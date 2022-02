Elitele canadiene au declanșat criza din Ottawa și acum nu au idee cum să-i pună capăt

Canalele media corporatiste, precum The Atlantic și The New York Times, ne spun deja de ani de zile că Ungaria și Polonia sunt incubatoare ale totalitarismului ce reprezintă o amenințare majoră la adresa democrației. Dar se pare că de Canada și Australia ar fi trebuit să ne îngrijorăm de fapt, analizează John Daniel Davidson într-un articol The Federalist.

Dacă acum 18 luni mi-ar fi spus cineva că Australia, o țară democratică care în trecut părea să emane individualism pur, se va transforma într-un stat polițienesc Covid, ce își închide cetățenii în lagăre de carantină și trimite trupe speciale de poliție pentru a înăbuși prin forță protestele împotriva lockdown-urilor, nu aș fi crezut. Dar iată că exact asta se întâmplă.

Iar acum avem Canada, unde „Convoiul Libertății“ organizat de șoferii de camioane ce au sosit în Ottawa pentru a protesta împotriva mandatelor de vaccinare Covid a paralizat efectiv capitala țării. Primarul a declarat stare de urgență după ce oficialii forțelor de ordine din oraș au vorbit deschis despre a cere ajutorul armatei.

În special șeful poliției din Ottawa, Peter Sloly, care, pe un ton amenințător, a declarat că protestatarii „sunt bine organizați, au fonduri suficiente, sunt extrem de determinați să se opună tuturor încercărilor de a pune capăt demonstrațiilor în mod pașnic“ și a afirmat într-un mod destul de nechibzuit că „s-ar putea ca poliția să nu reprezinte o soluție“ pentru această criză.

În același timp, demersurile poliției par să înrăutățească situația. Cu sute de camioane și tractoare în centrul orașului, autoritățile din Ottawa confiscă benzină, alimente și alte provizii de la protestatari, deși nu este clar dacă au vreo autoritate legală pentru a face acest lucru.

Presa din Canada și din Statele Unite s-a străduit din răsputeri să-i creioneze pe protestatari drept conspiraționiști de extremă dreaptă și suprematiști albi, în ciuda lipsei de dovezi că protestele ar fi motivate de altceva decât de opoziția sinceră față de mandatele de vaccinare anti-Covid.

În aceeași manieră, prim-ministrul Justin Trudeau a condamnat protestele, numindu-le o „insultă adusă memoriei și adevărului“ și a sugerat că nu ar fi motivate de obiecții față de mandatele de vaccinare, ci de ură rasială. Politicienii conservatori din Canada par dezbinați și derutați, incapabili să vorbească în numele protestatarilor sau să le ofere un sprijin semnificativ, cu atât mai puțin să furnizeze o soluție democratică legitimă pentru nemulțumirile lor.

Lucrurile, pe scurt, sunt un butoi de pulbere. Nu există soluții clare pentru protestatari și nimeni din cei aflați într-o poziție de autoritate nu pare să aibă habar cum să detensioneze situația. După ce a acceptat caracterizarea făcută protestatarilor în mod aproape uniform de către mass-media canadiană – ca fiind rasiști și bigoți – este puțin probabil ca guvernul lui Trudeau să fie dispus să facă compromisuri. Nu știe nimeni ce va urma, dar va implica probabil ciocniri violente între poliție și protestatari.

Cum s-a ajuns aici? Sincer, pare de necrezut că în capitala canadiană, în 2022, s-ar putea ajunge la o asemenea confruntare. Însă haosul existent în prezent în Ottawa este urmarea directă a felului dur în care guvernul canadian și-a tratat cetățenii nevaccinați în ultimele șase luni, aproximativ.

Este adevărat că locuitorii Canadei au acceptat în mare măsură vaccinul anti-Covid, având o rată de vaccinare la nivel național de aproximativ 85%, mulți susținând și pașapoartele de vaccinare și declarând că nu au încredere în cei nevaccinați. Dar acest lucru le-a permis elitelor politice și mass-mediei canadiene să-i amenințe pe cei nevaccinați, pe un ton adesea ironic.

După cum relata David Agren, în octombrie, ministrul muncii din Canada a declarat fără menajamente – și fără nicio urmă de simpatie – că persoanele concediate pentru că nu s-au vaccinat își vor pierde și asigurarea de șomaj. Efectiv, amenințarea celor nevaccinați cu pierderea surselor de venit sau cu impunerea de amenzi a devenit un lucru obișnuit pentru oficialii guvernamentali canadieni de nivel federal și provincial.

Cu toate acestea, o minoritate semnificativă de canadieni se opun cu fermitate vaccinării și probabil că nu o vor accepta, indiferent ce amenință guvernul că le va face. Refuzul sau incapabilitatea lui Trudeau de a face compromisuri cu aceștia a precipitat, fără îndoială, actualul conflict din Ottawa. Unii, ca de exemplu analistul canadian John Wright, au avertizat de ceva vreme că la asta se va ajunge. Wright a precizat că, și dacă doar unul din 10 canadieni refuză să se vaccineze, acest lucru tot constituie o problemă majoră.

Trudeau și elitele de stânga, a căror trăsătură caracteristică o reprezintă de multă vreme anti-americanismul lor, s-ar putea bucura de o confruntare cu ceea ce ei percep a fi o mișcare populistă Trumpiană în Canada. Dar ar trebui să fie atenți, pentru că ceea ce urmează ar putea avea reverberații dincolo de granițele Canadei.

Confruntarea din Ottawa s-a extins deja în SUA la un conflict mai amplu între Big Tech și populism, guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, forțând GoFundMe să renunțe la amenințarea de a confisca și redistribui aproximativ 10 milioane de dolari donați pentru protestatarii convoiului.

Din acest punct, criza s-ar putea extinde cu ușurință și mai mult. Sloly, șeful poliției din Ottawa, a susținut că „cineva important din Statele Unite“ a fost implicat în finanțarea și organizarea convoiului de protest. Nu este greu să ne imaginăm că, la ordinul guvernului lui Trudeau, FBI-ul și comunitatea de informații din SUA îi vor vâna pe organizatorii protestului din interiorul Statelor Unite.

În acest caz, susținerea de către administrația Biden a unei represiuni efectuate de Trudeau ar trebui pe bună dreptate înțeleasă drept o complicitate terifiantă și malignă a elitelor de stânga din Ottawa și Washington, D.C. O astfel de complicitate ar avea, desigur, implicații mult dincolo de străzile înghețate ale capitalei canadiane.

Ar putea părea de necrezut că, după doi ani de pandemie, vorbim despre o posibilă intervenție a armatei canadiene pentru a zdrobi o revoltă populistă internă. Sau despre posibilitatea că forțele de ordine americane s-ar alia cu Stânga canadiană pentru a elimina vocile disidente din America. Dar acest lucru se întâmplă cu adevărat și se întâmplă pentru că elitele noastre nu vor tolera disidența – cel puțin nu din partea anumitor categorii de oameni.

Traducere și adaptare

Tribuna.US