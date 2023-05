Donald Trump distruge CNN în direct

Foto: CNN

Ceea ce a scos în evidență dezbaterea electorală realizată săptămâna aceasta de CNN este că, în momentul de față, nu este vorba de o competiție pentru selectarea candidatului republican la președinție. Ci de o luptă corp la corp între Donald Trump și Mass-media, Inamicul Poporului, analizează Eddie Scarry pentru The Federalist.

Deja în timpul emisiunii, care a fost încheiată în mod curios cu 20 de minute mai devreme, jurnaliștii și democrații clocoteau. Se pare că lucrurile trebuiau să decurgă într-un anumit fel și nu a fost așa. Contrar așteptărilor presei, Trump nu s-a prăbușit sub asediul necruțător al moderatoarei, iar spectatorii invitați de CNN nu au fost nici ei prea impresionați.

Publicul prezent a fost, în mod ciudat, format din republicani care nu își petrec fiecare secundă din viață arzând de furie, având în permanență în prim-plan ura față de Trump. Spre deosebire de toți jurnaliștii de la Washington, ei chiar păreau să se simtă bine, având ocazia să-l vadă de aproape pe fostul președinte și să-l urmărească într-un mediu dinamic.

Folosesc termenul „dinamic“ pentru a descrie în mod generos lălăiala constantă a reprezentantei CNN Kaitlan Collins, care a intermediat întrebările publicului, dar, la indicațiile șefilor și colegilor ei, a trebuit să insereze un condescendent: „Nu, domnule președinte! Vă înșelați!“ la finalul fiecăruia dintre răspunsurile lui Trump.

Nu contează ce părere am eu despre prestația lui Trump, dacă o consider bună sau mediocră. Faptul că mass-media a fost atât de decepționată de întregul eveniment spune totul. The New York Times a descris evenimentul drept „o luptă grea“ pentru Collins, care „a trebuit să țină piept simultan și mulțimii și candidatului“.

Politico a scris în mod similar că CNN a pus-o pe Collins într-o „situație fără ieșire“.

Erik Wemple de la Washington Post, un bărbat trecut de 50 de ani care își găsește cumva împlinirea în a scrie zilnic despre dramele mărunte din mass-media, s-a temut că „CNN nu și-a dat seama de acest lucru“. Toate acestea ridică întrebarea: Cum ar fi arătat o „victorie“ pentru Collins și CNN? Și de ce era treaba ei să „lupte“ cu candidatul, sau cu publicul?

Citește și CNN recunoaște că este un aparat de propagandă al Stângii

Răspuns evident: Pentru că ei nu mai văd alegerile ca pe un proces în care electoratul are dreptul de a decide. Ci le percep ca pe niște bătălii existențiale în care mass-media trebuie să-și păstreze rangul înalt în structura de putere osificată de la Washington (formată din birocrați democrați, agenți ai serviciilor de informații democrați și contractori militari democrați).

Timp de șapte ani, Trump și, mai ales, susținătorii săi, au reprezentat o amenințare pentru această structură. Un al doilea mandat al lui ar eroda-o și mai mult.

Dar problema pe care și-o creează singură presa este că, pe de o parte, este deschisă în ceea ce privește interesele și poziția sa la viitoarele alegeri – se va opune în mod activ candidaturii lui Trump (sau, în definitiv, oricui va câștiga nominalizarea republicană, cel mai probabil Trump).

Pe de altă parte, aceasta continuă să susțină că nu e altceva decât un simplu furnizor de informații, care consemnează în mod imparțial evenimentele curente. Nu se poate ca ambele afirmații să fie adevărate. Ori una, ori alta. Noi știm care dintre ele este. Știm căreia dintre ele îi este devotată cu adevărat.

Kaitlan Collins este o pacoste, dar nu ea a fost problema. CNN este de doi bani, dar nici faptul că a găzduit o dezbatere cu un fost președinte care candidează din nou nu a fost problema.

Problema este că mass-media, inclusiv CNN, împreună cu moderatoarea sa, și-au făcut imposibil de îndeplinit propriile sarcini. Lamentațiile și criticile la adresa fiecărui eveniment live al lui Trump nu vor face decât să devină tot mai isterice. Asta presupunând că mass-media va mai îndrăzni să le organizeze.

Tribuna.US