se confruntă cu o creștere catastrofală a tulburărilor mentale și emoționale, organizațiile ar face bine să investească în sănătatea mentală pe termen lung a angajatelor lor.

Companiile care se laudă cu acordarea unei sume de bani pentru călătoriile de avort ca fiind cea mai bună soluție pentru o sarcină neașteptată s-ar putea să aibă în vedere propriile interese financiare, dar le fac un deserviciu angajatelor lor și lor înșiși.

Deși a ajuta femeile să se dezvolte în carieră și ca mame poate părea mai costisitor pe termen scurt, pe termen lung, acest lucru este esențial pentru a promova o cultură de lucru sănătoasă care stă la baza dezvoltării oricărei organizații.

Traducere și adaptare

Tribuna.US