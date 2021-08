Deschiderea largă a frontierelor înseamnă compasiune?

Suntem adesea înclinați să credem că a menține granița sudică deschisă este un lucru creștinesc. Dar oare chiar așa stau lucrurile? Această întrebare este cu atât mai importantă acum, în contextul încercărilor de a stopa răspândirea COVID-19, analizează Dr. Jerry Newcombe într-un articol Illinois Family Institute.

Președintele Biden acționează ca și cum ar exista standarde diferite în abordarea situației COVID: unul pentru cetățenii americani care respectă legea și altul pentru cei care o încalcă – cum este cazul imigranților ilegali ce traversează șubreda noastră graniță sudică. În raportul său zilnic din 29.07.2021, Gary Bauer menționează:

„În timp ce CDC forțează americanii vaccinați să poarte din nou măști, iar marile sindicate ale profesorilor sugerează că e posibil ca școlile să nu se redeschidă în toamnă, Biden lasă granița sudică larg deschisă. Șase mii de imigranți ilegali traversează zilnic pe acolo… Acești imigranți nu sunt testați. Nu sunt vaccinați. Mulți refuză să se vaccineze anti-COVID. Și mulți sunt infectați cu COVID“. Mai mult, el raportează că cel puțin 50.000 de imigranți au fost eliberați pe tot teritoriul țării. Iar în centrele de detenție de la frontieră se raportează focare de COVID.

La sfârșitul lunii iulie, Dr. William Donohue, Președintele Ligii Catolice, a trimis o scrisoare deschisă către Ministrul Sănătății și Serviciilor Sociale, Xavier Becerra: ‘Conform informărilor recente, copiii din adăposturile HHS pentru imigranți trăiesc în condiții inumane … După ce au îndurat o călătorie lungă și dificilă, acești copii sunt puși în centre în care circulă infecția Covid. În zona de fete e plin de păduchi, iar băieții se revoltă din pricina condițiilor precare pe care sunt obligați să le suporte în timpul detenției din centrele HHS.’“

Între timp, Guvernatorul Greg Abbot din Texas încearcă să închidă granița – în parte pentru a stopa răspândirea COVID – și totuși întâmpină opoziție directă din partea administrației Biden. Conform Associated Press (30.07.2021):

„Administrația Biden a dat în judecată statul Texas… pentru a împiedica poliția statală să oprească vehiculele care transportă imigranți pe motiv că ar putea răspândi COVID-19, avertizând că această practică va exacerba problemele pe fondul numărului ridicat de traversări ale frontierei cu Mexic.“

Vicepreședintele Kamala Harris, însărcinată de Biden să soluționeze criza de la granița sudică, spune că trebuie să abordăm „cauzele profunde“ pentru care acești oameni vin aici, înainte să putem sigila frontierele. Oamenii s-ar putea întreba: „De ce este asta treaba noastră?“ Și în plus, situația ar putea dura o veșnicie. Este ca și cum ai spune că înainte de a putea oferi primul ajutor unei victime împușcate, trebuie să descoperim mai întâi făptașul.

Fondatorii Americii au arătat clar atunci când au elaborat Constituția că obiectivele lor erau „instituirea Justiției, asigurarea Liniștii interne, asigurarea apărării, promovarea bunăstării generale și garantarea Binecuvântărilor Libertății pentru noi înșine și pentru posteritate.“ În mod clar, frontierele deschise ale lui Biden încalcă multe dintre aceste obiective importante.

Dr. Richard Land, președinte emerit al Southern Evangelical Seminary, spune:

„Deschiderea frontierelor înseamnă sinucidere națională. Sondajele arată că 170 de milioane de oameni din America Latină ar dori să vină în Statele Unite. Nu îi învinovățesc, dacă aș locui într-una din aceste țări, și eu aș vrea să vin aici. Dar nu putem asimila 170 de milioane de oameni.“

O astfel de invadare a țării noastre ar putea genera în final prăbușirea în anarhie.

Dave Kubal, CEO și președinte al Intercessors for America – o grupare dedicată rugăciunii pentru țara noastră – precizează: „Suntem o națiune de imigranți… Cred foarte tare într-un sistem de imigrație, dar trebuie să fie unul legal… 94% dintre acești oameni care trec granița nu se prezintă la audierea dosarului lor de azil și continuă să locuiască ilegal în Statele Unite ale Americii“.

Dar deschiderea frontierelor nu denotă compasiune? Gary Bauer mi-a spus odată: „A sugera că, întrucât Dumnezeu îi iubește pe toți oamenii, inclusiv pe imigranți, Statele Unite ar trebui să-și deschidă granițele și să permită ca literalmente milioane de persoane să intre în țară, ar însemna că Dumnezeu aprobă sfârșitul Americii, în forma sa actuală. Această țară nu poate susține și plăti pentru milioane și milioane de oameni care vin încoace.“

Dar, repet, nu reprezintă granițele deschise poziția corectă din punct de vedere creștin? În cartea sa, „We will not be silenced“, pastorul Erwin Lutzer scrie: „Nu sunt de acord cu ideea că aceia dintre noi care credem în securizarea granițelor suntem rasiști și lipsiți de compasiune… dacă nu există un control la frontiere, ne-am pierdut țara. Consecințele pe termen lung sunt devastatoare.“

Stânga este adesea iritată de ideea securizării frontierei – deși sunt sigur că aceleași persoane își încuie ușile propriilor case noaptea. Cum ar putea fi țara noastră una sigură dacă frontierele sunt larg deschise? Nu ar dovedi mai multă compasiune să păstrăm granițele închise, mai ales într-o perioadă în care mulți imigranți ilegali mor sau se îmbolnăvesc în timpul migrației – și mai ales că avem de-a face cu tulpini noi și periculoase de COVID?

Traducere și adaptare

Tribuna.US