Decizie la Washington: Testele pentru permisul de conducere comercial, doar în limba engleză

Toți șoferii de tiruri comerciale din Statele Unite vor fi obligați să susțină examenele pentru obținerea permisului de conducere în limba engleză, a anunțat vineri secretarul Transporturilor, Sean Duffy.

Măsura vine în urma mai multor accidente grave recente în care au fost implicați imigranți ilegali la volanul unor camioane comerciale.

„Va fi numai în limba engleză. Testul se susține în limba engleză. Nu știi să vorbești engleza? Nu știi să citești în engleză? Nu vei obține rezultate bune la test, deoarece toate testele vor fi susținute în limba engleză”, a spus Duffy.

El a spus că această decizie face parte dintr-o serie de măsuri severe împotriva politicilor statale care permit șoferilor de camioane mari să susțină examenele pentru obținerea permisului de conducere comercial în mai multe limbi, chiar dacă engleza este limba principală utilizată pe indicatoarele rutiere din întreaga țară.

Politica DOT privind șoferii de camioane care nu vorbesc limba engleză și imigranții ilegali a început cu adevărat în august, când un imigrant ilegal la volanul unui camion cu 18 roți a provocat un accident mortal pe autostrada din Florida. Deși i s-au acordat permise CDL în Washington și California, șoferul a picat examenul de competență în limba engleză, răspunzând corect la 2 din 12 întrebări și identificând 1 din 4 semne rutiere.

Un alt accident mortal similar cu un vehicul comercial a avut loc săptămâna trecută, când un imigrant ilegal cu permis de conducere CDL a intrat într-o dubă și a ucis patru persoane în Indiana.

Pe lângă testele rutiere obligatorii în limba engleză, Duffy a anunțat că DOT va moderniza sistemul de înregistrare a camioanelor, va combate fraudele comise de transportatori și va înăspri reglementările privind siguranța șoferilor.

Accidentele cu camioane mari au crescut cu 43% în ultimii 10 ani, până în 2023, potrivit Consiliului Național pentru Siguranță, un grup non-profit dedicat siguranței, deși au înregistrat o ușoară scădere între 2022 și 2023.

Aproximativ 70% dintre victimele accidentelor mortale provocate de camioane de mare tonaj sunt persoane care se aflau în alte vehicule decât camioanele, potrivit organizației non-profit.

