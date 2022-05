Decizia Curții Supreme de a anula Roe va fi un punct de cotitură pentru SUA

La fel cum sclavia și efectele sale adiacente au marcat America timp de secole, păcatul național al deciziei Roe vs Wade a adus peste națiunea noastră ocara rușinoasă și devastatoare a unei crime în masă legalizate.

Așa cum sclavia a pus profund la încercare patriotismul celor marcați de acel regim malefic din America, la fel a făcut și regimul neconstituțional și detestabil din punct de vedere moral al avortului din această țară, analizează Joy Pullmann într-un articol The Federalist.

De asemenea, la fel cum sclavia a contrazis în mod evident filozofia și legea fondatorilor americani – care au scris „toți oamenii sunt creați egali și… înzestrați de Creatorul lor cu anumite drepturi inalienabile, [și] printre acestea se numără și Viața“ – același lucru e valabil și în cazul Roe vs. Wade, despre care chiar și „savanții“ de stânga sunt de acord că este o decizie proastă. La fel cum sclavia a dat naștere unei crize constituționale care amenința America din punct de vedere existențial, tot așa a făcut și Roe vs Wade.

Atenția acordată protestatarilor care apelează la violență și intimidare pentru a menține un dictat clar neconstituțional și imoral al Curții Supreme a eclipsat faptul că, dacă Instanța nu anulează precedentul Roe, își pierde propria legitimitate. În acel moment, după zeci de ani de investiții fără succes pentru a menține cât mai multe instanțe cât mai aproape de constituționalism, Dreapta va cădea în totalitate de acord cu Stânga că avem o Instanță ilegitimă și complet politizată, așa cum am explicat recent la EWTN. Acest lucru va distruge ceea ce a mai rămas din republica americană și va marca transformarea ei completă în ceva cu totul diferit.

Deciziile extrem de politizate, precum Roe, Planned Parenthood vs Casey, West Coast Hotel Co. vs Parrish etc. sunt cele care au subminat legitimitatea Curții. Curtea își menține legitimitatea tocmai prin faptul că își face treaba, aceea de a aplica legea cu fidelitate, în loc să se lase influențată de politică. La fel cum anularea deciziei Plessy vs Ferguson a restabilit legitimitatea Curții Supreme, același rezultat l-ar avea și anularea precedentului Roe vs Wade.

Pe lângă faptul că ar menține în viață America în forma preconizată de fondatori pentru încă o vreme, remedierea jurisprudenței denaturate din Roe vs Wade ar revigora țara, nu doar la propriu, ci și la figurat. Ar aduce un suflu nou într-o America despre care cu toții ar trebui să recunoaștem că se află pe patul de moarte de ceva vreme.

Aceia dintre noi care au fost dispuși să admită ce înseamnă avortul – uciderea unei ființe umane – au fost măcinați timp de decenii de faptul că țara noastră a permis acest lucru la scară largă și chiar a pretins să luăm parte la așa ceva și să celebrăm respectivele fapte. Un astfel de regim nu numai că își anulează singur legitimitatea, ci își și sapă propria groapă.

Potențiala anulare a deciziei Roe vs Wade este o oportunitate uriașă de a remedia un lucru îngrozitor și, prin urmare, de a face un mare bine. Oportunitatea de a face un mare bine este o motivație puternică, care nu exista până acum. Ar fi un impuls puternic pentru cei ce s-au opus eforturilor masive ale regimului uzurpator de a ne face să ignorăm și să nu mai vorbim despre ceea ce am văzut că a făcut acest regim națiunii noastre. Ar însemna căderea unui mare zid spiritual al Berlinului în națiunea noastră.

Ne-ar permite să încetăm, în sfârșit, să mai vorbim despre „reglementări“ și să începem să dezbatem dacă aceste reglementări susțin sau distrug viața. Am putea înceta să mai vorbim despre cotele de impozitare și despre a cui este, mai exact, datoria de a se îngriji de cei care nu se pot susține singuri. Pe scurt, am putea demara acțiunile îndrăznețe necesare pentru a reveni la o cultură a vieții. Fără Roe, putem să o luăm de la început și să acționăm în mod holistic, de jos în sus, în loc să ne rezumăm la a repara colțurile unui edificiu complet corupt.

La momentul actual, aceasta este cea mai necesară acțiune, deoarece Stânga politică și imorală își afișează foarte clar transformarea sa înfricoșătoare într-un cult al morții. Anularea deciziei Roe ar dovedi că încă există posibilitatea unor victorii culturale majore și durabile și că nu toate instituțiile națiunii aparțin Stângii. Poate de aceea un recent sondaj a indicat o deplasare spre dreapta după ce oamenii au aflat despre scurgerea de informații de la Curtea Supremă.

Citește și De ce scurgerea de informații de la Curtea Supremă este periculoasă

Se întrevede un val de acțiuni și politici sociale creative, deoarece statele ar avea în sfârșit ocazia de a implementa convingerile alegătorilor – că cei nenăscuți sunt persoane ce merită cea mai bună îngrijire pe care o poate oferi o civilizație. Redând poporului această politică existențială, oamenii ar putea să se implice în moduri mai rapide, mai tangibile și mai fructuoase decât demonstrațiile în stradă sau pe Twitter.

Celor care doresc să salveze vieți le-ar putea fi acum mai ușor să adopte un copil dacă avortul nu mai ucide aproape toți potențialii candidați, sau să ajute la sponsorizarea copiilor ce locuiesc cu propriile familii nevoiașe, așa cum fac multe biserici pentru copiii din națiuni îndepărtate. Ar fi și mai greu să se interzică implicarea creștinilor în acțiuni de plasament și adopție, din moment ce necesitatea de a conecta copiii cu părinții crește prin refuzul de a ucide copiii nedoriți.

Suntem atât de obișnuiți să pierdem, dar cine știe ce efect ar putea avea cea mai mare victorie din ultimele generații în a înviora majoritatea americană care rămâne dedicată familiei și guvernării reale conform Constituției, nu uneia criminale. Dar știu că nimic nu are un efect la fel de energizant și revigorant ca un copil. Nu există nimic mai unificator, mai capabil de a însufleți și mai plin de viață. Un copil este o viață și aduce viață. Acest lucru este valabil atât în cazul nostru ca indivizi, cât și ca și colectivitate.

Copiii reprezintă un motiv pentru a ne trezi dimineața. Îndeplinirea responsabilităților noastre față de ei este modalitatea de a aduce din nou „Dimineața în America“, atât în casele noastre, cât și în viața noastră civică. A ne îngriji de ei este cea mai bună cale de urmat. Este singura cale.

Fără copii, o civilizație moare, atât spiritual, cât și la propriu. Suntem pe punctul de a continua să ne pierdem copiii, dar avem o șansă să îi salvăm. Și trebuie să o facem, pentru că viața națiunii noastre este inseparabilă de a lor.

Așa cum află orice părinte bun, a avea un copil este calea de a redeveni om. A fi uman înseamnă să devii genul de persoană care se va sacrifica pentru binele altuia. O societate în care nu există suficient de multe astfel de persoane nu mai este, în scurtă vreme, o societate. Prin urmare, decizia Curții Supreme poate însemna fie viață, fie moarte nu numai pentru cei nenăscuți, ci și pentru națiunea din care fac parte. Cu toții trebuie să sperăm, să ne rugăm și să ne pregătim.

Traducere și adaptare

Tribuna.US