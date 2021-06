Dr. Fauci: Cine mă critică pe mine, critică de fapt Știința

Iată că a spus-o în cele din urmă!, analizează Michael Brendan Dougherty într-un articol National Review.

Într-un interviu la MSNBC, Dr. Anthony Fauci a răspuns celor care îl critică, explicând: „Multe din atacurile pe care le vedeți îndreptate asupra mea sunt de fapt atacuri împotriva științei, deoarece tot ceea ce am spus de la bun început s-a bazat practic pe știință.“

Propriile lui cuvinte. Recomandările lui Fauci sunt la fel de valide ca legile termodinamicii. Este știință pură.

Nu știu dacă să accept oferta 2-în-1 a lui Fauci. Folosirea „Științei“ – cu S mare – pe post de ciomag universal pentru a eradica întrebări politice rezonabile privind reacția la pandemie a reprezentat o amenințare încă de la început.

În orice caz, cred că s-a terminat cu așa ceva. Dacă în asta constă apărarea lui, este clar că e în încurcătură și va insista pe această idee până la final.

FAUCI: "A lot of what your seeing as attacks on me quite frankly are attacks on science because all of the things I have spoken about from the very beginning have been fundamentally based on science." pic.twitter.com/O1oVkueEKR

— Daily Caller (@DailyCaller) June 9, 2021