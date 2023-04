Donald Trump: Florida lui DeSantis este o hazna

Președintele Trump este la origine, atât prin naștere cât și prin branding, un locuitor al New York-ului, dar s-a mutat oficial în Florida în 2019, o

Președintele Trump este la origine, atât prin naștere cât și prin branding, un locuitor al New York-ului, dar s-a mutat oficial în Florida în 2019, o decizie care avea sens din punct de vedere financiar. Locuitorii din Manhattan plătesc în prezent un impozit pe venit de 14,8%, plus un impozit pe proprietate de 16%. În Florida nu există niciuna dintre aceste taxe.

Dar, pe măsură ce se apropie alegerile primare din 2024, Trump a decis brusc că este în interesul său să acuze că statul ar fi de fapt un loc îngrozitor, cu taxe ridicate, analizează WSJ.

Trump realizează că guvernatorul Ron DeSantis ar putea fi un rival formidabil și se pare că este dispus să facă orice afirmații pentru a-l distruge. Recent, el a emis o declarație despre „Adevăratul Ron DeSantis“, care începe cu un citat al purtătorului de cuvânt Steven Cheung:

„Rezultatele reale ale guvernării DeSantis sunt suferința și disperarea. Un val distructiv a atins toată Florida“. Ceea ce este, fără îndoială, motivul pentru care guvernatorul a fost reales anul trecut cu 59,4% din voturi.

Comunicatul lui Trump include link-uri către articole de știri și studii de stânga care susțin că Florida este un loc scump și nesigur, cu salarii mici pentru profesori, cu un „sistem educațional falimentar“, cu „servicii medicale execrabile“ și multe altele.

„Potrivit ESPN, Florida este cea mai proastă alegere pe care o poți face“, se precizează în comunicat. Oare Trump obișnuiește să accepte sfaturi politice de la ESPN? Sau i s-a cerut vreunui stagiar să facă o căutare pe Google pentru acest atac de amator?

Unele dintre statistici provin de la grupuri cu agende progresiste. Trump citează un raport Oxfam din 2022 care plasează Florida pe locul 29 în lista celor mai bune state pentru angajați. Dar această clasificare înjosește statele în care există o „așa-numită lege a „dreptului la muncă’ (care suprimă activitatea sindicală)“.

Un alt factor îl reprezintă „politicile la nivel de stat privind negocierile colective pentru funcționarii publici“. De asemenea, Florida pierde puncte pentru că nu permite „fiecărei localități să implementeze legi proprii privind salariul minim“.

Trump citează Florida Policy Institute, care cere „echitate în ceea ce privește permisele de conducere“ prin acordarea acestora și „imigranților (fără acte)“. Nu imigrația ilegală era tema principală a lui Trump în campania din 2016? Se spune că în politică se leagă prietenii ciudate, dar aventura lui Trump cu această organizație este bizară.

Multe dintre clasamentele din declarația lui Trump provin de pe site-ul WalletHub. De exemplu, Florida se află pe locul 26 în lista celor mai bune state pentru mamele care lucrează.

Această evaluare se bazează pe o analiză a „17 parametri relevanți“ cărora li s-au acordat ponderi diferite, începând de la „Diferența de reprezentare a sexelor în diferite sectoare economice“ până la „Medici pediatri pe cap de locuitor“. Nu luați neapărat de bune astfel de studii.

Trump nu a menționat însă multe clasamente WalletHub care plasează statul lui DeSantis pe primele poziții. Florida a fost considerat al doilea cel mai bun stat în care să te retragi la pensie, s-a clasat pe locul 2 în ceea ce privește începerea unei afaceri, tot pe locul 2 pentru cele mai puține restricții în pandemie, locul 2 ca „cel mai distractiv“ stat, locul 4 ca și condiții propice pentru profesori, locul 6 pentru nivelul scăzut al taxelor și locul 7 printre cele mai bune state în care să locuiești, în general.

Inclusiv alegerea făcută de Trump demonstrează că Florida rămâne pe primul loc ca stat în care să te retragi dacă ești un fost președinte miliardar.

Acest lucru ne aduce la un aspect mai important, ceea ce economiștii numesc preferințe expuse. Indiferent ce spune WalletHub, sute de mii de americani se mută în Florida deoarece consideră că își pot construi o viață mai bună acolo. Cele mai recente date ale Biroului de recensământ spun că Florida a câștigat un număr net de 318.855 de persoane prin migrație, din iulie 2021 până în iulie 2022, punându-l pe primul loc ca atractivitate.

Oamenii văd oportunități în Florida, iar conducerea conservatoare competentă este unul dintre motive.

De când DeSantis a devenit guvernator, în 2019, Florida a extins dreptul de alegere a școlii, iar un proiect de lege adoptat în martie va face ca programul să devină universal, permițând oricărei familii să beneficieze de el.

DeSantis a redus impozitele cu miliarde de dolari. Sub conducerea sa, Florida s-a redeschis rapid după pandemia Covid-19. „Am insistat să menținem școlile funcționale și am garantat predarea cu prezență fizică în 2020, deoarece știam că elevii noștri ar fi fost afectați dacă li s-ar fi interzis accesul în școli“, a declarat el anul trecut.

Florida este un model de guvernare republicană de succes, iar republicanii ar trebui să susțină că pot face același lucru pentru țară dacă alegătorii îi pun la conducerea Washingtonului.

În loc de asta, Trump recurge la clișee și surse de stânga și lansează același gen de atacuri la adresa Floridei pe care le-ar face președintele Biden. Cine mai are nevoie de democrați, când îl ai pe Trump în preajmă?

El demonstrează din nou că nu are principii politice fixe. Dacă va ajunge totuși să câștige un al doilea mandat la Casa Albă, acest lucru s-ar datora doar unei loialități personale față de Trump și nimic altceva.

Cea mai amuzantă parte a eforturilor lui Trump de a creiona statul Florida drept o groapă de gunoi? El încă locuiește acolo. Dacă este chiar atât de nefericit, de ce nu se mută într-una dintre proprietățile pe care le deține în New York sau New Jersey?

Tribuna.US