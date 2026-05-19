Războiul Rusiei merge prost – atât pe teren, cât și în aer

Vladimir Putin nu dă semne că și-ar reconsidera obiectivele

Armata ucraineană a reușit să blocheze aproape complet avansul armatei ruse, mult mai numeroase, în ultimele luni, obținând un avantaj tactic și tehnologic.

Vara aceasta va arăta dacă va putea transforma acest avantaj fragil într-un punct de cotitură strategic, analizează WSJ.

Capacitățile dronelor ucrainene, care se îmbunătățesc rapid, afectează logistica invadatorilor din spatele câmpului de luptă și lovesc infrastructura petrolieră și țintele militare din interiorul Rusiei.

„Nu numai că menținem linia, dar și intensificăm presiunea”, a declarat în aprilie ministrul ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov. El a afirmat că numărul lunar de victime din rândul rușilor depășește acum numărul de recruți din armată. „Facem ca fiecare metru de pământ ucrainean să fie extrem de costisitor pentru inamic”.

În Rusia, nemulțumirea crește pe fondul unui război care nu mai pare deloc îndepărtat, pe măsură ce rafinăriile de petrol ard, iar autoritățile restricționează accesul la internet din teama de disidență. Autoritățile ruse au declarat că au interceptat duminică peste 600 de drone în cadrul unuia dintre cele mai ample atacuri ale Ucrainei din acest război, care a vizat ținte din regiunea Moscovei și a provocat moartea a cel puțin trei persoane.

Mulți analiști avertizează că este prea devreme să se afirme că cel mai mare război din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial a ajuns la un punct de cotitură. Războiul purtat de Rusia nu decurge bine — dar nu suficient de rău încât să-l oblige pe președintele Vladimir Putin să-și schimbe strategia. Iar acesta nu dă, până în prezent, niciun semn că ar renunța la ambiția sa de a subjuga Ucraina.

„Ucraina se află, fără îndoială, într-o poziție mai puternică decât se așteptau mulți”, a declarat Franz-Stefan Gady, analist militar cu sediul la Viena și director al Gady Consulting. Totuși, războiul implică cicluri de adaptare, iar întrebarea este dacă Rusia va reuși să găsească răspunsuri la progresele înregistrate de Ucraina, a adăugat el. „În această fază a războiului, nu putem privi cu încredere decât câteva săptămâni în viitor”.

Ucraina încetinește avansul Rusiei

Avansurile Rusiei înregistrate până în prezent în acest an sunt cele mai lente din ultimii doi ani, fără rezultate semnificative în ciuda pierderilor pe care analiștii le estimează la până la 35.000 de soldați uciși sau răniți pe lună.

Brigăzile ucrainene au învățat să facă față mai bine tacticilor de infiltrare rusești, vânând soldații inamici care trec de pozițiile infanteriei cu ajutorul dronelor și al echipelor de curățare, a declarat Rob Lee, analist militar cu sediul la Kiev și membru al Institutului de Cercetare în Politică Externă, un think tank din Philadelphia.

Rusia s-a bazat în mare măsură pe tactica de a trimite în față grupuri mici de soldați pentru a se infiltra în breșele din linia frontului în 2025. „Observăm o scădere a randamentului pentru Rusia față de adaptările de anul trecut”, a spus Lee.

Unele unități ucrainene au perfecționat noi tactici de contraatac care combină dronele cu infanteria. Lipsa cronică de efective a Ucrainei o limitează la câștiguri locale, nu la avansuri majore. Totuși, anumite porțiuni ale frontului de 965 km sunt acum disputate în ambele direcții, spre deosebire de 2025, când Ucraina se afla în defensivă aproape peste tot.

Contraatacurile locale reușite ridică moralul, a declarat comandantul unei unități de drone din Brigada Prezidențială a Ucrainei, care luptă pe frontul de sud.

Oprirea utilizării neautorizate de către Rusia a serviciului de internet Starlink și utilizarea tot mai frecventă de către brigăzile ucrainene a dronelor terestre pentru logistică și chiar pentru luptă ajută infanteria ucraineană, care este suprasolicitată.

Unii analiști estimează că Rusia a pierdut mai mult teritoriu decât a câștigat în ultimele săptămâni, în timp ce alții consideră că Rusia a înregistrat câștiguri nete minime, în funcție de modul în care clasifică zona gri pe care niciuna dintre armate nu o controlează în totalitate.

