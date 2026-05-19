De ce toate în SUA par mai scumpe acum

Americanii din clasa de mijloc au venituri mai mari decât acum 50 de ani, dar presiunea financiară este reală

Cotidianul „The New York Times” a prezentat recent cazul unei familii de trei persoane care câștigă 500.000 de dolari pe an și locuiește într-un apartament cu un dormitor în cartierul Upper West Side din Manhattan. Soțul este inginer de software, iar soția este specialist în analiză de date. Cea mai mare cheltuială lunară a lor – 4.200 de dolari – este reprezentată de creșa pentru copilul lor de un an. Chiria este de 3.900 de dolari. Ei economisesc 10.000 de dolari pe lună. „Cred că suntem din clasa de mijloc pentru această zonă”, a spus soțul. „Ne descurcăm bine”.

Reacția pe internet a fost previzibilă: jumătate de milion de dolari înseamnă „clasa de mijloc”? Oamenii ăștia sunt complet rupți de realitate. Și ziarul „The Times” e la fel de rupt de realitate că a publicat acest articol, analizează WSJ.

Reacția aceasta, însă, nu ține cont de aspectele economice. Un sondaj recent realizat de CBS News/YouGov a arătat că 83% dintre americani consideră că este mai greu să-și cumpere o casă decât a fost pentru generațiile anterioare, iar 77% spun că este mai greu să-și întrețină o familie. Nu se înșeală. Dar explicația este mai complicată decât recunosc populiștii de ambele părți.

Din 1975, venitul mediu al unei familii a crescut cu mai mult de jumătate, de la aproximativ 68.000 de dolari la 106.000 de dolari, ajustat la inflație – o creștere de aproximativ 38.000 de dolari. Însă o mare parte din această diferență provine dintr-una dintre cele mai importante schimbări sociale din ultima jumătate de secol: participarea la forța de muncă a mamelor căsătorite a crescut de la aproximativ 45% în 1975 la 72% în 2025.

Însă, în cazul familiilor cu copii mici, o mare parte din acești 38.000 de dolari este deja cheltuită înainte să ajungă în contul bancar. Plățile anuale pentru ipotecă, ajustate în funcție de inflație, au crescut de la aproximativ 16.000 de dolari în 1975 la 25.000 de dolari în 2024, o creștere de 9.000 de dolari.

Angajații contribuie acum cu aproximativ 7.000 de dolari pe an la primele de asigurare medicală de familie, aproximativ dublul costului real din 1999. Îngrijirea pe toată ziua pentru un singur copil costă de obicei între 6.500 și 15.500 de dolari, în funcție de vârstă și locație, un cost pe care majoritatea familiilor din anii 1970 nu îl suportau.

Adunând aceste trei cheltuieli, ele absorb cea mai mare parte din câștigul de 38.000 de dolari, lăsând multe familii – în special cele cu copii mici sau din orașe cu costuri ridicate – cu aproximativ același venit disponibil pe care îl aveau părinții lor, în ciuda faptului că câștigă mai mult.

Cauza este de natură structurală, nu politică: economiștii o numesc „boala costurilor lui Baumol”. Creșterile de productivitate tind să se concentreze în sectorul bunurilor – mașini, îmbrăcăminte, televizoare, alimente – pe măsură ce tehnologia determină o scădere constantă a prețurilor. Însă multe servicii, cum ar fi grădinița, se schimbă foarte puțin în timp. Pe măsură ce veniturile cresc, salariile trebuie să crească în mod general; în caz contrar, angajații pleacă către sectoare mai bine remunerate. Serviciile care necesită multă muncă devin mai scumpe nu pentru că ceva a mers prost, ci pentru că totul a devenit mai productiv.

Înainte de a blama economia, trebuie luat în considerare ce au adus de fapt acești 50 de ani de creștere economică. Mașina din fața casei tale prezintă un risc mult mai mic de a-ți provoca moartea decât omologul din 1975 – numărul deceselor în accidente rutiere pe kilometru parcurs a scăzut cu aproximativ 62%.

Un american obișnuit care împlinește astăzi 65 de ani se poate aștepta să trăiască cu 3,6 ani mai mult decât în 1975. Aerul este cu 79% mai curat, conform măsurătorilor Agenției pentru Protecția Mediului. Cercetătorii de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts estimează că americanii apreciază accesul la motoarele de căutare, e-mail și hărțile digitale la aproximativ 30.000 de dolari pe an, sumă care nu apare în statisticile privind veniturile.

Poate că o familie din clasa de mijloc din 1975 avea mai mulți bani la sfârșitul lunii. Dar se confrunta și cu un risc mai mare de a fi victima unor infracțiuni violente, respira un aer mai poluat și aștepta știrile de seară pentru a afla ce se întâmplă în lume. Progresul este real – doar că nu acoperă cheltuielile cu grădinița.

