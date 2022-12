Dosarele Twitter: FBI a plătit milioane de dolari pentru Twitter și a influențat directorii să cenzureze laptopul lui Hunter Biden

Știrea bombă din New York Post despre laptopul lui Hunter Biden a fost cenzurată după ce FBI-ul i-a avertizat în repetate rânduri pe directorii Twitter cu privire la campaniile de interferență electorală din exterior, potrivit celui de-al șaptelea episod al Dosarelor Twitter recent publicat, informează Ben Zeisloft, Daily Wire.

Episoadele anterioare, dezvăluite de jurnaliști independenți pe baza unor e-mailuri și a altor documente interne ale companiei furnizate de directorul general al Twitter, Elon Musk, au arătat că forțele federale de aplicare a legii au monitorizat conținutul de pe platformă și au cerut directorilor să elimine anumite postări.

Înainte ca New York Post să publice articolul notoriu din octombrie 2020, care includea dovezi că Hunter Biden i-a făcut cunoștință tatălui său cu un om de afaceri ucrainean, oficialii FBI au făcut presiuni asupra conducerii Twitter pentru a cenzura articolul.

Pe lângă mesajele din 13 octombrie, Shellenberger a atras atenția asupra depoziției lui Roth și comentariilor recente ale directorului general al Meta, Mark Zuckerberg. Acestea indicau faptul că oficialii FBI au pregătit luni de zile conducerea Twitter și Facebook să se aștepte la „operațiuni de hacking și scurgere de informații“ înainte de alegerile din 2020, deși Chan a recunoscut că nu primiseră nicio informație nouă care să-i fi determinat să ajungă la o astfel de concluzie.

Conform spuselor lui Shellenberger, în lunile dinaintea alegerilor directorii Twitter au „raportat în mod repetat în e-mailurile adresate FBI foarte puțină activitate din partea rușilor“ care să fie îngrijorătoare și au declarat mai multor canale de presă că interferența electorală prin intermediul conturilor rusești era neglijabilă.

Cu toate acestea, FBI a făcut mari strădanii pentru a influența jurnaliștii și directorii platformelor social media. Un seminar găzduit de Institutul Aspen în septembrie 2020 îi învăța pe Roth, șeful politicii de securitate de la Meta, și pe reporterii de top specializați pe domeniul securității naționale de la New York Times și Washington Post, cum să gestioneze o presupusă scurgere de informații privind Burisma, compania energetică ucraineană pentru care Biden a furnizat servicii în schimbul unor sume considerabile.

Roth respinsese încercările anterioare ale FBI de a obține date de la Twitter, explicând că o „politică de lungă durată“ a companiei interzice utilizarea datelor în „scopuri de monitorizare și de colectare de informații“.

Un alt e-mail intern al directorului de politici de la Twitter, Carlos Monje, trimis lui Roth, confirma faptul că serviciile de informații s-au implicat într-o campanie „susținută“, dar „necoordonată“, prin care se cerea rețelei Twitter să ofere acces la datele sale.

În iulie 2020, Chan a aranjat ca directorii Twitter să primească autorizații de securitate temporare cu o lună înainte de alegeri. Fostul consilier general al FBI, Jim Baker, lucra pentru companie și numărul foștilor agenți FBI era atât de mare încât au creat un nou canal Slack pentru a-i integra pe noii veniți de la agenția de aplicare a legii.

Roth și Chan au creat în cele din urmă o „cameră de planificare virtuală“ pentru directorii de internet, precum și pentru oficialii de la FBI și de la Office of the Director of National Intelligence, cunoscut și sub numele de ODNI.

Când articolul din New York Post a fost publicat, pe 14 octombrie, Roth a declarat într-un e-mail că știrea nu „încălca în mod clar“ politicile companiei privind materialele piratate sau „orice altceva“, dar a adăugat că articolul semăna „foarte mult cu o operațiune de scurgere de informații oarecum subtilă“.

Baker a insistat față de Roth că materialele de pe laptop erau fie falsificate, fie piratate, cu toate că New York Post a inclus o chitanță de la atelierul de reparații semnată de Hunter Biden.

Un sondaj de opinie ulterior, comandat de Media Research Center și realizat în rândul alegătorilor lui Biden în state de importanță majoră, a constatat că 45,1% dintre aceștia au declarat că „nu știau de scandalul financiar avându-i în centru pe Biden și pe fiul său, Hunter“, iar dacă ar fi avut cunoștință, 9,4% dintre alegători ar fi renunțat să-l voteze.

Actualul comandant suprem a câștigat state precum Georgia, Arizona și Wisconsin cu marje extrem de mici, ceea ce sugerează că propagarea știrii respective ar fi putut schimba rezultatul cursei electorale.

