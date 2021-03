Două treimi dintre americani consideră „cultura de anulare“ o amenințare la adresa libertății

Potrivit unui sondaj recent, majoritatea americanilor consideră „cultura de anulare“ o amenințare la adresa libertății.

Sondajul, prezentat exclusiv de The Hill, arată că 64% dintre cei intervievați au spus că există „o cultură de anulare în creștere“ care le amenință libertatea. 36% nu au fost de acord, informează TheFederalist.

„În plus, sondajul a constatat că 36% dintre americani au declarat că această cultură de anulare este o ‘problemă majoră’, în timp ce 32% au numit-o ‘moderată’“, a relatat cotidianul. „Alți 20% au spus că este o ‘problemă minoră’, iar 13% au considerat că ‘nu constituie o problemă’“.

Studiul a dezvăluit, de asemenea, că majoritatea americanilor se tem să-și împărtășească opiniile online, fiind îngrijorați că vor urma represalii de la angajatori sau de la oligarhii Big Tech care dictează discursul în spațiul public digital al secolului XXI.

„Sondajul a constatat că 54% dintre respondenți au spus că sunt „îngrijorați“ că, dacă își vor exprima opiniile online, li se va interzice accesul pe platforme sau vor fi concediați, în timp ce 46% au declarat că nu sunt îngrijorați“, a relatat The Hill.

Scrutinul, realizat în perioada 24-25 martie de Centrul Harvard pentru Studii Politice Americane în colaborare cu Harris Insights & Analytics a chestionat 1.945 de alegători înregistrați.

„Ca eșantion online reprezentativ, nu furnizează un interval de încredere a probabilității“, a scris The Hill în locul unei marje de eroare.

Sondajul a fost făcut pe fondul cotelor înalte atinse de cultura de anulare, din pricina căreia indivizii sunt fie eliminați de pe platforme, fie ajung în șomaj pentru că au împărtășit opinii controversate. Cultura de anulare pedepsește și declarațiile făcute în trecut, dezgropate cu rea-credință de Stânga woketopiană, care apoi folosește gloate online împotriva oricărui disident.

Chiar și membri de Stânga au căzut victime culturii de anulare în expansiune, perpetuată de propria lor mișcare.

Fost reporter politic al Axios, Alexi McCammond, și-a pierdut noua funcție de redactor-șef al Teen Vogue la începutul acestei luni, după ce personalul a descoperit tweet-uri anterioare pe care New York Times le-a descris drept „comentarii despre aspectul trăsăturilor asiatice, stereotipuri jignitoare privind asiaticii și insulte la adresa homosexualilor.“

McCammond și-a cerut scuze pentru tweet-urile postate în 2011, dar a căzut totuși victimă mâniei personalului și a rămas fără slujbă.

Chiar și personajele fictive populare în deceniile trecute au căzut pradă unei culturi de anulare răzbunătoare, care produce o nouă revoluție culturală.

Editorul celebrelor cărți pentru copii ale dr. Theodor Seuss a anunțat la începutul lunii că va opri promovarea a șase cărți ilustrate din cauza „imaginilor rasiste și insensibile“.

Cărțile, „And to Think That I Saw It on Mulberry Street,“ „If I Ran the Zoo“, „McElligot’s Pool“, „On Beyond Zebra!“, „Scrambled Eggs Super!“, and „The Cat’s Quizzer“, nu vor mai fi tipărite de Dr. Seuss Enterprises.

„Aceste cărți îi înfățișează pe oameni în moduri jignitoare și greșite“, a declarat editorul pentru Associated Press.

Citește și Stoparea următoarei revoluții culturale începe cu propria ta bibliotecă

Mișcarea culturii de anulare s-a intensificat rapid după moartea lui George Floyd în Minneapolis, când gloatele militante au incendiat orașele americane în numele justiției sociale. Statuile unor personaje istorice, începând cu Cristofor Columb și până la Abraham Lincoln, au fost vandalizate și demolate.

Filmul clasic „Pe aripile vântului“, în care juca Hattie McDaniel, prima actriță de culoare care a câștigat un premiu al Academiei pentru rolul din film, a fost eliminat din serviciul de streaming al HBO, iar un crainic NBA a fost concediat anul trecut pentru că a rostit fraza „Toate viețile contează“.

Tribuna.US