Ucraina și-a îmbunătățit capacitățile în domeniul dronelor de rază medie

Progresele înregistrate de Ucraina în ceea ce privește dronele de rază medie, care acționează la o distanță cuprinsă între aproximativ 32 și 320 de kilometri în spatele liniei frontului, reprezintă probabil cea mai importantă schimbare din această primăvară.

Ucraina desfășoară o flotă tot mai numeroasă de drone de rază medie, precum modelele Hornet și FP-2, care lovesc echipele ruse de drone, infrastructura logistică, posturile de comandă, sistemele de apărare aeriană, depozitele și alte ținte aflate adânc în spatele liniilor inamice. Acest lucru îngreunează sprijinirea operațiunilor de pe linia frontului de către Rusia.

Starlink, uneori în combinație cu inteligența artificială, oferă dronelor ucrainene un avantaj. Eforturile intense de cercetare și dezvoltare și numărul tot mai mare de piloți calificați dau, de asemenea, roade, a declarat șeful sistemelor de drone din cadrul Corpului 1 Azov al Gărzii Naționale a Ucrainei, care a publicat videoclipuri cu lovituri reușite împotriva logisticii ruse.

Între timp, Ucraina și-a îmbunătățit măsurile de apărare împotriva dronelor rusești de rază medie, dezvoltând un sistem stratificat format din radare, dispozitive de bruiaj electronic și echipe de interceptare. „Rusia întâmpină mai multe dificultăți în a lansa atacuri la această distanță”, a declarat Lee.

Și forțele ruse sunt la limită

Lipsa trupelor de pe linia frontului continuă să afecteze brigăzile ucrainene. Însă nu doar Ucraina se confruntă cu probleme de efective.

De la sfârșitul anului 2025, numărul rușilor uciși sau răniți grav a egalat numărul celor recrutați, astfel încât forța de invazie nu mai crește, a afirmat Gady.

Costul recrutării bărbaților cu bonusuri substanțiale la înrolare a pus presiune pe finanțele Rusiei. Dar războiul condus de SUA împotriva Iranului a ușurat o parte din presiune prin creșterea prețurilor la petrol, combinată cu o relaxare a sancțiunilor SUA asupra petrolului rusesc.

„Deocamdată, fluxul de oameni dispuși să se înroleze pentru bani continuă”, a spus Alexander Gabuev, directorul Carnegie Russia Eurasia Center, un think tank din Berlin.

Ucraina lansează atacuri tot mai adânc pe teritoriul Rusiei

Arsenalul tot mai extins al Ucrainei, format din drone cu rază lungă de acțiune și rachete de producție internă, lovește infrastructura petrolieră și instalațiile militare situate tot mai adânc pe teritoriul Rusiei.

Daunele provocate rafinăriilor de petrol și terminalelor de export au compensat parțial veniturile generate de creșterea prețurilor la țiței, dar nu le-au anulat complet. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, Rusia a înregistrat venituri din exportul de petrol cu mult mai mari în lunile martie și aprilie.

Între timp, apărarea aeriană a Ucrainei doboară majoritatea dronelor rusești cu rază lungă de acțiune. Totuși, Ucraina rămâne vulnerabilă la rachetele balistice rusești. Războiul dintre SUA și Iran a agravat lipsa rachetelor de interceptare pentru bateriile de apărare aeriană Patriot.

Cu toate acestea, starea de spirit s-a îmbunătățit în orașele Ucrainei în această primăvară, după ce rachetele rusești au lovit sistemele de încălzire și de alimentare cu energie electrică pe parcursul iernii. Barajul de rachete nu a dus la exodul în masă din orașe pe care Moscova l-ar fi putut spera.

„Un individ încăpățânat la cârma Rusiei” rămâne ferm pe pozițiile sale de război

Majoritatea ucrainenilor, deși epuizați de ani de suferință sub bombardamente, nu văd altă soluție decât să reziste invaziei până când Rusia va fi dispusă să accepte condiții care să protejeze independența Ucrainei.

În Rusia, în ciuda conștientizării tot mai răspândite că războiul este un impas, nu există niciun semn că Putin și-ar reduce obiectivele de război.

O „versiune inteligentă și rațională a lui Putin” ar putea calcula că este mai bine să se ajungă la un acord în acest an, solicitând concesii maxime din partea președintelui Trump – cum ar fi ridicarea sancțiunilor SUA și recunoașterea de către SUA a anexării Crimeii de către Rusia – înainte de alegerile intermediare din SUA, a spus Gabuev. „Problema este că Rusia este condusă de un tip încăpățânat care pare să creadă în continuare că Ucraina va cădea”, a spus el. „Din această cauză, războiul va continua probabil”.

