Democrații schimbă placa într-un efort disperat de a populariza agenda lui Joe Biden

Cu toate că republicanii s-au grăbit să-l ajute pe Biden la aprobarea proiectului de lege privind infrastructura, restul agendei președintelui rămâne suspendată. Nancy Pelosi a forțat adoptarea propunerii legislative „Build Back Better“ de către Camera Reprezentanților, dar proiectul este practic lipsit de șanse încă de la sosirea în Senat. Asta nu i-a împiedicat pe democrați să sărbătorească ca și cum tocmai ar fi eliberat Europa, dar mă abat de la subiect, analizează Bonchie într-un articol RedState.

Casa Albă are în continuare aceeași problemă. Cum vor obține votul de aprobare pentru colosalul plan bugetar de la moderați precum Joe Manchin și Kyrsten Sinema? Și, pe de altă parte, ar mai fi Bernie Sanders, care nu este de acord cu reducerea masivă a impozitelor pentru cei bogați propusă de Pelosi (de care beneficiază cel mai mult locuitorii din California, New York și New Jersey).

Ei bine, democrații cred că au un plan pentru asta și anume, o schimbare disperată și insultătoare de mesaj. Ei chiar cred că majoritatea americanilor sunt proști. Se va dovedi că au dreptate?

„Democrații care candidează pentru Senat sunt îndemnați să se concentreze asupra aspectului costului de trai în încercarea de a face atractivă agenda legislativă Build Back Better a președintelui Biden, potrivit unei note de sondaj obținută exclusiv de The Hill.

În nota de sondaj către Democratic Senatorial Campaign Committee se constata că acest mesaj era unul dintre mesajele cu cele mai bune rezultate dintre cele peste 360 ​​de mesaje testate până acum de democrații din Senat, în actualul ciclu electoral.

‘Democrații spun că ar trebui să-l susțineți pe [candidatul] pentru că ei propun o legislație care să reducă costurile de trai pentru toți americanii’, se specifica. ‘Ei afirmă că planurile lor reduc costul serviciilor medicale, de îngrijire a copiilor și vârstnicilor și reduc taxele pentru milioane de angajați. Totodată, se asigură că există surse de finanțare pentru planurile lor, obligându-i pe cei bogați și marile corporații să contribuie cu partea echitabilă – dar nimeni dintre cei ce câștigă mai puțin de 400.000 de dolari/ an nu va avea impozitele majorate.’“

Aproape că trebuie să admiri tupeul de care dau dovadă. Costul de trai este atât de mare în prezent tocmai din cauza politicilor democraților. Fie că vorbim de creșterea bruscă a prețurilor la energie sau de inflația la nivel general, de exemplu la alimente, acestea sunt rezultate determinate în mare parte de injectarea prea multor ajutoare guvernamentale într-o economie deja la limită.

Deci, în timp ce americanii de rând se lovesc zilnic de acea realitate, democrații pretind acum că ei sunt cei ce pot reduce costurile de trai? Și o vor face… cheltuind și mai mulți bani? Nu-mi pot imagina un mesaj mai stupid, mai ridicol pe față. Ce vreau să zic e că, de obicei, când îi minți pe alegători, cel puțin încerci să fii evaziv în privința asta. Democrații nici măcar nu încearcă. Apa nu este udă și nu îndrăzniți să sugerați că ar fi.

Nu ar trebui să explic eu asta aleșilor de stat, dar nu poți ieși dintr-un boom inflaționist cheltuind mai mulți bani. Nu poți ieși dintr-o criză privind costurile de trai folosind subvenții. Cu cât pompezi mai mulți bani în economie, cu atât mai mult devalorizezi puterea de cumpărare a americanilor de rând și le furi economiile. Orice câștiguri obținute sunt anulate de inflația în continuă creștere. Ca un câine care urmărește o mașină.

Și totuși, iată că așa stau lucrurile, Casa Albă și un Congres Democrat insistă că ei sunt cei aleși, capabili să scoată apă din piatră seacă. Sunt extrem de sceptic că poporul american își va pleca urechea la acest argument. Mai degrabă, concentrarea pe costurile de trai va fi în detrimentul democraților, deoarece îi poți minți pe oameni cu privire la o mulțime de lucruri, dar nu îi poți minți cu privire la ceea ce văd în extrasul de cont.

Traducere și adaptare

Tribuna.US