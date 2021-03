Stoparea următoarei revoluții culturale începe cu propria ta bibliotecă

Mi s-a frânt inima când am auzit despre decizia Dr. Seuss Enterprises de a nu mai tipări unele dintre cărțile sale clasice pentru copii, la cererea membrilor indignați ai Stângii.

A fost și mai îngrozitor să văd cum atâtea persoane aflate la putere, începând cu președintele Joe Biden și până la directorii de la eBay, respectă de bună voie cerințele unei mici haite. Poate că este ușor să distrugi ceva valoros atunci când nu ai trăit niciodată fără el până acum, analizează Helen Raleigh pentru The Federalist.

Am citit pentru prima dată cărțile Dr. Seuss când eram însărcinată cu fiul meu. De când am aflat că sunt gravidă, am început să-i citesc în fiecare seară. Am cumpărat cărțile Dr. Seuss atât în ​​engleză, cât și în chineză pentru a-i citi fiecare poveste în două limbi diferite. Am vrut să se familiarizeze cu vocea mea.

Ca toate mamele, am vrut să aibă o copilărie mult mai bună decât a mea, inclusiv să aibă lucruri pe care eu nu le-am avut niciodată, cum ar fi cărți superbe pentru copii.

Am crescut în China. La acea vreme, adulții nu aveau altceva de citit decât cărțile scrise de Mao Zedong. O colecție de cărți a lui Mao era cadoul tipic de nuntă pentru proaspeții căsătoriți. Bineînțeles că nu existau prea multe opțiuni nici la cărțile pentru copii. Cele câteva cărți pentru copii pe care le-am citit nu aveau personaje adorabile și nici nu transmiteau simțul umorului sau al înțelepciunii. Nici culoare nu era prea multă în cărți. Majoritatea desenelor erau alb-negru, la fel ca viața noastră incoloră și plictisitoare sub socialism.

O poveste pe care încă mi-o amintesc era „Cocoșii cântă la miezul nopții“. Era vorba despre un moșier rău, Zhou, care era foarte crud cu muncitorii care lucrau pentru el. Povestea spunea că Partidul Comunist Chinez a eliberat muncitorii și a distribuit pământul și animalele deținute anterior de Zhou acestor muncitori săraci.

Într-o noapte, copii care patrulau prin sat l-au prins pe Zhou încercând să fure un pui. Încă îmi amintesc imaginea din carte care descrie scena în care Zhou a fost prins: îngenuncheat pe podea, cu capul căzut, cu spatele îndoit și cu mâinile legate la spate; copiii care îl înconjurau își aținteau cu toții sulițele strălucitoare spre el, cu o expresie indignată pe fețe.

Autorul cărții a dezvăluit într-un interviu ulterior că această carte se baza pe o poveste adevărată. În viața reală, Zhou și-a mărturisit crima în timpul unei sesiuni de reformare publică și a fost bătut până la moarte.

Aceasta este povestea pe care mi-o amintesc din copilărie. Am avut multe coșmaruri după ce am citit-o. Partidul Comunist Chinez a făcut chiar și un film după ea. PCC dorea ca oamenii să creadă că a deține proprietăți private și a avea mai multă bogăție decât ceilalți oameni este un lucru rău. Această campanie de propagandă a fost eficientă. Zhou, moșierul demonizat, a devenit în curând sinonim cu răul.

Într-un regim totalitar, cărțile pentru copii nu sunt menite să aducă vreo bucurie sau să inspire o imaginație sănătoasă. În schimb, singurul lor scop este de a insufla ideologia politică corectă în mintea tinerilor, astfel încât să fim pregătiți să devenim soldați devotați ai comunismului.

La fel ca oricine altcineva, l-am disprețuit pe Zhou, proprietarul malefic, până când, ani mai târziu, am aflat că străbunicul meu a fost și el moșier. Străbunicul meu a fost întotdeauna amabil, generos și muncitor. El și-a câștigat pământul centimetru cu centimetru prin sudoare, lacrimi și chiar sânge.

PCC i-a luat toate pământurile și animalele în numele „reformei funciare“. A trebuit să suporte multe episoade crude de reformare publică, dar în mod miraculos a supraviețuit. Aflarea adevărului cu privire la străbunicul meu m-a făcut să simt că PCC îmi furase copilăria de două ori. Nu numai că nu am avut o copilărie normală, dar am și crezut minciuna PCC că proprietarii de terenuri precum străbunicul meu erau oameni îngrozitori.

