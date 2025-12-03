Ziua Națională a României la Chicago | Galerie Foto

Pe 30 noiembrie 2025, Consulatul General al României la Chicago a organizat o recepție oficială dedicată celebrării Zilei Naționale a României. Eve

Pe 30 noiembrie 2025, Consulatul General al României la Chicago a organizat o recepție oficială dedicată celebrării Zilei Naționale a României.

Evenimentul a reunit peste 500 de invitați, printre care oficiali americani, membri ai Corpului Consular din Chicago, lideri ai comunității românești, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai mediului religios, precum și numeroși prieteni ai României, informează Consulatul General al României la Chicago.

La eveniment au participat și invitați de onoare, precum domnul Diego Morales, Secretary of State of Indiana, e doamna Nettie Lasko, din partea Illinois Attorney General’s Office, domnul Daniel Către, consul onorific al României în Indiana și domnul Nicolai Ianoș, consul onorific al României în Michigan.

Din România a participat o delegație din Suceava, condusă de domnul viceprimar Daniel Ungarian, constituită din consilieri locali, directori de instituții publice din Suceava, reprezentanți ai unor ONG-uri și numeroși oameni de afaceri. Delegația se află în Statele Unite cu prilejul semnării înfrățirii orașelor Suceava și Lansing (Michigan).

