Mișcare surpriză: Ucraina trimite experți în Orientul Mijlociu pentru doborârea dronelor iraniene

Kievul este un pionier în utilizarea mașinăriilor ieftine și produse în serie pentru a combate versiunile rusești ale dronei de atac Shahed.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri că țara sa trimite unii dintre specialiștii săi militari în Orientul Mijlociu pentru a ajuta la contracararea dronelor și rachetelor iraniene.

Într-o postare pe platforma socială X, Zelenski a spus că i-a însărcinat pe ministrul de externe al Ucrainei, ministrul apărării, agențiile de informații și secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei „să prezinte opțiuni pentru a sprijini țările relevante și să ofere ajutor într-un mod care să nu slăbească propria noastră apărare” în Ucraina.

„În doar câteva zile, Iranul a lansat peste 800 de rachete de diferite tipuri și mai mult de 1.400 de drone de atac. Dronele și rachetele iraniene reprezintă principala amenințare pentru navigația liberă, destabilizând prețurile globale la petrol, produse petroliere și gaze”, a scris el.

El a menționat că se consultă cu parteneri din Europa și Statele Unite și că a discutat cu liderii mai multor țări vecine Iranului, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Qatar, Iordania și Bahrain. De asemenea, sunt planificate discuții cu Kuweit și alte țări din regiune.

„Toate acestea se confruntă cu o provocare serioasă și vorbesc deschis despre aceasta: dronele iraniene de atac sunt aceleași ‘Shahed’ care lovesc orașele, satele și infrastructura ucraineană pe parcursul acestui război”, a adăugat el.

Dronele iraniene Shahed 136, cu aripi în formă de deltă, sunt folosite de mult timp de forțele ruse în războiul în desfășurare împotriva Ucrainei.

Tacticile iraniene din Golf imită tacticile rusești împotriva orașului de coastă Odesa, unde dronele Shahed survolează marea la apropiere pentru a evita radarul și a deruta interceptorii de rachete. Dronele desfășurate în largul mării au avut cele mai mari șanse de a le intercepta, a declarat un expert ucrainean.

Unii interceptori sunt capabili să utilizeze viziunea computerizată pentru a fixa o țintă, dar alții sunt ghidați de la distanță.

Aceste arme relativ ieftine, care costă aproximativ 50.000 de dolari pentru a fi produse, devin rapid o problemă în războiul împotriva Iranului, aflat acum în a cincea zi. Dronele au lovit aliați regionali ai Washingtonului, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Kuweit, Qatar, Arabia Saudită și Iordania, în timp ce Teheranul încearcă să provoace pagube țărilor din Golf prietene cu SUA sau care găzduiesc trupe americane.

Dronele de atac reprezintă o provocare majoră pentru armata SUA, deoarece sistemele de apărare aeriană nu le pot detecta și intercepta pe toate, având în vedere capacitatea lor de a zbura la altitudine joasă și cu viteză redusă.

Mai mult, aceste aeronave ușor de fabricat determină forțele americane să consume rapid muniții scumpe și greu de produs și pot trece de apărare, provocând daune bazelor, porturilor și infrastructurii critice atunci când sistemele defensive sunt suprasolicitate. Un atac cu dronă a ucis duminică șase militari americani în Kuweit.

Ucraina a devenit expertă în combaterea dronelor Shahed, deoarece Rusia le folosește pentru a ataca orașe, infrastructură și poziții militare încă din toamna anului 2022.

Kievul a trecut la utilizarea de arme mai ieftine, cum ar fi tunuri antiaeriene și camioane cu mitraliere, pentru a doborî drone, inclusiv Shahed-uri. Ucraina folosește, de asemenea, din toamnă avioane interceptoare rapide care pot atinge viteze de 250 km/h, capabile să prindă un Shahed, a cărui viteză maximă este de 185 km/h.

Zelenski a spus că experții ucraineni trimiși în Orientul Mijlociu vor opera direct la fața locului, echipele coordonând deja astfel de eforturi.

„Suntem pregătiți să ajutăm la protejarea vieților, la apărarea civililor și la sprijinirea eforturilor reale de stabilizare a situației și, în special, de restabilire a navigației sigure în regiune”, a spus el.

De asemenea, el a cerut Uniunii Europene, țărilor europene și Grupului celor Șapte (G7) „să ia măsuri active atât pentru demontarea capacităților teroriste ale regimului iranian, cât și pentru protejarea vieților din regiune și a stabilității globale”.

