Dezvăluiri: Șeful de cabinet al lui Biden și 60 de angajați ai Casei Albe au legături cu grupări progresiste, cu surse de finanțare nedeclarată

Potrivit rapoartelor, cel puțin 60 de persoane din administrația de la Casa Albă a lui Joe Biden au legături cu un grup de reflecție liberal din Washington D.C., care nu-și dezvăluie sursele de finanțare, ceea ce stârnește întrebări legat de puterea „banilor la negru“ progresiști, informează MailOnline.

Center for American Progress a fost fondat în 2003 de John Podesta, șeful de cabinet al lui Bill Clinton și consilier al lui Barack Obama.

Este unul dintre mai multe grupuri de lobby și organizații politice care nu dezvăluie modul în care sunt finanțate, ceea ce provoacă îngrijorare cu privire la cine se află în spatele puterii și influenței lor semnificative.

Unele dintre cele mai cunoscute grupări cu „bani la negru“ sunt NRA, Planned Parenthood, NAACP, Heritage Foundation și American Bankers’ Association.

Șeful de cabinet al lui Biden, Ronald Klain, a făcut parte din consiliul de administrație al Center for American Progress Action Fund, brațul de propagandă al Center for American Progress, în perioada 2011-2013.

Klain era șeful de cabinet al lui Biden în perioada în care acesta era vicepreședinte, iar înainte a ocupat funcția de șef de cabinet al vicepreședintelui Al Gore.

Dintre cei 60 de foști mebri ai CAP despre care se știe că lucrează sau sunt nominalizați de administrația Biden, 21 dintre aceștia au fost afiliați la grupul de reflecție până în acest an, a arătat luna trecută o analiză a Insider.

Printre ei se numără Denis McDonough, șeful Department of Veterans Affairs, care a fost șeful de cabinet al lui Obama și a devenit membru senior al CAP.

Carmel Martin, director adjunct al Comisiei de Politică Internă a Casei Albe privind mobilitatea economică, și Kelly Magsamen, șef de cabinet al secretarului apărării Lloyd Austin, au lucrat și ei pentru grup.

Center for American Progress și alte grupări cu surse de finanțare nedeclarate

Atât republicanii, cât și democrații se acuză reciproc că au profitat de „banii la negru“ – făcându-i pe oponenții lor să pară dubioși și nedemni de încredere.

„Bani la negru“ înseamnă practic bani care nu sunt declarați.

Potrivit Open Secrets, care încearcă să facă lumină asupra acestui subiect, termenul „se referă la cheltuielile politice menite să influențeze decizia unui alegător, unde donatorul nu este dezvăluit și sursa banilor este necunoscută.“

Banii la negru au apărut abia în 2010, odată cu decizia Citizens United, care a pus capăt cu succes regulilor ce prevedeau că trebuie declarate toate donațiile în scopuri politice.

De atunci, aproximativ 1 miliard de dolari au fost cheltuiți de grupurile cu bani la negru – în principal la televiziune și pentru reclame online sau mesaje pe poșta electronică.

Cel mai important grup de reflecție liberal din Washington, Center for American Progress, a fost fondat în 2003 de John Podesta, șeful de cabinet al lui Bill Clinton și consilier al lui Barack Obama.

De mulți ani, CAP a avut o influență foarte mare asupra politicilor democrate. Grupul a avut legături strânse cu administrația Barack Obama, ajutând atât în ceea ce privește politicile, cât și cu personalul, potrivit relatărilor presei.

O propunere din 2005 a CAP a prefigurat Affordable Care Act al lui Obama.

Planned Parenthood este o organizație non-profit de servicii medicale, fondată în 1942, și își are originile în mișcarea contraceptivă și deschiderea primei clinici cu metode de control al nașterilor, în 1916, în Brooklyn – New York.

Grupul este în prezent cel mai mare furnizor de servicii de avort din SUA.

În 2019, Planned Parenthood a ieșit din programul federal de planificare familială, mai degrabă decât să respecte o regulă a administrației Trump care interzicea clinicilor să îndrume femeile către avort.

