De la voluntariatul pentru Ryder Cup la Viziunea PGA ROMÂNIA: O discuție cu Sebastian Grecu, Co-Fondatorul PGA România

Interviu realizat de Radu Roman (Sport – Editor America de Nord) în exclusivitate pentru TRIBUNA ROMÂNEASCĂ

Radu Roman (Reporter TRIBUNA.US): Bună ziua, domnule Grecu. Este o plăcere să ne revedem. Prima noastră întâlnire, prin pură serendipitate din București și partida de golf de la Thracian Cliffs, în Bulgaria, au fost memorabile, dar reîntâlnirea din Chicago, după ce v-ați întors de la voluntariatul pentru Ryder Cup din New York, a fost cu adevărat o surpriză plăcută. A fost o experiență unică să jucăm apoi împreună la Whistling Straits, in Wisconsin. Vă mulțumesc că ați acceptat să detaliați viziunea din spatele PGA România.

Sebastian Grecu: Bună ziua. Într-adevăr, acele momente petrecute în Statele Unite au fost definitorii pentru mine. Să fiu voluntar la un eveniment de anvergura Ryder Cup a fost o onoare, o ocazie de a vedea managementul unui turneu major din interior, cât despre terenul de golf Whistling Straits pot spune doar că este pur și simplu magnific. Acele experiențe au alimentat dorința mea de a ridica standardele golfului și în România.

RR: Să ne oprim puțin la experiența Ryder Cup. Ce a însemnat pentru dumneavoastră să fiți voluntar la un astfel de eveniment global și ce ați învățat de acolo?

SG: A fost o experiență incredibilă. Să fii parte din acea mașinărie imensă, să vezi profesionalismul fiecărui membru al staff-ului, de la organizarea terenului la gestionarea publicului, este o lecție de management. Am învățat că excelența stă în detalii și că pasiunea comună pentru sport poate mobiliza mii de oameni. Această etică a muncii și acest nivel de organizare sunt exact ceea ce încerc să implementez prin PGA România.

RR: Apoi, ne-am reîntâlnit în Chicago și am jucat la Whistling Straits, un teren renumit pentru frumusețea și dificultatea sa. Ce v-a oferit acea rundă în termeni de perspectivă asupra jocului?

SG: Whistling Straits nu este doar un teren dificil, este o capodoperă strategică. Te forțează să gândești fiecare lovitură, să îți gestionezi emoțiile și să te adaptezi la condiții în continuă schimbare, în special vântul de pe malul lacului Michigan. Aceasta este esența golfului: strategie, adaptabilitate și disciplină mentală. Acestea sunt și calitățile pe care dorim să le insuflăm membrilor noștri din PGA România, nu doar cunoștințe tehnice.

RR: Cum ați transpune aceste experiențe de top, de la Ryder Cup și Whistling Straits, în viziunea locală a PGA România?

SG: Ambele experiențe mi-au confirmat că visul unui nivel înalt de golf este realizabil oriunde, atâta timp cât există structura corectă. Ryder Cup mi-a arătat ce înseamnă excelența operațională, iar Whistling Straits, ce înseamnă excelența în designul terenurilor și a jocului strategic. Îmi doresc ca experianța din Statele Unite să ne ajute în a modela programa noastră învățare și certificare, asigurându-ne că viitorii profesioniști români sunt pregătiți nu doar să predea lecții de golf, ci să managerieze facilități și evenimente la standarde internaționale.

RR: Care este obiectivul dumneavoastră principal pentru următorii ani prin PGA România?

SG: Obiectivul rămâne același: să creăm o fundație solidă pentru ca golful să crească organic în România. Îmi doresc să văd o comunitate vibrantă de profesioniști certificați, recunoscuți internațional, care pot forma la rândul lor jucători amatori sau profesioniști și de ce nu, să descoperim și la golf talente precum o Simona Halep sau un David Popovici, modele ispiraționale pentru noile generații.

RR: Pe lângă viziunea generală asupra golfului românesc, îmi amintesc că, în timpul petrecut împreună, am împărtășit un vis comun, o idee care a apărut în timpul discuțiilor noastre despre golf. Mă refer la ideea de a construi un teren de golf pentru personalul Armatei Americane și NATO, lângă baza de la Mihail Kogălniceanu. Ce a alimentat această idee îndrăzneață?

SG: [Zâmbește larg] Ah, da, acel vis care a prins contur în timp ce citeam articolul dumneavoastră, Golful și președinții (americani), si am realizat ca gândeam la fel. Descopeream împreună o realitate din Statele Unite sau din alte locuri unde armata americană este prezentă: multe baze militare americane au facilități de golf excelente pentru personalul lor. Golful este recunoscut nu doar ca o metodă de recreere, ci și ca o unealtă fantastică pentru managementul stresului sau pentru crearea unui mediu social sănătos.

RR: Și cum s-ar traduce asta în contextul bazei NATO de la Kogălniceanu?

SG: Baza de la Mihail Kogălniceanu găzduiește mii de soldați, personal civil și aparținători, care petrec adesea perioade lungi departe de casă. Existența unui teren de golf în apropiere ar fi o investiție în bunăstarea lor mentală și fizică. Ar oferi o oază de liniște unde acești oameni, care lucrează în condiții de stres major, s-ar putea relaxa și reface. Totodată un teren de golf în vecinătatea bazei militare va avea un efect benefic și asupra comunității, pentru orașul Constanța și județele învecinate ar fi un mare plus, s-ar crea un nou pol de golf în țară de unde să crească juniori.

RR: Din perspectiva PGA România, cum v-ați implica în acest proiect?

SG: Rolul nostru ar putea fi determinant în asigurarea standardelor. Nu ne-am dori doar un teren oarecare, ci, o facilitate care să respecte normele internaționale. PGA România poate superviza întreg procesul, ar putea ulterior certifica instructorii care vor lucra acolo și ar implementa programe de inițiere pentru soldați și familiile lor. Ne-am asigura că terenul nu este doar o facilitate pentru timp liber, eventual să fie chiar un centru de formare pentru membrii PGA România. Totodata proximitatea unui teren de golf lângă litoralul românesc ar aduce un plus pentru potețialul turistic al zonei și de ce nu ar face din România o locație mai atractivă pentru turismul de golf.

RR: Vă mulțumesc mult, domnule Grecu. A fost o discuție revelatoare, care ne-a purtat de la București la Chicago și înapoi, prin cele mai plăcute experiențe din golf.

SG: Mulțumesc și eu. Aștept cu nerăbdare următoarea noastră partidă de golf, oriunde ar fi ea!

