Dezvăluiri din pandemie: Un amiral U.S. Navy a implorat autoritățile să trimită pacienți pe nava-spital detașată în New York

În perioada de vârf a pandemiei, un amiral al Forțelor Navale americane a implorat administrația Cuomo să trimită pacienți pe nava-spital aproape goală, ancorată pe râul Hudson, dar solicitările sale au primit drept răspuns argumente politice și paranoia, dezvăluie Jon Levine pentru New York Post.

În primăvara anului 2020, când spitalele din oraș erau pline de pacienți COVID în stare critică – și la doar câteva zile după infamul edict al guvernatorului Andrew Cuomo de a transfera pacienții COVID în azilurile de bătrâni, despre care criticii spun că a provocat mii de decese – administrația Trump a detașat USNS Comfort, o navă cu 1.000 de paturi, pentru a decongestiona spitalele prin tratarea pacienților ce sufereau de alte boli decât COVID.

Un alt punct medical a fost amenajat în incinta Jacob Javits din centrul orașului. Ambele au rămas în mare parte goale în perioada în care au funcționat – iar oficialii orașului, de stat și cei federali s-au acuzat reciproc pentru această situație, la momentul respectiv.

Dar, potrivit unei serii de e-mailuri guvernamentale recent obținute de activistul Peter Arbeeny și furnizate publicației The Post, un viceamiral frustrat, Mike Dumont, îndemna administrația Cuomo să acționeze.

„Ne-ar prinde bine puțin ajutor din partea biroului dumneavoastră“, a scris el pe 7 aprilie 2020 consilierului principal al lui Cuomo, Melissa DeRosa.

„Guvernatorul ne-a cerut să permitem utilizarea USNS COMFORT pentru a trata pacienții fără a ține cont de statutul lor COVID și am făcut acest lucru. În acest moment avem doar 37 de pacienți la bordul navei. La Javits Events Center, la fel, tratăm doar 83 de pacienți“.

Javits Center dispunea de 2.500 de paturi.

„Încercăm de zile întregi să convingem Health Evacuation Coordination Center (HECC) să ne transfere mai mulți pacienți, dar fără prea mult succes. Autoritățile din New York ne-au spus că HECC se află în subordinea Departamentului de Sănătate al statului“, continuă e-mailul.

„Obiectivul nostru este dublu: să ajutăm la reducerea presiunii exercitate asupra spitalelor locale și să nu irosim capacitățile de top pe care armata americană le-a detașat la New York. Apreciem ajutorul“.

În decurs de câteva minute, DeRosa a transmis mesajul amiralului celor mai importanți oficiali COVID din stat, inclusiv lui Michael Kopy, directorul departamentului de gestionare a situațiilor de urgență din New York și comisarului pentru sănătate al orașului, Howard Zucker.

Michael J. Dowling, directorul general al Northwell Health, cel mai mare furnizor de servicii medicale din stat, a fost și el inclus în lista celor ce au primit mesajul.

Kopy, vorbind în numele statului, a adoptat o atitudine defensivă – și a reproșat că reglementările Comfort sunt prea stricte.

„HECC ține cont de criteriile stabilite de Confort pentru admiterea pe vas, precum și de criteriile pentru Javits“, a scris el.

DeRosa a apelat la politică, spunându-le celor trei să fie atenți și acuzându-l pe Dumont că a încercat să arunce vina pe echipa Cuomo pentru centrele medicale goale.

„Încearcă să ne învinovățească pe noi pentru că nava și Centrul Javitts sunt goale – am să vă trimit și vouă e-mailul. Trebuie să clarificăm în scris că ceea ce a enunțat el nu este adevărat“, le-a spus ea lui Kopy, Zucker și Dowling.

Dumont, care s-a pensionat în 2021, a declarat pentru The Post că a fost dezamăgit de reacția lui DeRosa, pe care a aflat-o de la respectiva publicație.