Asta în ciuda faptului că aproximativ o treime din fondurile sale – în valoare de aproximativ 16,2 milioane de dolari în 2019 – venea de la guvernul federal.

NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) a fost înființată în 1909 ca reacție la violența comisă împotriva oamenilor de culoare din America. Astăzi, este cea mai mare organizație pentru drepturile civile din țară, cu peste 2 milioane de activiști.

Media Matters for America a fost fondată de activistul conservator devenit liberal – David Brock – în 2004. Își descrie rolul său ca fiind acela de a „monitoriza, analiza și corecta dezinformarea conservatoare în mass-media SUA“.

Atât Consiliul pentru protejarea resurselor naturale, cât și Fondul pentru protecția mediului sunt grupări de protecție a mediului.

Vicepreședintele executiv CAP pentru politici, Mara Rudman, a declarat că numărul de asociați și prieteni ai grupului aflați la Casa Albă este un motiv de celebrare pentru ei.

„Este o situație foarte bună pentru noi“, a declarat ea pentru Insider.

„Pentru mulți dintre noi nu este o surpriză faptul că avem o mulțime de oameni talentați pe care ne simțim foarte norocoși să-i aducem aici și ne așteptăm sau sperăm ca abilitățile și competențele acelor oameni să fie acceptate de o administrație progresistă.“

O altă grupare cu „bani murdari“ care are influență la Casa Albă a lui Biden este Media Matters for America, o organizație de stânga de monitorizare a presei.

Jennifer Granholm, ministrul energiei, a fost consilier senior al grupului din ianuarie 2017 până în noiembrie 2020, primind plăți lunare de la grup în valoare totală de peste 200.000 de dolari, potrivit declarației sale de avere analizată de Fox News.

Alte două organizații, Consiliul de Protejare a Resurselor Naturale și Fondul de Protecție a Mediului, beneficiază, de asemenea, de faptul că personalitățile lor de top au ajuns la Casa Albă.

Administratorul Agenției pentru Protecția Mediului, Michael Regan, a fost vicepreședinte asociat al Fondului pentru Protecția Mediului.

Consilierul lui Biden pe probleme climatice, Gina McCarthy, care a condus EPA sub administrația Obama, a fost președinte și director executiv al Consiliului de Protejare a Resurselor Naturale.

Criticii subliniază puterea companiei Arabella Advisors, o firmă de consultanță din D.C., care administrează cele patru „fonduri cu bani la negru“ care au direcționat miliarde către grupări de stânga.

Fondul de acțiune CAP a primit 1,4 milioane de dolari de la Arabella Advisors, a relatat Fox.

Media Matters a primit aproape 1 milion de dolari, iar Fondul de Protecție a mediului și brațul său de propagandă au preluat 3 milioane de dolari din fondurile rețelei Arabella.

„Începând cu țarul său pe probleme climatice și până la șeful său de cabinet, biroul consilierului de la Casa Albă și chiar propriul său secretar de presă, Joe Biden a numit în funcțiile importante ale administrației sale oameni care lucrau pentru grupuri ce fac parte din masiva rețea liberală cu bani la negru a Arabella Advisors; au mai multă influență decât oricine altcineva asupra nominalizărilor judiciare, asupra politicii extreme de mediu și asupra altor chestiuni“, a declarat Caitlin Sutherland, președintele Americans for Public Trust.

Problema „banilor la negru“ este o caracteristică a vieții politice americane și un lucru pe care Biden a promis că-l va combate.

În timpul alegerilor, grupurile creștine de dreapta, multe având legături strânse cu administrația Trump, au cheltuit cel puțin 280 de milioane de dolari.

Banii lor au fost folosiți pentru campanii împotriva drepturilor femeilor și persoanelor LGBTQ de pe cinci continente, a constatat openDemocracy.

Politico a relatat că, luna trecută, susținătorii lui Trump au avut o întâlnire pentru a stabili strategii prin care să utilizeze mai bine aceste fonduri, astfel încât să avanseze cu propriile campanii.

Tribuna.US