Donald Trump: Nimeni nu a făcut mai mult pentru religie decât am făcut eu

În cadrul unui interviu recent, fostul președinte Donald Trump a explicat, cu amănunte, modul în care a acționat în sprijinul comunităților religioase din Statele Unite în timpul mandatului său.

„Nimeni nu a făcut mai mult pentru creștinism sau pentru evanghelici – sau chiar pentru religia însăși – decât am făcut eu, în diferite și multe moduri”, a declarat Trump în interviul acordat Flashpoint, The Victory Channel.

Detaliind acțiunile în sprijinul creștinilor, Trump amintește despre eliminarea Amendamentului Johnson, legislație pe care o consideră „dăunătoare și costisitoare”. O parte din codul fiscal american interzice organizațiilor nonprofit să susțină sau să se opună candidaților politici.

Trump a menționat că primește mai mult credit pentru ceea ce a făcut pentru comunitatea evanghelică decât pentru eforturile în sprijinul comunității evreiești, „dar Israelul este un element foarte important, astfel că nimeni nu a făcut ceea ce am făcut eu și sunt foarte fericit s-o fi făcut”.

Menționându-l pe actualul președinte, Trump susține că administrația Biden „a mințit în privința a ceea ce cred ei cu adevărat despre religie și chiar despre creștinism”.

„Am avertizat că Biden este rău intenționat; s-a dovedit a fi mult mai rău decât oricine și decât am fi crezut vreodată”, a spus Trump.

Creștinii evanghelici au fost baza cheie de sprijin pentru Trump în alegerile din 2016 și s-ar putea dovedi din nou crucială dacă va decide să candideze pentru 2024, un lucru despre care nu oferă foarte multe indicii.

Donald Trump called into the religious-right "Flashpoint" program last night, where he bragged that "nobody has done more for Christianity, or for evangelicals, or for religious itself" than him. pic.twitter.com/m3XHgcsb3V

— Right Wing Watch (@RightWingWatch) October 1, 2021