„Este dezamăgitor să constați că au interpretat complet greșit și au înțeles greșit solicitarea noastră“, a mărturisit el. „Nu aveam nici timpul, nici interesul de a înscena cuiva o vină“.

„Scopul era doar de a evidenția numărul mic de pacienți pe care îi tratam acolo și de a le cere ajutorul pentru o mai bună utilizare a resurselor medicale militare disponibile. Nu a existat nimic înșelător în cerere și nici nu am afirmat că cineva ar fi împiedicat transferul pacienților către centrele de tratament puse la dispoziție de armata americană. Faptul că au ajuns la aceste concluzii este deopotrivă intrigant și dezamăgitor“.

Citește și Cum i-a convins mass-media pe americani că Guv. Andrew Cuomo este un erou

Echipa Cuomo a insistat multă vreme pe ideea că nava respectivă era doar o strategie de publicitate a guvernului federal și că reglementările stricte în ceea ce privește persoanele care puteau fi acceptate la bord erau adevăratul motiv pentru care aceasta a rămas în mare parte goală.

„Regulile birocratice ale federalilor au fost cele care au împiedicat utilizarea navei – pe când aceasta a sosit și a permis în sfârșit accesul pacienților COVID la bord, temerile legate de supraaglomerarea spitalelor dispăruseră deja, întrucât am suplimentat capacitatea, am echilibrat numărul de pacienți între instituții, iar locuitorii statului au colaborat pentru a aplatiza curba“, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Cuomo, Rich Azzopardi.

O notă de informare din 7 aprilie a Departamentului de Sănătate al statului preciza cu litere roșii că „în clipa de față, USNS Comfort nu poate trata pacienții cu următoarele afecțiuni“, enumerând apoi 45 de afecțiuni diferite, inclusiv „sarcină“, „toate procedurile neurochirurgicale“ și „pacienți imuno-deficienți“.

„Aceste restricții se datorează capacității limitate a farmaciei, lipsei echipamentului medical necesar, cu care nava nu este dotată, sau lipsei specialiștilor în domeniile respective la bordul navei, capabili să se ocupe de aceste tipuri de pacienți“, a declarat Dumont.

Schimbul de emailuri dintre autorități a avut loc la doar câteva zile după ordinul executiv al lui Cuomo care a obligat căminele de bătrâni să accepte pacienții COVID pozitiv. Criticii spun că ordonanța sa din 25 martie a cauzat cel puțin 15.000 de decese. Echipa Cuomo a justificat-o prin faptul că spitalele erau supraaglomerate.

Parlamentarul Ron Kim (D-Queens), care a analizat schimbul de e-mailuri, a declarat că acesta corespunde unui tipar al consilierilor de top ai lui Cuomo de a „controla politica de moment mai degrabă decât a rezolva efectiv problema“.

„Totul a fost considerat un atac la adresa administrației și nu cred că asta era ceea ce intenționa amiralul sau guvernul SUA“, a declarat Kim.

USNS Comfort a sosit cu mare fast la New York, pe 30 martie 2020. Noul virus se răspândea necontrolat, spitalele erau copleșite de numărul de pacienți, iar resursele erau atât de limitate, încât personalul de prim-ajutor era nevoit să îmbrace saci de gunoi.

În final, însă, birocrația s-a dovedit a fi prea puternică, nava tratând doar 182 de pacienți, iar Centrul Javits doar 1.095 de persoane.

„Acesta a fost guvernul federal al lui Trump, care a inclus mereu jocuri politice în tot ceea ce are legătură cu New York și COVID, așa că nu ar trebui să șocheze pe nimeni că am fost sceptici în privința motivelor lor.

După cum reiese din e-mailuri, birocrația despre care amiralul susținea că a împiedicat afluxul de pacienți nu a existat. Dacă sentimentele sale au fost rănite, ne pare rău pentru asta“, a declarat Azzopardi. DeRosa a refuzat să comenteze.

