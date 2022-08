Denunțător: Conducerea FBI ar fi interzis agenților să investigheze cazul laptopului lui Hunter Biden

Potrivit informațiilor date unui politician republican de mai mulți denunțători, agenții FBI au fost împiedicați de șefii lor să investigheze povestea cu laptopul lui Hunter Biden înainte de alegerile din 2020, informează Greg Wilson, Daily Wire.

Mai multe persoane i-ar fi spus senatorului Ron Johnson (R-WI) că șefii FBI au informat agenții că nu vor permite ca o anchetă pe tema laptopului să influențeze alegerile prezidențiale.

Informațiile conținute de laptopul abandonat, care au fost suprimate și de platformele de socializare și de canalele de știri liberale, îl arată pe fiul președintelui drept un degenerat dependent de droguri și ridică semne de întrebare alarmante cu privire la rolul avut de însuși președintele Joe Biden în afacerile corupte ale fiului său.

„Acești denunțători au declarat că, după ce FBI a obținut laptopul lui Hunter Biden de la magazinul de reparații din Wilmington, DE, liderii locali ai agenției FBI le-a spus angajaților: ‘nu veți analiza acel laptop’“, a scris Johnson în scrisoarea trimisă recent inspectorului general al Departamentului de Justiție, Michael Horowitz.

Johnson i-a descris pe informatori drept „persoane care au cunoștință despre aparenta corupție a FBI“ și care au contactat biroul său.

Rep. Jim Jordan (R-OH) a declarat că cel puțin 14 persoane din cadrul FBI au contactat biroul său cu informații legat de modul în care agenția a gestionat investigațiile asupra părinților conservatori care cereau reforma consiliilor școlare locale și cu privire la revolta din 6 ianuarie de la Capitoliu.

Se crede că laptopul, pe care Hunter Biden l-a abandonat la un atelier de reparații, se află în posesia FBI de la sfârșitul anului 2019, cu mai mult de un an înainte de alegeri.

New York Post a dezvăluit povestea cu câteva săptămâni înainte de alegeri, iar alte instituții media conservatoare i-au urmat exemplul, cu articole despre fotografiile, mesajele și videoclipurile indecente de pe laptop.

Dar presa liberală, inclusiv The New York Times și Washington Post, a ignorat știrea catalogând-o drept „dezinformare rusă“, iar Twitter chiar a suspendat contul ziarului New York Post pentru publicarea ei.

De atunci, aceleași instituții media au recunoscut autenticitatea laptopului, care conține fotografii cu Hunter Biden dezbrăcat și consumând droguri, discuții indecente despre familia sa și activitățile sale sexuale, precum și referiri la rolul „tipului de sus“ în afaceri corupte cu entități străine.

Fostul asociat al lui Hunter Biden, Tony Bobulinski, a afirmat că Joe Biden ar fi „tipul de sus“.

Directorul FBI, Christopher Wray, le-a declarat parlamentarilor la începutul acestei luni că nu poate oferi informații cu privire la ce face Biroul în legătură cu laptopul, dacă face ceva.

Dar că rapoartele potrivit cărora agenția a refuzat să efectueze o investigație privind laptopul înainte de alegeri i se par „extrem de îngrijorătoare“.

Johnson i-a cerut lui Horowitz să investigheze de ce Biroul, care face parte din Departamentul de Justiție, a refuzat aparent să demareze o anchetă cu privire la laptop.

„Sper că realizați că, cu cât instituția dvs. stă mai mult timp deoparte și întârzie să investigheze acțiunile FBI, cu atât mai greu vă va fi să descoperiți adevărul și să trageți la răspundere pe cei ce au comis infracțiuni“, a scris Johnson.

„Poporul american merită transparență și se așteaptă ca acuzațiile de corupție guvernamentală să fie investigate rapid și complet“.

Luna trecută, senatorul Chuck Grassley (R-IA), a adresat o scrisoare lui Wray și procurorului general Merrick Garland în care preciza că „informatori extrem de credibili“ au afirmat că FBI și Departamentul de Justiție au ascuns informații „verificate și verificabile“ despre Hunter Biden în lunile care au precedat alegerile.

Traducere și adaptare

Tribuna.US