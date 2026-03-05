Donald Trump a destituit-o pe Kristi Noem, Secretarul pentru Securitate Internă

Președintele Trump a declarat că Noem nu mai este secretar al Departamentului pentru Securitate Internă, anunțând joi că o va înlocui cu senatorul rep

Președintele Trump a declarat că Noem nu mai este secretar al Departamentului pentru Securitate Internă, anunțând joi că o va înlocui cu senatorul republican din Oklahoma, Markwayne Mullin.

Înainte ca Trump să posteze pe rețelele sociale, o purtătoare de cuvânt a Departamentului pentru Securitate Internă a declarat că: „Secretarul Noem servește la discreția președintelui.”

Potrivit unor consilieri familiarizați cu modul de gândire al lui Trump și citați de WSJ, picătura care a umplut paharul a fost audierea combativă a lui Noem de marți în fața Comisiei Judiciare a Senatului, care a arătat frustrare bipartizană față de conducerea ei.

Decizia lui Noem de a aloca peste 200 de milioane de dolari pentru o campanie publicitară — în care ea însăși apare îndemnând persoanele care locuiesc ilegal în SUA să se auto-deporteze — îl iritase deja pe președinte de luni de zile.

La audiere, Noem le-a spus senatorilor că președintele aprobase campania publicitară — o afirmație care l-a supărat pe Trump, acesta spunând senatorilor și consilierilor că nu aprobase o asemenea campanie.

Noem a spus că reclamele au fost eficiente, ceea ce l-a determinat pe senatorul republican din Louisiana John Kennedy să răspundă că au fost „eficiente în a-i crește notorietatea lui Noem”.

Noem i-a mai spus lui Kennedy că Trump aprobase difuzarea reclamelor.

„Îmi este greu să cred, cunoscându-l pe președinte așa cum îl cunosc eu, că i-ați spus: «Domnule președinte, am făcut niște reclame și voi cheltui 220 de milioane de dolari pentru a le difuza», iar el ar fi fost de acord cu asta”, a răspuns Kennedy.

Inspectorul general al DHS investighează contractul pentru reclame, potrivit unor persoane familiarizate cu ancheta. Acesta desfășoară un audit al procesului prin care a fost atribuit contractul în cadrul departamentului.

Corey Lewandowski, consilier principal al lui Noem care a gestionat campania lui Trump din 2016 și a menținut o relație apropiată cu președintele, a avut marți o discuție tensionată cu Trump după mărturia lui Noem, au declarat oficiali de la Casa Albă.

În mărturia sa de la o a doua audiere, miercuri, în fața Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanților, Noem a recunoscut că unul dintre contractele pentru reclame nu a trecut printr-un proces competitiv de licitație, contrazicând declarațiile făcute în Senat cu o zi înainte. Noem a fost intens interogată la ambele audieri deoarece o parte din finanțare a mers către un subcontractor cu legături cu purtătoarea ei de cuvânt, Tricia McLaughlin.

Trump o apărase anterior public pe Noem, în ciuda criticilor larg răspândite după moarte asistentului de terapie intensivă Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, de către un agent al Patrulei de Frontieră la Minneapolis, în ianuarie.

Noem susținuse că Pretti a comis „terorism domestic”. În mai multe momente tensionate din timpul audierilor din Congres, Noem a refuzat să-și retragă caracterizarea sau să își ceară scuze pentru aceasta.

De luni de zile, oficialii departamentului sunt frustrați de Noem și Lewandowski, care este angajat ca „special government employee”, dar a acumulat suficientă putere pentru a juca un rol important în deciziile privind cheltuielile, politicile și personalul. Unii au indicat și un tipar în care Noem a ignorat sau a minimalizat preocupările privind securitatea națională.

Noem a devenit imaginea campaniei de deportări în masă a lui Trump, din ce în ce mai nepopulară, iar stilul ei haotic de conducere al vastului departament a intrat sub lupă în ultimul an.

Luna trecută, Noem a încercat să-și consolideze propria notorietate, organizând acțiuni spectaculoase împotriva imigrației, în timp ce se răzbuna pe rivali și contestatari. Democrații din Congres rețin în prezent finanțarea DHS în schimbul unor schimbări în metodele de aplicare a legii ale departamentului.

Între timp, Lewandowski și Noem, ambii căsătoriți, au negat public relatările despre o posibilă aventură, dar oficialii spun că nu fac mare efort să-și ascundă relația în interiorul departamentului. În ultima vreme, cei doi au folosit un avion de lux 737 MAX, cu cabină privată în spate, pentru deplasările prin țară. DHS închiriază avionul, dar este în proces de achiziție a acestuia pentru aproximativ 70 de milioane de dolari.

În timpul audierilor din Congres, Noem a spus că avionul este în curs de reconfigurare pentru a elimina dormitorul și că aeronava va economisi bani pentru contribuabili.

Ea a fost de asemenea întrebată în mod repetat despre decizia de a supune orice cheltuială a departamentului mai mare de 100.000 de dolari unui proces de aprobare care a blocat contracte în întregul DHS. Departamentul dispune de miliarde de dolari alocate recent prin marele pachet legislativ al președintelui de anul trecut, numit „one big, beautiful bill”. Având în vedere interesele de afaceri continue ale lui Lewandowski în sectorul privat, rolul său în acordarea contractelor a stârnit îngrijorări la Casa Albă și în DHS, a relatat anterior Journal.

Noem a afirmat incorect în timpul audierii din Senat că Lewandowski nu a avut un rol în procesul de contractare. Ea a spus, de asemenea, că departamentul monitorizează atent activitatea angajaților speciali ai guvernului, care au voie să lucreze doar 130 de zile pe an. Oficialii departamentului spun însă că Lewandowski este mereu lângă Noem și a depășit limita de 130 de zile. Anul trecut, Biroul Consilierului Juridic al Casei Albe a deschis o anchetă privind posibilul abuz al lui Lewandowski de statutul de „special government employee”.

Înlăturarea lui Noem vine și la câteva zile după ce inspectorul general al Departamentului pentru Securitate Internă a informat Congresul că liderii agenției au „obstrucționat sistematic” activitatea sa, inclusiv într-o investigație penală federală, potrivit relatărilor Journal.

De asemenea, parlamentarii cereau răspunsuri la o altă scrisoare a inspectorului general care făcea referire la un raport clasificat ce a constatat că schimbarea de politică a lui Noem — care le permite pasagerilor să treacă prin punctele de control de securitate fără să-și scoată pantofii — crea riscuri de securitate „semnificative”.

