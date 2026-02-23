Un judecător limitează operațiunile ICE în biserici

Un judecător federal suspendă o directivă actualizată în materie de imigrație, care, în opinia sa, încalcă probabil drepturile la libertate religioasă

Un judecător federal suspendă o directivă actualizată în materie de imigrație, care, în opinia sa, încalcă probabil drepturile la libertate religioasă. Într-o opinie de 62 de pagini publicată vineri, judecătorul Dennis Saylor IV de la Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Massachusetts a emis o ordonanță preliminară împotriva unei directive a Departamentului Securității Interne (DHS) care autorizează agenții Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) să efectueze raiduri de imigrare la sau în interiorul bisericilor.

În discuție este o directivă a DHS din ianuarie 2025 care elimină interdicțiile anterioare privind efectuarea de percheziții, interogatorii și arestări legate de imigrație în „locuri sensibile”, inclusiv biserici, spitale, școli și altele asemenea.

O coaliție de biserici a intentat un proces, contestând directiva ca fiind o încălcare a Primului Amendament, a Legii privind restabilirea libertății religioase din 1993 și a Legii privind procedura administrativă (APA).

Anterior, politica DHS permitea raiduri ale serviciilor de imigrare în biserici numai în cazuri extreme și necesita aprobarea prealabilă a sediului central al ICE. Schimbarea de politică din 2025 a permis personalului ICE să efectueze operațiuni de imigrare în biserici pe baza „discreției” și „bunului simț” proprii.

„Perspectiva ca un agent al forțelor de ordine de la nivelul străzii – acționând fără mandat judiciar și cu un control de supraveghere redus sau inexistent – să poată efectua o razie în timpul unei slujbe religioase sau să aștepte pentru a interoga sau aresta enoriașii care încearcă să intre în biserică este profund îngrijorătoare”, a scris Saylor.

El a emis ipoteza că, în conformitate cu politica din 2025, agenții ICE ar putea efectua raiduri „cu armele scoase” în timpul slujbelor religioase, botezurilor, nunților și altor ceremonii religioase.

„Nu este nevoie să menționăm că libertatea religioasă este atât o valoare fundamentală americană, cât și o libertate de bază protejată de Primul Amendament și de legile Statelor Unite”, a continuat judecătorul. „Dacă interferența guvernului cu aceste libertăți este vreodată justificabilă, aceasta se întâmplă numai în circumstanțe relativ extreme, cum ar fi o amenințare imediată la adresa siguranței publice. Aplicarea de rutină a legilor privind imigrația nu implică o astfel de amenințare și nu poate justifica prejudiciul adus libertății religioase de către noua politică”.

Deși a recunoscut că „prezența a milioane de imigranți ilegali în interiorul granițelor Statelor Unite justifică o reacție substanțială din partea guvernului”, cum ar fi campania de deportări promisă de președintele Donald Trump, Saylor a avertizat că o astfel de reacție nu poate încălca drepturile fundamentale recunoscute de poporul american de 250 de ani și enumerate în Constituția SUA.

Cu toate acestea, judecătorul a prevăzut o excepție la ordinul său, permițând agenților ICE să intre în biserici și să efectueze arestări pe baza unui mandat administrativ sau judiciar. Saylor a stabilit că politica DHS încalcă Legea privind restabilirea libertății religioase și a blocat-o pe această bază, fără a se pronunța asupra întrebării dacă politica încalcă sau nu drepturile de asociere liberă prevăzute în Primul Amendament.

De la promulgarea noii directive a DHS, nu au fost înregistrate cazuri în care ICE sau alți agenți federali de imigrare să fi desfășurat operațiuni de control al imigrației în interiorul bisericilor, deși au avut loc șapte incidente pe proprietatea bisericilor.

În iunie, în California, o persoană a fost reținută temporar în parcarea unei biserici, o altă persoană a fost reținută în parcarea unei biserici după ce a condus agenții ICE acolo cu mașina sa, iar alte persoane au condus ICE la parcarea unei biserici în timpul unei urmăriri pe jos.

Luna trecută, un imigrant ilegal a fost arestat în parcarea unei biserici din Florida, alți doi au fost reținuți în timp ce vopseau exteriorul unei biserici din California, iar agenții au arestat un imigrant ilegal cunoscut, deportat anterior, în timpul unui eveniment pe proprietatea bisericii din zona Los Angeles.

La începutul acestei săptămâni, doi imigranți ilegali au fost identificați în timp ce se îndreptau spre biserică și au fost arestați în parcarea din fața bisericii.

Andrew R. Arthur, membru al Centrului pentru Studii privind Imigrația, fost judecător în materie de imigrație, a comentat decizia:

„ICE nu desfășoară astăzi operațiuni de aplicare a legii în lăcașurile de cult, cu excepția cazului în care un fugar se refugiază într-o biserică sau biserica adăpostește un străin condamnat pentru o infracțiune gravă sau care este acuzat de o astfel de infracțiune”.

El a descris ordinul judecătoresc al lui Saylor ca fiind „în concordanță cu o serie de ordine ale tribunalelor districtuale care au încercat să împiedice aplicarea legii imigrației Trump II”. Arthur a adăugat: „De aceea avem curți de apel, dar, în orice caz, politica actuală este rezonabilă și ar trebui menținută”.

Share this: Facebook

X

