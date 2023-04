Dr. Charles Stanley, influentul lider creștin și autor, moare la 90 de ani

Dr. Charles Frazier Stanley, pastorul senior al First Baptist Church Atlanta și fondatorul In Touch Ministries, a murit. Pastorul Stanley s-a stins

Pastorul Stanley s-a stins din viață în pace marți dimineață, la domiciliul său. Avea 90 de ani.

Timp de mai bine de 50 de ani, pastorul, prezentatorul și autorul Stanley a făcut parte din personalul First Baptist Atlanta. A fost numit pastor principal în 1971, devenind al 16-lea pastor al bisericii istorice fondate în 1848. Sub conducerea lui Stanley, biserica a cunoscut o creștere fără precedent. În 1997, FBA s-a mutat din locația sa din Midtown Atlanta, de pe strada Peachtree, în fosta proprietate Avon din Dunwoody, pentru a găzdui membrii săi diverși care numără peste 15.000 de persoane din toată zona metropolitană.

Născut la 25 septembrie 1932, în mijlocul Marii Depresiuni, în Dry Fork, Virginia, Stanley a fost crescut de o mamă singură, după ce tatăl său a murit când Stanley avea doar nouă luni.

După ce a primit o chemare la slujire la vârsta de 14 ani, Stanley a obținut o diplomă la Universitatea Richmond din Richmond, Virginia, și o diplomă în Divinitate la Seminarul Teologic Southwestern din Fort Worth, Texas.

Ulterior, a obținut distincțiile de master și doctor în teologie la Luther Rice Seminary din Atlanta. A fondat In Touch Ministries în 1977 pentru ca, după cum spunea el, „să transmită adevărul Evangheliei la cât mai mulți oameni posibil”.

Predicile, podcasturile și devoționalele sale au fost văzute sau auzite în peste 115 milioane de case pe săptămână în peste 126 de țări din întreaga lume.

În momentul morții sale, Dr. Stanley putea fi auzit în fiecare națiune de pe Pământ prin intermediul emisiunilor radio, pe unde scurte sau de televiziune.

În Statele Unite, programul de televiziune In Touch putea fi văzut pe 204 posturi și șapte rețele de satelit, iar programul de radio In Touch putea fi ascultat pe 458 de posturi și prin unde scurte. În 1988 a fost inclus în National Religious Broadcasters Hall of Fame.

În calitate de autor, a scris peste 60 de cărți, inclusiv mai multe bestselleruri New York Times. De asemenea, a fost timp de două mandate președinte al Convenției Baptiste Sudice în anii 1980.

„Suntem alături în rugăciune de familia Dr. Charles Stanley, care s-a adus acasă, la Ceruri, la vârsta de 90 de ani. Îi apreciez credincioșia cu care a predicat fără rușine Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru mulți dintre cei care sunt în călătorie și, de asemenea, în timpul pandemiei, când oamenii nu puteau participa la slujbele propriilor biserici, mesajele doctorului Stanley nu numai că ne-au inspirat, dar ne-au și hrănit spiritual. Învățătura lui era solidă – el nu făcea compromisuri cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum fac mulți alții astăzi. Dumnezeu l-a folosit pentru a avea un impact asupra atâtor vieți din întreaga lume; ne va lipsi foarte mult”, a transmis Franklin Graham, fiul marelui evanghelist Billy Graham.

Hobby-ul preferat al lui Stanley era fotografia de natură. Pereții studiourilor In Touch sunt împodobiți cu multe dintre fotografiile sale. De fapt, una dintre fotografiile sale, oferită cadou regretatului reverend Billy Graham, era atârnată pe peretele din dormitorul lui Graham în momentul morții acestuia.

Dr. Stanley are o fiică și un fiu. Soția sa, Anna Stanley, a murit în anul 2000.

Tribuna.US