Tirania începe întotdeauna cu arderea cărților

Când citeam cărțile Dr. Seuss fiului meu nenăscut, nu numai că îl învățam cu vocea mea, ci completam în același timp un capitol lipsă din propria mea viață. Am aflat că nu era niciodată prea târziu pentru a citi o minunată literatură pentru copii.

„Ouă verzi și șuncă“ poate sună ca o prostie, dar dr. Seuss ne-a amintit că o prostie „trezește celulele creierului. Fantezia este un ingredient necesar în viață.“ Dacă mai mulți dintre noi ar gândi ca niște copii, dacă mai mulți dintre noi am fi dispuși să deschidem ochii și să explorăm diferite lucruri și idei, lumea ar fi un loc mult mai bun și mai fericit. După cum spunea dr. Seuss: „Vei rata cele mai bune lucruri dacă ții ochii închiși“.

La fel ca zeloșii comuniști chinezi din anii 1960-1970, mafia de stânga din ziua de azi este hotărâtă să distrugă lumea „veche“, astfel încât să poată construi o lume „nouă“ purificată ideologic pe masacrarea vechiului. Procesul lor de distrugere începe de obicei cu anihilarea celui mai problematic aspect al societății noastre. Puțini oameni pot găsi motive să se opună.

Acceptarea inițială împuternicește apoi haita să țintească mai multe aspecte de eliminat, indiferent de contextul istoric. În trei ani, am trecut de la îndepărtarea statuilor confederate, lucru acceptat de majoritatea americanilor, la demolarea statuilor lui Abraham Lincoln și George Washington și redenumirea școlilor și clădirilor ce le purtau numele.

Dar mafia actuală de stânga nu se va opri din distrugerea lumii noastre până nu va ajunge la noi toți. Nimeni nu este în siguranță, deoarece niciunul dintre noi nu este perfect. Ei pot găsi întotdeauna defecte la toată lumea și în orice. Într-o circumstanță extremă, după cum am aflat din Revoluția Culturală a Chinei, unele păcate de impuritate ideologică pot fi în cele din urmă spălate în sânge.

O astfel de distrugere bazată pe ideologie se va opri numai atunci când nu mai rămâne nimic valoros de eliminat: toate statuile unor personaje istorice imperfecte au fost date jos; toate cărțile problematice au fost arse; toată istoria a fost rescrisă; toate vocile disidente au fost reduse la tăcere, iar oamenii care au supraviețuit tremură de frică.

Într-o lume atât de nouă în care ignoranța reprezintă putere, generațiile viitoare de americani vor avea probabil o copilărie ca a mea: s-ar putea să nu citească niciodată cărți ale doctorului Seuss și nici să nu audă muzica lui Beethoven.

Un simplu apel la acțiune

Dacă nu aceasta este genul de lume în care vrei să-ți vezi copiii și nepoții crescând, trebuie să acționezi acum. Fie ca eliminarea cărților Dr. Seuss să devină un îndemn la acțiune. Refuzați să respectați pretențiile haitei trezite.

Iată ceva ce putem face cu toții: realizează o bibliotecă a libertății în casa ta sau printre prieteni. Fă din pretențiile culturii de anulare lista ta de cumpărături.

Întrucât companiile Big Tech, precum Amazon, s-au alăturat mafiei trezite și și-au folosit puterea de piață pentru a contribui la aplicarea culturii de anulare, nu te baza pe serviciile sau serverele lor pentru a-ți umple rafturile (și mintea copiilor).

Umpleți biblioteca libertății cu copii fizice ale cărților, filmelor, muzicii, chiar și statuilor (dacă aveți suficient spațiu) care au fost sau sunt pe cale să fie considerate problematice. După cum a spus TS Eliot, „Însăși existența bibliotecilor oferă cele mai bune dovezi că putem avea încă speranță în ce privește viitorul omenirii“.

Cu cât poate face mai mult fiecare dintre noi pentru a păstra adevărul, frumusețea, înțelepciunea și ideile diverse ale civilizației noastre, cu atât este mai puternică speranța că generațiile noastre viitoare nu vor trebui să trăiască într-o lume incoloră, plictisitoare, ignorantă și lipsită de libertate.

Tribuna.US