Atunci de ce, având în vedere un venit disponibil similar și o situație mult mai bună, clasa de mijloc se simte strânsă cu ușa? Răspunsul se află în ceea ce cifrele nu reflectă: marja de manevră. Când o parte mai mare din venit este alocată cheltuielilor fixe, chiar și un venit disponibil similar pare mai limitat. Pentru multe familii, asta înseamnă că nu mai au nicio rezervă.

În 1975, adesea exista un al doilea venit de rezervă – un părinte care nu lucra, dar care putea intra pe piața muncii dacă era nevoie. Astăzi, majoritatea părinților lucrează deja. Asta înseamnă că o singură pierdere a locului de muncă, o singură urgență medicală sau un singur divorț pot pune sub presiune întreaga structură.

Structura cheltuielilor s-a modificat, amplificând această senzație. Nu contează doar cât cheltuiesc familiile, ci și pe ce își cheltuiesc banii. Odinioară, bugetul unei familii era alocat lucrurilor pe care le puteau vedea și de care se puteau bucura. Astăzi, o mare parte din cheltuielile lunare se pierde în prime de asigurare medicală, franșize și coplăți care nu produc nimic vizibil, cu excepția cazului în care se produce o catastrofă.

O primă de asigurare de 800 de dolari pe care nu o folosești niciodată nu pare a fi 800 de dolari din viața clasei de mijloc. Pare a fi 800 de dolari pierduți – o taxă pe posibilitatea de a te îmbolnăvi, mai degrabă decât pe consumul de ceva tangibil.

Geografia și comparația socială au făcut restul. Clasa de mijloc era odată aproape invizibilă pentru cei de deasupra ei – locuiau în cartiere diferite și trăiau în lumi diferite. Astăzi, rețelele sociale, cultura aspirațională și concentrarea clasei profesionale într-un număr restrâns de orașe scumpe fac ca clasa de mijloc să se compare constant cu cei care o duc mult mai bine. Așa cum a documentat economistul Robert Frank în lucrarea sa despre „cascadele de cheltuieli”, cheltuielile celor de la vârf resetează punctul de referință pentru cei de sub ei, și apoi pentru cei de sub aceștia, propagându-se în cascadă prin distribuția veniturilor până când o familie din clasa de mijloc se trezește că se străduiește să obțină ceea ce odată era inaccesibil doar pentru cei săraci.

Familia cu venituri de 500.000 de dolari din articolul din New York Times este una înstărită, dar nu complet ruptă de realitate. Aceștia economisesc 120.000 de dolari pe an – nu pentru vacanțe, ci pentru un apartament pe care s-ar putea să nu și-l poată permite niciodată. Costurile lor fixe sunt cu adevărat apăsătoare. O parte din ceea ce pare a fi un lux este de fapt infrastructură; o altă parte este într-adevăr un lux.

Dar fiecare dolar suplimentar de venit vine la pachet cu costurile necesare pentru a-l câștiga – o taxă implicită pe infrastructură care face ca randamentul acelui ultim dolar să fie mult mai mic decât sugerează cifra din titlu. La un venit mediu al familiei de 106.000 de dolari, calculul este mai simplu și mai nefavorabil. Nu există o taxă pe infrastructură. Costurile de bază ale vieții clasei de mijloc pur și simplu nu se potrivesc cu venitul.

Clasa de mijloc se află, în același timp, într-o situație mai bună și mai dificilă din punct de vedere financiar decât a fost în ultimele decenii. Prețurile serviciilor care definesc viața clasei de mijloc din secolul XXI – asistența medicală, îngrijirea copiilor, educația – au crescut de două până la trei ori mai repede decât prețurile de consum generale începând cu anul 2000. Aceasta este consecința structurală a unei economii care a devenit extrem de productivă în producerea de bunuri, dar nu și în creșterea copiilor sau îngrijirea bolnavilor.

Între timp, beneficiile – mașini mai sigure, aer mai curat, o viață mai lungă – au dispărut în tăcere, devenind ceea ce considerăm normal. Psihologii numesc acest fenomen „adaptare hedonică”: tendința de a integra îmbunătățirile în standardul nostru de viață până când acestea nu mai sunt percepute ca beneficii.

Antidotul prescris de psihologi este „scăderea mentală”: să-ți imaginezi în mod deliberat viața fără lucrurile pe care le consideri de la sine înțelese. Încearcă să te gândești la anul 1975. Fără airbaguri. Un risc mult mai mare de a fi jefuit. Doar trei posturi de televiziune. Ne-am adaptat atât de complet la aceste îmbunătățiri, încât ele nu mai par a fi îmbunătățiri. Poate că cea mai mare amenințare la adresa fericirii clasei de mijloc nu este costul îngrijirii copiilor. Poate că problema este că oamenii nu-și permit să observe cât de mult s-a îmbunătățit viața.

