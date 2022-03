De ce iubește Stânga măștile? Nu există nicio îndoială în privința dovezilor, discutăm doar motivele pentru care o face, analizează Bill Donohue într-un articol CNS News.

Peter J. Pitts a fost comisar asociat în cadrul Administrației pentru Alimente și Medicamente și, pentru o perioadă, profesor la Facultatea de Medicină a Universității din Paris. Locuiește în zona de vest a Manhattanului, cel mai de Stânga cartier din New York. Are o nemulțumire: De ce vecinii lui sunt atât de obsedați de purtarea măștii? Mai rău, „nu vor nici să renunț eu la purtarea măștii. Și sunt agresivi în privința asta. Priviri ucigătoare și comentarii tăioase“.

Ceea ce a experimentat Pitts reprezintă mai mult decât dovezi anecdotice: este o imagine fidelă a gândirii și comportamentului liberal contemporan.

Pe 9 martie, redactorul New York Times David Leonhardt a analizat datele despre purtarea măștii pe criterii ideologice. „Purtarea măștii este în continuare mult mai des întâlnită în comunitățile liberale decât în ​​cele conservatoare“, a conchis el. Acesta este motivul pentru care cei de stânga nu merg încă la restaurant în orașe precum New York, Philadelphia, Minneapolis, San Francisco, Portland, Oregon și Cambridge, Massachusetts; Numărul de clienți din restaurante este cu cel puțin 40% sub nivelul dinainte de pandemie.

În mod similar, un sondaj Morning Consult/Politico publicat recent a constatat că 71% dintre democrați au declarat că liderii locali ar trebui să continue să încurajeze vaccinarea și purtarea măștii în spațiile interioare; mai puțin de jumătate dintre republicani au fost de acord.

Mai repede găsești un student care să dea foc steagului american decât unul care să aprindă o mască. Le plac măștile. Asta pentru că majoritatea sunt de stânga și aproape toți sunt educați de profesori de stânga. Din nou, dovezile sunt incontestabile.

Un sondaj College Pulse efectuat în rândul studenților, publicat în septembrie, a constatat că opt din zece erau în favoarea mandatele de mască în interior. În februarie, zeci de studenți de la Universitatea din Nevada, Reno au plecat de la cursuri în semn de protest împotriva abrogării mandatului de mască. Aproape 1.700 de studenți au semnat o petiție prin care cereau reintroducerea mandatului.

Dar de ce? De ce iubește Stânga măștile?

Aceleași persoane ce iubesc mandatele de mască se grăbesc să susțină „autonomia corporală“ în ceea ce privește practicile sexuale riscante, avorturile și drogurile. Nu vor să audă despre restricționarea acestor comportamente. Dar când vine vorba de mandatele de masca, interesul lor pentru „autonomia corporală“ nu mai există, și nu doar în ceea ce-i privește pe ei înșiși – ci pe toată lumea.

Studenții sunt renumiți pentru spiritul lor anti-autoritate, ceea ce explică parțial disprețul manifestat față de poliție și cler. Cu toate acestea, se înclină în fața autorității deținute de administratorii campusului și de facultate.

Cum se explică aceste aparente neconcordanțe?

Sexul este distractiv. Drogurile sunt distractive. Adepții Stângii spun că riscurile depășesc plăcerea pe care o oferă. Nu același lucru este valabil și în ceea ce privește purtarea măștii: ele nu fură plăcerea nimănui care o poartă și ne poate menține sănătoși, lucru fără de care nu poate exista oricum distracție.

Polițiștii și clerul judecă comportamentele pe care mulți studenți nu le consideră problematice. Pe când profesorii promovează idei postmoderniste care sunt văzute ca lipsite de prejudecăți – nu există adevăr universal și ar trebui să fim liberi să experimentăm cu trupurile noastre – noțiuni ce facilitează perspectivele de distracție.

Interesul lor selectiv pentru „autonomia corporală“ și atitudinea lor selectivă față de autorități este explicată cel mai bine drept narcisism, nu o predilecție filozofică bazată pe principii. De asemenea, adepții Stângii tind să fie etatiști, fiind confortabili cu ideea unui sistem de guvernare care-și bagă nasul în viața privată a cetățeanului, în timp ce conservatorii tind să fie anti-statiști. Acest lucru explică diferitele atitudini în privința mandatelor de mască.

Dacă există un element al liberalismului care justifică tendința narcisistă a multora dintre adepții săi, acesta este obsesia liberalilor pentru drepturile individuale și relativa absență a interesului în ceea ce privește responsabilitățile individuale. Drepturile ne permit să facem ceea ce vrem; responsabilitățile ne împovărează. Prima variantă este atrăgătoare pentru narcisiști, dar nu și a doua.

Segregarea ideologică privind mandatele de mască reprezintă la nivel micro diferențele mai adânci dintre cei de stânga și conservatori. Respectivele lor înclinații nu ar conta dacă societatea noastră nu ar fi atât de polarizată, dar pentru că este, contează foarte mult.

Desigur, o modalitate de a pune capăt acestei polarizări ar fi să ne luăm ochii de pe noi înșine și să ne gândim la ceilalți. Dar aceasta nu este o idee prea liberală.

